Glencore mit neuer Perspektive

Quelle Chart: stock3

Das Rohstoffunternehmen Glencore plc wies noch zur vergangenen Analyse vom 23. September eine sichtlich brisantere Situation auf, als dies jetzt der Fall ist. Durch den schwungvollen Auftrieb zum Septemberausklang dreht sich bereits das Bild und dabei touchierte die Aktie den Widerstand von 5,23 EUR. Seither zwar wieder in einer Konsolidierung notiert der Wert exakt vor dem Unterstützungslevel von 4,73 EUR.Sollte die Nachfrage in naher Zeit wieder ansteigen, bestehen gute Chancen für einen erneuten Auftrieb bis mindestens 5,23 EUR. Im Ausdehnungsfall ist sogar ein Test des Kreuzwiderstandsbereichs von 5,50 EUR zu erwarten.Sinkt die Aktie hingegen unter das Niveau von 4,73 EUR, besteht die Gefahr einer sich wieder ausdehnenden Kursschwäche bis mindestens 4,26 EUR.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit nicht investiert.