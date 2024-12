Rio Tinto vor neuem Auftrieb?

Quelle Chart: stock3

Das multinationale Minenunternehmen Rio Tinto Ltd. befindet sich noch immer in einer offenen Entscheidungsphase. Allerdings notieren seit Ende September die Kurse wieder klar schwächer. Das Level von 48,57 GBP bleibt dabei umkämpft klar umkämpft. Nach einer wieder ernüchternden Vorwoche wird es dieser Tage wohl nochmals rund um 48,57 GBP spannend. Mehr dazu schauen wir uns im Nachgang genauer an.Eine baldige Stabilisierung rund um 48,57 GBP könnte der Aktie den getitelten Auftrieb verleihen. Dabei sollten Kurse in Richtung 52,00 GBP nicht überraschen, denn dort lässt sich der kurzfristige Abwärtstrend seit Mai dieses Jahres lokalisieren.Ein Anstieg darüber dürfte weitere Käufer anziehen, sodass von einem weiteren Auftrieb bis zum Widerstand von 54,10 GBP unter mittelfristiger Sicht ausgegangen werden darf. Dort lässt sich auch ein Kreuzwiderstand aus dem Horizontallevel von 54,10 GBP und der seit Anfang 2023 ausgebildeten Abwärtstrendlinie definieren. Kurse darüber würden die langfristige Perspektive der Aktie deutlich aufhellen.In weiterer Folge wäre mit Steigerungen in Richtung von 58,41 GBP zu rechnen. Demgegenüber wären weitere Tiefschläge kontraproduktiv aus bullischer Sicht zu interpretieren. Ein Rückgang unter 48,57 GBP per Wochenschluss wäre dabei negativ zu werden und könnte vielmehr weiteren Druck erzeugen.Ein schneller Abwärtsmove bis zum November-Tief bei 46,94 GBP sollte dabei nicht überraschen, bevor darunter die Unterstützung von 45,96 GBP auf die Agenda rücken dürfte. Dort erhöhte sich in den vergangenen Jahren stets die Nachfrage, sodass die vorangegangene Kursschwäche ein Ende fand. So auch dieses Mal? Müßig, bereits jetzt darüber nachzudenken. Doch sollten die Kurse von Rio Tinto in diese Region korrigieren, wäre die charttechnische Situation nochmals genauer zu bewerten.Auf aktuellem Kursniveau bieten sich für den bullisch ausgerichteten Händler spekulative Einstiegskurse an. Verbleibt die Aktie nämlich oberhalb von 48,57 GBP, wäre eine erneute Erholungsbewegung bis zunächst 52,00 GBP möglich, bevor darüber der Kreuzwiderstand von 54,10 GBP interessant werden dürfte.Bereits einmal rutschten die Kurse zuletzt gefährlich unter die Marke von 48,57 GBP. Ein nochmaliger Wochenschluss darunter sollte erneut Verluste in Richtung von 46,00 GBP initiieren. Ein längeres Verweilen unter 45,96 GBP dürfte zudem weiteres Abwärtspotenzial bis zur Unterstützung von 43,98 GBP in Aussicht stellen.© Christian KämmererFreier FinanzanalystOffenlegung gemäß § 34b WpHG wegen möglicher Interessenkonflikte: Der Autor ist in den besprochenen Wertpapieren bzw. Basiswerten derzeit investiert.