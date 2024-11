Rick Rule: Wo man 2025 investieren (und spekulieren) sollte

In einem Interview mit Investing News Network auf der New Orleans Investment Conference äußerte sich Rick Rule, Inhaber von Rule Investment Media, zu Gold und sagte, dass der Bullenmarkt noch in den Kinderschuhen stecke. "Traditionell zieht die Dynamik des Goldes die Wall Street an, sie zieht die Main Street an und sie zieht die allgemeinen Investoren an. Das ist bei uns noch nicht der Fall", erklärte er. Rule sprach auch über seine besten Investitionen im Jahr 2024 und die Sektoren, die er für 2025 am meisten erwartet. Rückblickend auf das Jahr 2024 verwies er auf die Silber-Juniors und meinte, sie seien eine gespannte Feder. "Diese Entwicklung ist bereits eingetreten. Die besten Silber-Juniors sind einheitlich um 200% oder 300% gestiegen – bevor es einen Silberbullenmarkt gab", so Rule. "Das passierte einfach, weil sie so überverkauft und so verhasst waren."Er fügte hinzu, dass sich die "besten Goldaktien" gut entwickelt hätten und allmählich wahrgenommen würden. "Das andere Thema für 2024, das sich meiner Meinung nach bis 2025 fortsetzen und beschleunigen wird, ist die allmähliche Erkenntnis der Anlegergemeinschaft, dass Öl und Gas hier bleiben werden", so Rule weiter. Obwohl die Ölpreise im vergangenen Jahr nicht gestiegen seien, sei die operative Leistung der nordamerikanischen Öl- und Gasunternehmen "fantastisch" gewesen.In Bezug auf andere Sektoren, die man im Jahr 2025 im Auge behalten sollte, sagte Rule, dass Investoren und Spekulanten unterschiedliche Möglichkeiten hätten. Für Spekulanten empfahl er die "besten" Goldaktien, während Investoren seiner Meinung nach Öl und Gas übergewichten sollten. "Als kanadischer Investor sollte man nördlich der Grenze bleiben. Wenn es eine Neuwahl gibt und die kanadischen Wähler beschließen, dem Premierminister andere Jobchancen zu geben, wird sich der kanadische Öl- und Gassektor über Nacht verdoppeln", sagte er in dem Interview.© Redaktion GoldSeiten.de