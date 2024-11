Gold und Dow Jones sehen weiterhin gut aus

In der letzten Woche, genauer gesagt in den letzten zwei Wochen, ist die Bewertung des Dow Jones unter einem gewissen Verkaufsdruck gesunken. Was hat das zu bedeuten? Das passiert manchmal in einem Bullenmarkt: Der Markt gibt ein wenig nach, und die Leute beginnen, an dem Anstieg zu zweifeln. Vielleicht sollten sie das tun, vielleicht aber auch nicht. Die Frage, die ich mir zum Ende eines jeden Handelstages im vergangenen Jahr gestellt habe, seit der Dow Jones zum ersten Mal in der Gewinnzone schloss, lautet: Hat der Dow Jones heute in der Gewinnzone zwischen der 0,0%- und der -5%-Linie des BEV geschlossen, wie unten dargestellt.In den letzten zwei Wochen lautete die Antwort auf diese Frage "Ja". Eine Antwort, die es mir erlaubt, mir keine Gedanken mehr darüber zu machen, ob der Dow Jones seinen Anstieg fortsetzen wird oder nicht, denn ich gehe davon aus, dass er in den kommenden Wochen und Monaten weiterhin neue Allzeithochs erreichen wird. So lange, bis der Dow Jones wieder unter seine BEV-10%-Linie im Chart unten bricht. Dann wäre es wohl am besten, alles zu verkaufen und aus dem Aktienmarkt zu verschwinden.Warum sollte ich so etwas annehmen? Wenn Sie sich einen Moment Zeit nehmen, um den obigen Bear's Eye View Chart zu studieren, werden Sie vielleicht feststellen, wie oft der Dow Jones seit 1980 zwischen den BEV-Linien 0,0% und -5% verharrt hat, und erkennen, dass der Dow Jones, als er eine Gruppe von BEV-Nullen bildete, Marktgeschichte schrieb, indem er von einem neuen Allzeithoch zum nächsten ging. Diese Cluster von BEV-Nullen können sich über Jahre hinziehen, während unsere nur ein Jahr alt ist.Ich möchte nicht, dass die Leute denken, ich akzeptiere das oben Gesagte als normal. Das ist es nicht. Es ist das, was passiert, wenn ein Haufen Idioten im FOMC beschließt, das Finanzsystem über Jahrzehnte hinweg mit Liquidität zu versorgen (monetäre Inflation); die Bewertungen der Märkte werden grotesk aufgebläht.Der Stern, der auf den August 1982 verweist, zeigt an, wann der Dow Jones das letzte Mal unter 800 gehandelt wurde. Vorletzte Woche hat die "Geldpolitik" die Bewertung des Dow Jones auf über 43.000 aufgebläht. Wie hoch kann der Dow Jones noch steigen? Bis zum Mond, falls der FOMC-Idiot Powell dies für nötig hält. Hier ist mein Problem mit dem Dow Jones, meinem Näherungswert für den breiten Aktienmarkt; wenn man sich die Tabelle der Häufigkeitsverteilung unten ansieht, findet man in den oberen beiden Zeilen, wo;- 0% = BEV Null / neue Allzeithochs,- -0,001% = tägliche Schlusskurse in Wertungsposition / -0,01% bis -4,99%,Seit August 1982 (der Stern oben) hat der Dow Jones 870 neue Allzeithochs erreicht, d. h. 8,17% aller Tagesabschlüsse waren in den letzten 42 Jahren ein neues Allzeithoch. Das ist eine ganze Menge! Es kommt noch schlimmer. Seit August 1982 schloss der Dow Jones in den letzten 42 Jahren bei 43,09% aller Tagesabschlüsse in der Scoring-Position. Nehmen Sie sich einen Moment Zeit und denken Sie darüber nach.Zählt man die täglichen Schlusskurse in den Zeilen 0,0% und -0,001% in der nachstehenden Tabelle zusammen, so hat der Dow Jones seit August 1982 in 51,26% seiner 10.646 täglichen Schlusskurse entweder ein neues Allzeithoch erreicht oder in der Punkteregion geschlossen. Für die meisten Menschen sieht das sehr bullisch aus. Ich habe eine andere Meinung zu diesem Bullenmarkt, der schon vor langer Zeit zu einem Bullenmarkt geworden ist, einem Markt, der sich von jeglicher wirtschaftlicher Realität abgekoppelt hat, abgesehen von der Realität einer konstanten Geldinflation, die ihn mit freundlicher Genehmigung einer Schar von Idioten beim FOMC überschwemmt.Ja, ja, ja; Mark, du sprichst jetzt schon seit Jahren davon, und es ist noch nichts Schlimmes passiert, so etwas wie der große Börsenkrach der Großen Depression, nach all den Jahrzehnten der Inflation, die in die Wall Street geflossen ist. Ich weiß. Aber eines Tages! Bis dahin sollten wir die Werte des Dow Jones und der anderen großen Marktindices in der nachstehenden Tabelle aus der Bear's Eye View betrachten. Am Dienstag letzte Woche verzeichnete der Markt zwei BEV-Nullen. Das ist ein ziemlicher Rückschritt im Vergleich zu den vielen BEV-Nullen in den vergangenen Wochen, aber letzte Woche endete mit 15 dieser Indices in einer Punkteposition. Ich bleibe also für die kommenden Wochen und Monate optimistisch für den Aktienmarkt.Natürlich sind die amerikanischen Präsidentschaftswahlen am Dienstag diese Woche. Sollten die BEV-Werte dieser Indices am Ende dieser Woche alle unter einem BEV von -5% schließen, wobei eine wachsende Zahl dieser Indizes BEV-Werte von -10% oder mehr aufweist, stellen Sie sich nicht zwischen mich und die Ausgangstür für den Aktienmarkt, denn das könnte Ihnen schaden.Ich gebe Ihnen noch einen weiteren "Es ist das Ende der Welt, wie wir sie kennen"-Auslöser, der unten zu sehen ist, wenn der NASDAQ-Bankenindex Nr. 20 und der XAU Nr. 21, die derzeit 10 BEV-Punkte voneinander entfernt sind, bis nächsten Freitag ihre Positionen in der Tabelle tauschen. Ich sage das nicht voraus. Aber sollte das passieren, gehe ich vielleicht einfach in mein Schlafzimmer, schließe die Tür ab und mache das Licht aus.