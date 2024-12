Bank of America: 3.000 Dollar Gold in H2 2025 wahrscheinlich

Gold ist immer noch auf dem besten Weg, im nächsten Jahr die Marke von 3.000 Dollar je Unze zu erreichen, aber die Anleger müssen sich noch gedulden, da die derzeitige Konsolidierungsphase laut Bank of America noch bis zur ersten Jahreshälfte andauern könnte, berichtet Kitco News . "Im Moment steckt Gold einfach in einem Umfeld fest, in dem wir nichts Greifbares haben, um die Anleger wieder in den Markt zu locken", meinte Michael Widmer, Leiter der Metallforschung der BoA, letzte Woche.Die zweitgrößte Bank Amerikas stellte fest, dass Gold im neuen Jahr mit erheblichem Gegenwind zu rechnen hat, da die chinesische Nachfrage weiterhin schwach ist und westliche Anleger mit potenziell höheren Anleiherenditen und einem stärkeren US-Dollar zu kämpfen haben. "Die Trump-Regierung wird aller Wahrscheinlichkeit nach einen Politikmix durchsetzen, der durch ein stärkeres Wachstum, eine höhere Inflation, höhere Zinsen und einen stärkeren USD den Appetit der Anleger auf eine kurzfristige Erhöhung der Goldkäufe einschränken könnte", so die Analysten in ihrem Bericht.Die Fixed-Income-Strategen der Bank gehen davon aus, dass potenzielle Handelszölle und andere wirtschaftspolitische Maßnahmen, die Amerika in den Vordergrund stellen, die Federal Reserve dazu veranlassen könnten, ihren Lockerungszyklus im Jahr 2025 zu verlangsamen. Die Analysten erwarten nur zwei Zinssenkungen im nächsten Jahr, eine im März und eine weitere im Juni. Trotz dieser Herausforderungen gehen die Edelmetallanalysten davon aus, dass Gold und Silber im neuen Jahr solide Unterstützung erhalten werden, da die wirtschaftliche Unsicherheit und die geopolitischen Turbulenzen die Nachfrage nach sicheren Häfen anheizen.In ihrer Prognose geht die Bank davon aus, dass der Goldpreis im Jahr 2025 im Durchschnitt bei etwa 2.750 Dollar je Unze liegen wird, was gegenüber ihrer vorherigen Prognose unverändert bleibt. Obwohl die Investitionsnachfrage in der ersten Hälfte des Jahres 2025 schwierig sein könnte, da sich der Markt auf die Geldpolitik der Federal Reserve einstellt, stellt Widmer fest, dass es Erwartungen gibt, dass die Zentralbanken weiterhin Gold kaufen und die Preise unterstützen werden.© Redaktion GoldSeiten.de