Relativer Black Friday by Gold und Tech

Mangelteuerung aus Geopolitik zudem bekämpft mit Zinserhöhungen und Deflation im Geldangebot beginnt die Pleitewelle anzuschieben. In den nichtbetroffenen Gebieten konzentriert sich das Kapital.Die US-Zentralbank verkündet mutig und visionär zugleich, dass sie keine Richtung hat und auf Daten wartet. Die US-Arbeitslosenrate steigt von 4,1% auf 4,2%, die Jobzuwächse flachen ab.Der BitCoin erreicht unser Kursziel von 104.000 USDprallt danach ab und stabilisiert sich wieder.Neue All-Time-Highs bei US Aktienindizesder SPX 500 teste die 6100 USD-Marke.Gold blieb relativ stabil auf hohem Niveau trotz entsetzlich negativen Kurstreibern,und die Lage der US-Staatsanleihen entschärfte sich weiter leicht.Eine solche Lage ohne besonders negativ betroffene Risk-On noch Risk-Off Assetgruppen kennt wie immer einen strahlenden Sieger:ETH, den digitalen Rohstoffwelcher seinen metallischen Bruder Silber immerhin so weit mitzog, dass dieser Gold schlug.Europäische Wirtschaftsnachrichten weiter sehr schlecht aber die dortige Bubble platzt einfach nicht:Was schert sich der DAX um die Profitabilität seines Inhalts: nichts!Sein ebenso vollgebubbelter US-Kollege Russell 2000schreit wie DAX und Co. danach gegen den zum Vergleichspreis supergünstigen NASDAQ 100getauscht zu werden.Gold und NASDAQ 100 sind auch nicht billig, aber krass relativ unterbewertet.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.