Gold - Offener Schlagabtausch

Seit der Verteidigung der zentralen Unterstützung bei 2.531 USD hat sich beim Goldpreis ein enormer Konter entwickelt, der dem Abverkauf seit dem Allzeithoch an Momentum in nichts nachsteht. In der letzten Woche brach der Kurs des Edelmetalls bereits über den Kreuzwiderstand bei 2.650 USD aus und setzte die Erholung bis an die Hürde bei 2.670 USD fort. Statt aber wie zunächst erwartet an dieser Stelle eine Kehrtwende einzuleiten, zog der Kurs direkt weiter bis an die Zielzone bei 2.725 USD an. Diese wurde heute im frühen Handel erreicht, ehe ein satter Abverkauf startete.Mit dem Anstieg über 2.670 USD wurde der Kursrutsch seit dem Allzeithoch bei 2.790 USD neutralisiert. Allerdings zeigt der heutige Einbruch, dass das Erholungspotenzial zunächst erschöpft ist. Für einen Sprung auf 2.760 USD und an das Rekordhoch brächte es jetzt einen Anstieg über 2.725 USD.Ausgehend von 2.650 USD könnten die Bullen es dennoch wieder versuchen. Unter der Marke stünden dagegen Verluste bis 2.620 USD an. Hier wäre eine weitere Erholung möglich. Abgaben unter 2.600 USD würden dagegen für die Reaktivierung des Abwärtstrends sorgen und den Goldpreis bis 2.531 USD und darunter bereits bis 2.483 USD einbrechen lassen.