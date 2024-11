Northern Superior: Vereinbarungen von ONGold zum Erwerb der Goldprojekte Monument Bay und Domain

Toronto, 25. November 2024 - Northern Superior Resources Inc. (Northern Superior) (TSXV: SUP) (OTCQX: NSUPF) (GR: D9M1) freut sich bekannt zu geben, dass ONGold Resources Ltd. (ONGold oder das Unternehmen) (TSXV: ONAU) (OTCQB: ONGRF), an dem Northern Superior derzeit eine Beteiligung von 72 % besitzt, Vereinbarungen abgeschlossen hat, eine Eigentümerschaft von 100 % an dem Goldprojekt Monument Bay (Monument Bay) und dem Projekt Domain (Domain, zusammen die Projekte) - welche beide in der kanadischen Provinz Manitoba liegen - von einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Agnico Eagle Mines Ltd. (Agnico Eagle) (TSX:AEM) (NYSE:AEM), und, im Fall von Domain, Agnico Eagle und Capella Minerals Ltd. (Capella) (TSXV:CMIL) zu erwerben. Bei Abschluss der Transaktionen im Rahmen der beiden Vereinbarungen wird Agnico Eagle 15 % und Northern Superior 62 % der gesamten ausgegebenen und ausstehenden Stammaktien von ONGold besitzen (Details werden untenstehend angegeben).Monument Bay liegt im Nordosten von Manitoba in der Nähe der Ontario-Manitoba-Grenze und stellt eine Explorationsmöglichkeit in Distriktgröße mit einer bedeutenden Gold- und Wolframmineralisierung über eine Streichenlänge von 40 km dar. Monument Bay ist ein Explorationsprojekt der fortgeschrittenen Phase, auf dem über 232.000 Bohrmeter in über 800 Diamantkernbohrlöchern fertiggestellt wurden. Sowohl in den bekannten Lagerstätten als auch entlang der nicht ausreichend erkundeten Satellitenzonen besteht dabei noch ein erhebliches Explorationspotenzial. Auf Monument Bay sind von verschiedenen qualifizierten Sachverständigen im Auftrag von diversen Betreibern zahlreiche Mineralressourcenschätzungen abgeschlossen worden, die nicht länger nach National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects (NI 43-101) geltend sind. Sie werden aber von ONGold dazu verwendet werden, die Explorationstätigkeiten auszurichten und bilden die Grundlage zukünftiger Ressourcenschätzungen, die gemäß NI 43-101 erstellt werden. Der geplante Erwerb von Monument Bay wird das Portfolio von ONGold stärken, ein Lager bereitstellen, um die nahegelegenen Konzessionsgebiete Rapson Bay von ONGold zu erkunden und den breiteren Explorations-Fußabdruck des Unternehmens in Nord-Ontario komplementieren.ONGold ist am 25. November 2024 eine separate Asset-Kaufvereinbarung für Monument Bay (die MB-Vereinbarung) und Domain (die Domain-Vereinbarung, zusammen mit der MB-Vereinbarung: die Vereinbarungen) eingegangen. Gemäß den Bedingungen der Vereinbarungen wird ONGold die Projekte Monument Bay und Domain für ein anfängliches Gesamtentgelt (Initial Aggregate Consideration) erwerben, das aus 250.000 $ in bar sowie 8,7 Millionen Stammaktien von ONGold besteht, welche bei einem ONAU-Aktienpreis von 0,485 $ einen Wert von ungefähr 4,2 Millionen $ haben (das anfängliche Entgelt). Dadurch wird Agnico Eagle eine Beteiligung von 15 % an dem Unternehmen besitzen. Darüber hinaus hat Agnico Eagle Anspruch auf bis zu 21,5 Millionen $ an bedingten Meilensteinzahlungen im Rahmen der MB-Vereinbarung, während Agnico Eagle und Capella zusammen Anspruch auf 0,5 Millionen $ an bedingten Meilensteinzahlungen im Rahmen der Domain-Vereinbarung haben. Der Abschluss des Erwerbs der Projekte wird voraussichtlich im Dezember 2024 erfolgen und unterliegt der Erfüllung bestimmter üblicher Abschlussbedingungen.Die Transaktionen stellen einen wichtigen Schritt bei der Entwicklung der Strategie von ONGold dar, ein führender Junior-Explorer im produktiven Grünsteingürtel Stull Lake in Nordkanada zu werden. Aufgrund umfangreicher technischer Fachkenntnis, starkem Einsatz für gesellschaftliche Akzeptanz, bedachtem Engagement und Partnerschaften mit Ureinwohnern nebst einer nachweisbaren Erfolgsbilanz bezüglich verantwortungsvoller Exploration ist das Team von ONGold einzigartig positioniert, das volle Potenzial von Monument Bay und Domain zu erschließen.Kyle Stanfield, CEO von ONGold, erklärte: Wir sind begeistert, diese Vereinbarung mit Agnico Eagle - einem Wegführer in der Goldbergbaubranche - erreicht zu haben, und sind stolz darauf, dass ONGold der neue Besitzer dieser hochqualitativen Assets ist. Mit einem erfahrenen Managementteam und Advisory Board, einschließlich Führungskräften mit tiefgehender Kenntnis im Bereich der technischen Exploration, Kapitalmärkte und indigenen Beziehungen, ist ONGold gut gerüstet, das volle Potenzial dieser Assets verantwortungsvoll zu erschließen. Wir glauben, dass die nicht ausreichend erkundete regionale Gegend von Monument Bay über großes Potenzial verfügt, einen erheblichen Wert für unsere Aktionäre sowie die lokale Gemeinschaft zu schaffen.- Attraktiver Erwerbspreiso Ein anfängliches Entgelt für die Projekte von 250.000 $ in bar und 8,7 Millionen ONGold-Stammaktien mit einem Wert von ungefähr 4,2 Millionen $ bei einem ONAU-Aktienpreis von 0,485 $.o Ein bedingtes Entgelt in Bezug auf die Projekte ist bei bedeutenden Projektmeilensteinen zu entrichten.- Hinzufügung eines Explorationsprojekts der fortgeschrittenen Phase mit historischen Ressourceno Auf Monument Bay fanden mehrere historische Ressourcenschätzungen statt, die von verschiedenen Betreibern abgeschlossen wurden und die nach NI 43-101 nicht mehr geltend sind. Siehe untenstehende nähere Einzelheiten und Vorsichtshinweise zu den historischen Ressourcenschätzungen.o Der jüngste technische Bericht (2017) bezeichnete 2,3 Millionen Unzen Au mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,24 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcenkategorie und 720.000 Unzen Au mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,92 g/t in der vermuteten Mineralressourcenkategorie. Die oben genannten Mineralressourcen sind historisch und unter NI 43-101 nicht mehr geltend. Siehe untenstehende nähere Einzelheiten und Vorsichtshinweise zu den historischen Ressourcenschätzungen.- Hervorragende Explorationsmöglichkeiten in der Nähe von Lagerstätteno Erhebliches Potenzial, die Mineralisierung bei der Lagerstätte Twin Lakes sowie Zone AZ und Mid-East durch minennahe Exploration zu erweitern.o Unerprobte Scherzonen und geophysikalische Anomalien liefern Bohrziele mit hoher Priorität für eine Erweiterung der Mineralressourcen.- Aufregendes regionales Explorationszielgebieto Das Landpaket von Monument Bay in Distriktgröße entlang der produktiven Verwerfungszone Stull-Wunnummin ist hoch aussichtreich und nicht ausreichend erkundet.o Geologische Eigenschaften ähnlich zu denen von bedeutenden Minen wie der Goldmine Musselwhite von Newmont deuten ein Potenzial für hochgradige, in Eisenformationen enthaltene Goldvorkommen innerhalb des Konzessionsgebiets Monument Bay an.- Synergistischer und komplementärer Erwerbo Der Erwerb wird die Konzessionsgebiete von ONGold in Nord-Ontario komplementieren und es dem Team ermöglichen, sich tiefreichende regionale Kenntnisse und betriebliche Effizienz zunutze zu machen, um den Explorationserfolg über ein breiteres Portfolio hinweg zu beschleunigen.o Erhebliche Möglichkeiten für eine gemeinsame Ressourcennutzung und gestraffte Exploration, wodurch sich ONGold als ein führender Junior-Goldexplorer in den Regionen Nord-Ontario und Manitoba positioniert.o Eine Diversifizierung über mehrere Projekte mit bedeutendem Explorationspotenzial hinweg schafft mehrfache Wege für die zukünftige Entwicklung und Entdeckung.o Eine beträchtliche Lager-Infrastruktur auf Monument Bay könnte dazu genutzt werden, zukünftige Explorationen auf Rapson Bay zu unterstützen.- Agnico Eagle als ein strategischer Aktieninhabero Agnico Eagle wird als Teil des anfänglichen Entgelts 8,7 Millionen ONGold-Stammaktien erhalten, was zu einer Beteiligung von 15 % in ONGold führt.- Explorationspotenzial in Distriktgröße: Monument Bay und Domain bieten ein bedeutendes Blue-Sky-Potenzial - mit ausgedehnten, unzureichend erkundeten Landpaketen entlang der produktiven Verwerfungszone Stull-Wunnummin, die Möglichkeiten für großflächige Entdeckungen von Gold und kritischen Metallen bieten.- Hinzufügung eines Explorationsprojekts der fortgeschrittenen Phase: Monument Bay bedeutet die Hinzufügung eines Explorationsprojekts der fortgeschrittenen Phase mit umfangreichen Bohrarbeiten (mehr als 800 Bohrlöcher über 232.000 Meter) sowie einer historischen Mineralressourcenschätzung, die 2.300.000 Unzen Au mit einem durchschnittlichen Gehalt von 1,24 g/t in der nachgewiesenen und angedeuteten Mineralressourcenkategorie und 720.000 Unzen Au mit einem durchschnittlichen Gehalt von 0,92 g/t in der vermuteten Mineralressourcenkategorie bezeichnet hat. Obwohl diese Schätzung historisch und derzeit nicht NI 43-101-konform ist, bietet sie ONGold eine Grundlage, die Exploration voranzutreiben und möglicherweise eine aktuelle Mineralressourcenschätzung zu erstellen. Siehe untenstehende nähere Einzelheiten und Vorsichtshinweise zu den historischen Ressourcenschätzungen.- Potenzial für kritische Minerale: Monument Bay bietet ein Explorationspotenzial für kritische Minerale, inklusive Kupfer, Nickel und Wolfram.- Risikominderung des Portfolios: Dieser Erwerb der Projekte bedeutet für ONGold eine Diversifizierung und Risikominderung, da er seinen Projektumfang vergrößert und sein Portfolio an hoch aussichtreichen Goldprojekten in Kanada und der Region Nord-Ontario stärkt.- Komplementäre Geografie: Die Nähe von Monument Bay zum Konzessionsgebiet Rapson Bay und Projekt TPK von ONGold stellt bedeutende Möglichkeiten für betriebliche Synergien dar, die die gemeinsame Nutzung von Ressourcen optimieren und Explorationsarbeiten straffen wird.Abbildung 1: Karte von Monument Bay & Rapson Bayhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.001.jpegAuf Monument Bay fanden zahlreiche Mineralressourcenschätzungen statt, die seit der ersten Ressourcenschätzung im Jahr 1991 sowohl einen Tagebau- als auch Untertageabbau auf dem Konzessionsgebiet in Betracht ziehen. Jegliche Ressourcenschätzungen sind nicht länger NI 43-101-konform und sind als historisch zu erachten.Vor Kurzem wurde von WSP Canada Inc. (WSP) im Auftrag von Agnico Eagles Tochtergesellschaft Yamana Gold Ontario Inc. (Yamana) eine Reihe interner historischer Mineralressourcenschätzungen für Monument Bay abgeschlossen. Der jüngste technische Bericht mit dem Titel Monument Bay 2017 Resource Update, Twin Lakes Deposit vom Juli 2017, der von WSP verfasst wurde, bewertete die Gruben-begrenzte Lagerstätte Twin Lakes, jedoch nicht potenzielle Untertage-Mineralressourcen bei Twin Lakes oder anderen Lagerstätten, einschließlich der Zonen AZ und Mid-East, und ist nachfolgend beschrieben.Abbildung 2: Historische Mineralressourcenschätzung von Monument Bayhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.002.pngAnmerkung: Gruben-begrenzte Ressourcen bei einem Cut-off-Gehalt von 0,3 g/t Au.Die historische Mineralressourcenschätzung für Monument Bay ist von einem nicht veröffentlichten Bericht abgeleitet, der für Yamana von WSP im Juli 2017 erstellt wurde. Die Ressourcenschätzung wurde unter Anwendung von Cut-off-Gehalten von 0,3 Gramm Gold pro Tonne (g/t) für Tagebauressourcen berechnet. Das Grubenmodell 2015 wurde angewendet, um die Ressource zu begrenzen. Die Zonen Mid-East und AZ sind nicht in dieser Schätzung inbegriffen. Diese Ressource zieht nur Tagebauressourcen in Betracht und ist Gruben-begrenzt. Nachfolgende Ressourcenmodellierungen haben aufgezeigt, dass infolge von verschiedenen Schätzungsmethoden und geologischen Modellen eine große Variabilität bei der Tonnage, den Metallgraden und dem enthaltenen Metall besteht.Diese Schätzung, die vor der Unterzeichnung der MB-Vereinbarung durch ONGold erstellt wurde, wird von der Art her als historisch erachtet. Sie ist nicht länger geltend und ist nicht zuverlässig. Das Grubenmodell 2015, das verwendet wurde, um die Ressource zu begrenzen, ist veraltet und müsste aktualisiert werden, um die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen und technischen Parameter widerzuspiegeln. Die Arbeiten durch einen qualifizierten Sachverständigen sind noch unzureichend, um die historischen Schätzungen in dieser Pressemitteilung als aktuelle Mineralressourcen oder Mineralreserven einzustufen, und die historischen Schätzungen werden von ONGold nicht als aktuelle Mineralressourcen oder aktuelle Mineralreserven behandelt. ONGold verfügt in Hinsicht auf diese historischen Schätzungen über keine Schätzungen oder Daten neueren Datums und hat keine ausreichenden Arbeiten ausgeführt, um die Bedeutung und Zuverlässigkeit der historischen Ressourcenschätzungen festzustellen.Um diese historische Schätzung zu bestätigen und eine Aktualisierung auf die aktuellen NI 43-101-Standards vorzunehmen, sind zusätzliche Arbeiten notwendig. Diese beinhalten weitere Bohrarbeiten, eine Überprüfung des geologischen Modells und eine Bestätigung der früheren Erkenntnisse unter Aufsicht eines qualifizierten Sachverständigen. Bis zum Abschluss dieser Arbeiten werden Investoren darauf hingewiesen, dass die historische Schätzung nicht den aktuellen NI 43-101-Standards entspricht, und jegliche wirtschaftliche Analyse oder Entscheidungen auf Basis dieser Schätzung zu vermeiden ist.Zusätzlich zu den Lagerstätten bei Twin Lakes und den Zonen AZ und Mid-East beinhaltet das große Konzessionsgebiet Monument Bay viele unerprobte Zielgebiete. Es bietet erhebliches Potenzial für neue Entdeckungen. Gebiete östlich der Zone Mid-East weisen ähnliche magnetische Charakteristiken wie die mafische Vulkaneinheit im Hangenden der Lagerstätte Twin Lakes auf. Dieses Gebiet ist im Allgemeinen ungenügend durch Diamantkernbohrungen erprobt.Die Scherungsstrukturen auf Monument Bay sind seit den 1980er Jahren bekannt, es sind dort aber nie Bohrungen angebracht worden. Die Scherung wurde über eine Länge von mindestens 1,5 km nachverfolgt und aeromagnetische Untersuchungen deuten eine mögliche weitere Ausdehnung über mehrere Kilometer an. Frühere Arbeiten haben eine Reihe von Quarz-Turmalin-Erzgängen an der Oberfläche freigelegt, die räumlich mit einer Scherung in mafischem Vulkangestein in Zusammenhang gebracht wird. Von diesen Erzgängen wurden Untersuchungsergebnisse von bis zu 6,10 g/t Au erhalten.Nordwestlich verlaufende Merkmale, die in aeromagnetischen Daten erkennbar sind, scheinen eine hochgradige Mineralisierung bei der Lagerstätte Twin Lakes zu kontrollieren. Dieselben Merkmale - die als Verwerfungen interpretiert werden - durchschneiden südöstlich Eisenformationen, wo eine Verringerung der magnetischen Intensität andeutet, dass eine Magnetit-zerstörende Alteration (Sulfidisierung) vorliegen könnte. Ähnliche magnetische Charakteristiken sind typisch für in Eisenformationen enthaltene Goldvorkommen, wie etwa die Mine Musselwhite in Nord-Ontario, die von Newmont Corporation betrieben wird.Zudem haben kürzlich analysierte luftgestützte elektromagnetische (EM-) Untersuchungen mehrere Zonen mit hoher Leitfähigkeit entdeckt. Diese stellen eigenständige Zielgebiete dar, die aussichtsreich für kritische Metalle sein könnten. Auch hier sind diese Zielgebiete nicht anhand von Bohrarbeiten erprobt worden.Abbildung 3: Gesamte magnetische Intensität und Explorationszielehttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.003.pngA) Potenzielle Gegenstücke zu Twin Lakes entlang des StreichensB) Leitfähige sulfidische Zonen in EisenformationC) Eigenständige Zonen mit hoher Leitfähigkeit; mögliche BasismetallzieleDiese vielzähligen Explorationsziele erfordern vor den Bohrarbeiten eine Nachverfolgung mit Bodenuntersuchungen. Nach Fertigstellung einer Desktop-Erfassung und -Analyse wird sich das Explorationsprogramm wahrscheinlich auf die Präzisierung des geologischen Modells und der Bestimmung neuer Zielgebiete konzentrieren. Wesentliche Tätigkeiten umfassen die Integration von Geologie und Geophysik durch Desktop-Studien, die Neuuntersuchung von gelagerten Proben auf Goldkörner und die Durchführung einer drohnengestützten Magnetometer-Untersuchung über Linien mit 50 Metern Abstand, um detaillierte geophysikalische Daten zu sammeln. Zudem wird ein 45-tägiges Feldprogramm, das geologische Kartierungen und strukturelle Auswertungen beinhaltet, auf ungenügend bebohrte Satellitenzonen östlich und südlich der Lagerstätte Twin Lakes abzielen.Weitere Untersuchungen, inklusive magnetischer Inversionsstudien, werden das Verständnis der unterirdischen Strukturen verbessern und zukünftige Explorationsarbeiten steuern. Diese Vorarbeiten werden voraussichtlich den Weg für intensivere Explorationskampagnen bereiten, die sich auf Bohrungen bei Explorationszielen und die nähere Zielbestimmung für die Lagerstättenentdeckung und Ressourcenerweiterung konzentrieren.Das Konzessionsgebiet Monument Bay grenzt an das Projekt Rapson Bay von ONGold in Ontario an, welches aus 1.528 Zelleinheiten besteht, die über 286 km2 abdecken. Dieses Konzessionsgebiet umfasst etwa 23 km der Verwerfungszone Wolf Bay, eine Abspreizung der regionalen Verwerfungszone Stull-Wunnummin (SWFZ). Diese Scherung trennt die von Basalt beherrschte Hayes River Group und Oxford Lake Group, die hauptsächlich aus mittlerem bis felsischem Vulkangestein und abgeleitetem Sedimentgestein besteht. Das Intrusivgestein Gilleran Lake ist eine differenzierte mafische Intrusion innerhalb der Hayes River Group. Auf dem Konzessionsgebiet sind mehrere Gold-, Kupfer- und Zinkvorkommen bekannt. Rapson Bay liegt ungefähr 30 km von dem Lager auf Monument Bay entfernt, was es ONGold ermöglicht, die bestehende Lagerinfrastruktur zu nutzen, um die Explorationsarbeiten auf Rapson Bay auszuführen und auszuweiten.Ein mehrphasiges, von Northern Superior Resources Inc. im Jahr 2010-2011 durchgeführtes Arbeitsprogramm bestand aus Prospektionen, Kartierungen, luftgestützten Magnetometer-Untersuchungen, ausgewählten Untersuchungen mittels induzierter Polarisation (IP), bodengestützten Magnetometer-Untersuchungen sowie oberflächigen Geschiebemergel-Probenahmen. Gipfelpunkt war die Bohrung von 9 Diamantkernbohrlöchern, die sich auf insgesamt 2.548,7 m beliefen. Aus diesen Bohrungen wurden mehrere Abschnitte mit Goldmineralisierung erhalten, besonders aus WB-11-008C, welches 0,83 g/t Au, 3,07 g/t Ag, 0,55 % Cu und 0,028 % Mo auf einer Kernlänge von 52,5 m ab 57,9 m Bohrlochtiefe durchschnitt, darunter auch 1,83 g/t Au, 6,65 g/t Ag, 1,08 % Cu und 0,059 % Mo auf 18,0 Metern ab 79,9 m Tiefe. Zusammen werden die Konzessionsgebiete Rapson Bay und Monument Bay ONGold eine starke Position in einem hoch aussichtreichen Mineraldistrikt sichern.ONGold wird die Projekte für ein anfängliches Entgelt von ungefähr 4,5 Millionen $ erwerben. Dieses besteht aus 250.000 $ in bar und 8,7 Millionen ONGold-Stammaktien, die bei einem ONAU-Aktienpreis von 0,485 $ einen Wert von etwa 4,2 Millionen $ haben. 150.000 $ des Bar-Entgelts werden dabei im Rahmen der Domain-Vereinbarung und der Restbetrag des anfänglichen Entgelts in Höhe von 100.000 $ und 8,7 Millionen ONGold-Stammaktien werden im Rahmen der MB-Vereinbarung gezahlt werden. Darüber hinaus hat Agnico Eagle Anspruch auf bis zu 21,5 Millionen $ an bedingten Meilensteinzahlungen im Rahmen der MB-Vereinbarung, während Agnico Eagle und Capella zusammen Anspruch auf 0,5 Millionen $ an bedingten Meilensteinzahlungen im Rahmen der Domain-Vereinbarung haben.Nach Abschluss des Erwerbs der Projekte wird Agnico Eagle eine Beteiligung in Höhe von 15 % an ONGold besitzen. ONGold und Agnico Eagle werden im Zusammenhang mit den Transaktionen gemäß der Vereinbarungen einen Investorenvertrag unterzeichnen, dem zufolge Agnico Eagle bestimmte Rechte hat, vorausgesetzt, dass Agnico Eagle bestimmte Eigentumsgrenzen an ONGold beibehält, einschließlich, aber ohne Begrenzung: (a) das Recht, an Kapitalfinanzierungen teilzunehmen, um seine anteilsmäßige Eigentümerschaft an ONGold zur Zeit einer solchen Finanzierung zu wahren oder eine Eigentumsbeteiligung von bis zu 19,9 % an ONGold zu erwerben; und (b) das Recht, eine Person für das Board of Directors von ONGold zu nominieren.Abbildung 4: Übersicht zu den Entgelten (Consideration)https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.004.pngIm Zusammenhang mit dem Erwerb der Projekte wird einer ONGold verbundenen Partei (wie der Begriff in den Richtlinien der TSX Venture Exchange definiert ist) eine Vermittlungsgebühr in Höhe von insgesamt 250.000 $ gezahlt werden, wobei 125.000 $ in bar und 125.000 $ in Form von Stammaktien von ONGold zu entrichten sind. ONGold wird 257.732 seiner Stammaktien zu einem Preis von 0,485 $ pro Stammaktie an den Vermittler ausgeben.Gemäß den Richtlinien der TSX Venture Exchange wird das Unternehmen einen technischen Bericht zu Monument Bay einreichen, der unter Einhaltung von NI 43-101 innerhalb von 90 Tagen nach Abschluss des Erwerbs von Monument Bay erstellt wird.Monument Bay liegt im Nordosten von Manitoba in der Nähe der Grenze Ontario-Manitoba, etwa 590 km von Winnipeg und 52 km nordöstlich der First Nation Red Sucker Lake entfernt. Der Standort kann das ganze Jahr über per Flugzeug und im Winter bei zugefrorenen Bedingungen über Straßen erreicht werden. Das Projekt besteht aus 136 zusammenhängenden Bergbau-Claims, die 31.250 Hektar abdecken. ONGold beabsichtigt, das bestehende Explorationslager bei Twin Lakes beizubehalten und im Winter einen Zugang über eine 5.000-Fuß-Eispiste und während des Sommerbetriebs mit Wasserflugzeugen zu ermöglichen. Eine Hochspannungsleitung erstreckt sich bis Red Sucker Lake.Das geologische Umfeld von Monument Bay ist innerhalb der Domain Oxford-Stull gelegen, Teil des Gebiets Western Superior. Diese Region ist ein Granit-Grünstein-Terran, das von vulkanisch-sedimentären Ansammlungen und bedeutender plutonischer Aktivität geprägt ist und durch die Subduktion und Kollision von großen kontinentalen Terranen geformt wurde.Die Gold- und Wolframmineralisierung auf Monument Bay ist in den Scherzonen Twin Lakes und AZ gelagert, welche Abspreizungen der regionalen SWFZ sind. Diese mylonitischen Scherzonen verformen das Vulkan- und Sedimentgestein des Grünsteingürtels Stull Lake, was günstige Bedingungen für eine Mineralisierung schafft. Die Lagerstätte Twin Lakes, der vorrangige Schwerpunkt der historischen Exploration, ist innerhalb der Scherzone Twin Lakes enthalten und zeigt viele für archäische gebirgsbildende Goldsysteme typische Charakteristiken auf, darunter Stockwerk-Erzgänge, Quarz-Carbonat- Scherungs-Erzgänge und hydrothermale Brekzien. Die Gold- und Wolframmineralisierung wird mit Porphyr-Intrusionen in Zusammenhang gebracht, wobei in der Lagerstätte sichtbares Gold, Pyrit, Arsenopyrit und Scheelit vorhanden sind. Die Zonen Mid-East und AZ, die entlang paralleler Scherzonen liegen, repräsentieren zusätzliche Explorationsziele mit dem Potenzial, die Lagerstätte Twin Lakes zu ergänzen.Abbildung 5: Geologischer Überblick zu Monument Bayhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.005.pngMonument Bay hat eine reiche Explorationsgeschichte, die sich über mehrere Jahrzehnte spannt. Mehrere Betreiber haben zu seiner Erschließung und dem Verständnis seines geologischen Potenzials beigetragen. Seit den späten 1980er Jahren wurden umfangreiche Explorationsarbeiten - darunter Bohrarbeiten, geophysikalische Untersuchungen und Ressourcenschätzungen - von verschiedenen Unternehmen durchgeführt. Angaben zu diesen Betreibern und den entsprechenden Explorationszeiträumen sind in der untenstehenden Tabelle zusammengefasst.Abbildung 6: Explorationsgeschichte nach Betreiberhttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77572/NorthernSuperior_251124_DEPRCOM.006.pngAnmerkung: Die oben dargestellten Bohrdaten basieren auf internen Berichten, die von früheren Betreibern zur Verfügung gestellt wurden, einschließlich Yamana Gold Inc. ONGold hat diese historischen Bohrinformationen bisher weder vollständig überprüft noch verifiziert.In der jüngeren Vergangenheit - von 2011 bis 2015 - war Mega Precious Metals Besitzer des Konzessionsgebiets. Es brachte 179 Diamantkernbohrlöcher nieder und konzentrierte sich dabei auf die Erweiterung der bekannten Mineralisierung und die Identifizierung von neuen Zielgebieten im Projektgebiet. Im Juni 2015 wurde Mega Precious Metals von Yamana Gold Inc. erworben. Yamana entwickelte das Projekt weiter, indem es durch WSP mehrere interne Ressourcenschätzungen erstellte und zusätzliche Bohrarbeiten durchführte. Dazu zählten fast 60.000 Bohrmeter in 190 Bohrlöchern, was die Bohrdatenbank des Projekts erheblich vergrößerte.Im März 2023 erwarb Agnico Eagle die kanadischen Assets von Yamana, einschließlich Monument Bay und Domain. Monument Bay verfügt nun über eine umfassende Datenbank von insgesamt über 800 Diamantkernbohrlöchern, die über 232.000 Meter an Bohrungen entsprechen. Sie stellt somit eine solide Grundlage für ONGold dar, zukünftige Explorations- und Erschließungsaktivitäten voranzutreiben.Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung (außer der technischen Informationen in Verbindung mit dem Abschnitt Über Northern Superior Resources Inc.) wurde von Rodney Barber, P. Geo. von ONGold, überprüft und von diesem genehmigt. Er ist ein qualifizierter Sachverständiger (Qualified Person) im Sinne von NI 43-101. Herr Barber ist der President von ONGold und wird nicht als unabhängig angesehen.Alle technischen Daten, die in dieser Pressemitteilung zu Monument Bay enthalten sind, werden als Daten historischer Art erachtet. Weitere Informationen können Sie dem Disclaimer in dem Abschnitt mit dem Titel Historische Mineralressourcenschätzung in dieser Pressemitteilung entnehmen.ONGold besitzt bedeutende Explorations-Assets in Nord-Ontario, was besonders von den Projekten in Distriktgröße TPK und October Gold unterlegt wird. Diese Projekte stellen einen strategischen Fußabdruck in einer der produktivsten goldproduzierenden Regionen Kanadas dar.Das Projekt TPK, bekannt für seine ausgedehnte Goldmineralisierung, deckt 47.976 Hektar in einem äußerst günstigen geologischen Umfeld ab und hat bei historischen Bohrungen und jüngsten Untersuchungen vielversprechende Explorationsergebnisse gezeigt. Das Projektgebiet befindet sich in einer Region, die für ihr Potenzial an Mineralen bekannt ist.ONGold besitzt auch das Projekt October Gold in Distriktgröße, welches aus 1.308 Claims besteht, die ein Gebiet von 271 km2 umfassen. Es hat ein günstiges geologisches Umfeld für großflächige Goldvorkommen und befindet sich ungefähr 35 km entlang des Streichens von der Mine Cote Lake. Evolution Mining Ltd. (Evolution) (ASX: EVN) hält ein Optionsrecht, eine ungeteilte Beteiligung von 75 % an dem Projekt October Gold zu erwerben, indem es Aufwendungen von insgesamt 7 Millionen CAD und Barzahlungen von insgesamt 1,1 Millionen CAD übernimmt.ONGold besitzt zudem eine 100%-ige Beteiligung an weiteren Konzessionsgebieten im Nordwesten von Ontario, die als Rapson Bay, Thorne-Ellard und Meston Lake bekannt sind. Zusammen umfassen diese 2.334 Zell-Claims, die 43.791 ha abdecken.ONGold ist zu verantwortungsvollen Explorationspraktiken und einer nachhaltigen Erschließung entschlossen, wobei es starke Partnerschaften mit lokalen Gemeinschaften und Stakeholdern betont. Indem es in Bezug auf Umweltschutz und Einbeziehung der Gemeinschaft hohe Standards einhält, strebt ONGold an, nicht nur seine Assets zu erkunden und zu erschließen, sondern auch positiv zu den Regionen und indigenen Territorien beizutragen, in denen es tätig ist.Mit einem erfahrenen Managementteam, das von Veteranen der Branche geleitet wird, und einem strategischen Fokus auf Bergbau-Assets mit hohem Potenzial ist ONGold Resources Ltd. gut aufgestellt, bei der Erschließung von Minen der nächsten Generation in den produktiven Bergbausektoren Kanadas eine Führungsrolle zu übernehmen. Northern Superior Resources Inc. ist ein Goldexplorationsunternehmen, dessen Augenmerk auf das Camp Chibougamau in der kanadischen Provinz Québec gerichtet ist. Das Unternehmen hat mit einem Gesamtgrundbesitz von derzeit über 62.000 Hektar das größte Konzessionspaket in der Region aufgebaut. Zu den wichtigsten Konzessionsgebieten gehören Philibert, Lac Surprise, Chevrier und Croteau. Northern Superior besitzt außerdem 72 % der Anteile an ONGold Resources Ltd. (TSXV: ONAU), das vielversprechende Explorationsprojekte im Norden Ontarios weiterentwickelt, einschließlich des Projekts TPK in Bezirksgröße.Das Projekt Philibert liegt 9 km von IAMGOLD Corporations Goldprojekt Nelligan IAMGOLD reports increase in mineral reserves and resources at existing assets, with increase in resources at Gosselin - Pressemeldung von IAMGold Corp. vom 15. Februar 2024 und 23. Oktober 2024. entfernt, das 2019 von der Québec Mineral Exploration Association (AEMQ) als Entdeckung des Jahres ausgezeichnet wurde. Philibert beherbergt eine erste NI 43-101-konforme Ressource im Umfang von 1.708.800 Unzen Au in der Kategorie vermutet sowie von 278.900 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. Northern Superior announces 1,708,809 gold ounces in inferred category and 278,921 gold ounces in indicated category at 1.10 g/t in maiden NI 43-101 pit constrained resource estimate at Philibert - Pressemeldung von Northern Superior vom 8. August 2023.Northern Superior hält eine Mehrheitsbeteiligung von 75 % am Projekt Philibert, während sich die restlichen 25 % im Besitz von SOQUEM befinden. Northern Superior verfügt über eine Option auf den Erwerb sämtlicher Anteile an dem Projekt. Chevrier beherbergt eine Mineralressource im Umfang von 652.000 Unzen Au (unter Tage und im Tagebau) in der Kategorie vermutet sowie von 260.000 Unzen Au in der Kategorie angedeutet. NI 43-101 Technical Report Mineral Resource Estimation for the Chevrier Main Deposit, Chevrier Project Chibougamau, Quebec, Canada, 20. Oktober 2021; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Lions Gate Geological Consulting Inc. IOS Services Géoscientifiques Inc. im Auftrag von Northern Superior erstellt.Bei Croteau wurde eine Mineralressource von 640.000 Unzen Au in der Kategorie vermutet abgegrenzt. Chalice Gold Mines Limited and Northern Superior Resources Inc. Technical Report on the Croteau Est Gold Project, Québec, September 2015; in Übereinstimmung mit Vorschrift NI 43-101 von Optiro Pty Ltd (Optiro) im Auftrag von Chalice Gold Mines Limited und Northern Superior erstellt.Lac Surprise beherbergt die Entdeckung Falcon Zone, von der angenommen wird, dass sie die westliche Streicherweiterung des Goldprojekts Nelligan von IAMGOLDDer technische Inhalt des Abschnitts Über Northern Superior Resources Inc. wurde von Frau Melanie Pichon, P.Geo., Senior Geologin, geprüft und genehmigt. Frau Pichon ist eine QP gemäß NI 43-101 und gilt nicht als unabhängig.Northern Superior ist ein meldepflichtiger Emittent in British Columbia, Alberta, Ontario und Québec und wird an der TSXV unter dem Symbol SUP und am OTCQB Venture Market unter dem Symbol NSUPF gehandelt. 