Pan Global Resources erzielt mit metallurgischem Programm der Phase 2 hervorragende Zinngewinne

- Hohe Zinnkonzentratgehalte von 63,2 % bei Gewinnungsraten von 64 %, berechnet aus konventioneller Schwerkraftverarbeitung- Geringe Anzahl von Strafbestandteilen- Die Ergebnisse der Schwerkraftkonzentrationstests zeigen eine erhebliche zusätzliche Zinngewinnung aus dem Abraum, die die Gesamt-Zinngewinnung um 10 % erhöht.- Hervorragende Zinnmetallurgie führt zu wirtschaftlicher Wertschöpfung auf La RomanaVANCOUVER, 12. Dezember 2024 - Pan Global Resources Inc. ("Pan Global" oder das "Unternehmen") (TSXV: PGZ) (OTCQX: PGZFF) (FRA: 2EU) freut sich, positive metallurgische Testergebnisse aus der zweiten Phase des Zinnmetallurgie-Testprogramms bekannt zu geben, wobei zusätzliches Zinn aus dem Schwerkraftabraum der Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckung La Romana im Escacena-Projekt in Südspanien gewonnen werden konnte."Die Testarbeiten auf der Mineralisierung von La Romana liefern weiterhin hervorragende metallurgische Ergebnisse für Kupfer und Zinn, die sich von denen anderer Minen im iberischen Pyritgürtel abheben. Die neuen metallurgischen Tests waren äußerst erfolgreich und bestätigten, dass aus dem Schwerkraftabraum zusätzliches Zinn gewonnen werden kann, das andernfalls verloren gehen würde. Die Tests zeigen, dass sich die Zinnmineralisierung von La Romana gut für eine konventionelle Schwerkraftabscheidung eignet, um ein hochwertiges, marktfähiges Zinnkonzentrat zu produzieren. Diese Ergebnisse bestärken uns in unserer Ansicht, dass die Zinnmineralisierung einen bedeutenden Beitrag zur Gesamtwirtschaftlichkeit des Projekts und zur Verringerung des Risikos leisten könnte", sagte Tim Moody, President und CEO von Pan Global.- Ein hochwertiges Zinnkonzentrat kann mit konventionellen Schwerkrafttrennverfahren gewonnen werden.- Zusätzliches Zinnkonzentrat kann nach der Aufbereitung in der Grob- und Reinigungsstufe mit Hilfe eines Schütteltisches und eines Multi-Gravity-Separators effizient aus dem Schwerkraftabraum gewonnen werden.- Zinngewinnung von 63,9 %, was eine Gesamtsteigerung von 10 % gegenüber früheren Schätzungen darstellt, wobei zusätzliches Zinn aus dem Schwerkraftabraum gewonnen wird- Hohe Zinnkonzentratgehalte von 63,2 %- Die chemische Analyse der endgültigen Zinnkonzentrate bestätigte einen geringen Gehalt an schädlichen Elementen wie Arsen, Quecksilber und Antimon, die bei der Raffination zu Strafzahlungen führen könnten.- Einfaches Aufbereitungsschema mit konventioneller Schwerkraftabscheidung für Zinn und Flotation für Kupfer, das im Vergleich zu Minen in diesem Gebiet weniger energieintensive Feinmahlung erfordert- Die metallurgischen Arbeiten wurden auf einem Niveau durchgeführt, das für eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung ausreicht.- Zu den nächsten Schritten könnten Tests im geschlossenen Kreislauf gehören, wie z. B. Pilotanlagenversuche mit größeren Materialmengen zur Optimierung der Konzentratgehalte und -ausbeuten für Vor-Machbarkeits-/Machbarkeitsstudien.Die Testarbeiten wurden von Wardell Armstrong International (Vereinigtes Königreich) unter der Koordination und Leitung von Minepro Solutions SL (Spanien) durchgeführt. Die neuen Ergebnisse ergänzen die vorangegangenen positiven metallurgischen Testarbeiten auf der Kupfer-/Zinn-/Silbermineralisierung La Romana, die das Potenzial für die Produktion von qualitativ hochwertigem, sauberem und verkaufsfähigem Kupferkonzentrat durch konventionelle Flotation sowie für die Produktion von hochwertigem Zinnkonzentrat mit guter Ausbeute durch konventionelle Schwerkraftabscheidung zeigten (siehe Pressemitteilungen vom 21. März 2024 und 3. April 2024),Ziel dieses Programms war es, das Potenzial für die Gewinnung von zusätzlichem Zinn aus den feinen Fraktionen des Schwerkraftabraums nach der ersten Aufbereitung zu untersuchen sowie die Gesamteffizienz des Gewinnungsprozesses und die Wirtschaftlichkeit des Projekts zu verbessern.Erste Versuche zur Schwerkraftabscheidung erwiesen sich als wesentlich effektiver bei der Rückgewinnung von Zinn aus Abraum im Vergleich zu Flotationsverfahren. Anschließend wurden ausführliche Schwerkraftabscheideversuche am Schwerkraftabraum für zwei Größenfraktionen durchgeführt: gröber (-53+38 Mikrometer) und feiner (-38 Mikrometer). Die gröbere Fraktion wurde mit konventionellen Schütteltischen und die feinere Fraktion mit einem Multi-Gravity-Separator aufbereitet, um sowohl nach der Grob- als auch nach der Reinigungsstufe Zinnkonzentrate zu erhalten und die Gesamteffizienz der Gewinnung durch Rückführung zu verbessern. Siehe Abbildung 1 unten.Alle metallurgischen Versuche zur Gewinnung von Zinnkonzentraten wurden unter offenen Kreislaufbedingungen durchgeführt, bei denen ein Teil des Zinns verloren gehen oder nicht erfasst werden kann, entweder als Zwischenprodukt oder als Abraummaterial. Nachdem es gelungen war, zusätzliches Zinn aus der feineren Fraktion des Schwerkraftabraums zu gewinnen, wurde von Minepro eine Massenbilanzberechnung durchgeführt, um zu simulieren, was unter den Bedingungen eines geschlossenen Kreislaufs erreicht werden könnte.Die Massenbilanzberechnung ergab einen prognostizierten endgültigen Zinnkonzentratgehalt von 63,2 % und eine Zinngewinnungsrate von 63,9 %. Die Berechnung basiert auf den Ergebnissen des offenen Kreislaufs und ähnlicher Lagerstätten im iberischen Pyritgürtel, wobei von einer Zinngewinnung von 90 % aus dem Mittelgut und 25 % aus dem Abraum ausgegangen wird. Diese Ergebnisse werden in weiteren Tests, einschließlich Tests in geschlossenen Kreisläufen, wie z. B. in Pilotanlagen, überprüft.Das Escacena-Projekt umfasst ein großes, zusammenhängendes, 5.760 Hektar großes Landpaket, das zu 100 % von Pan Global im Osten des iberischen Pyritgürtels kontrolliert wird. Escacena befindet sich in der Nähe der in Betrieb befindlichen Mine Riotinto und grenzt unmittelbar an die ehemaligen Minen Aznalcóllar und Los Frailes, wo sich Minera Los Frailes/Grupo México in der letzten Genehmigungsphase befindet, um mit dem Bau einer neuen Mine beginnen zu können. Das Escacena-Projekt beherbergt die Kupfer-Zinn-Silber-Entdeckungen La Romana und Cañada Honda von Pan Global sowie eine Reihe weiterer aussichtsreicher Ziele, einschließlich Bravo, Barbacena, El Pozo, Romana Norte, San Pablo, Zarcita, Hornitos, La Jarosa, Romana Deep und Cortijo.Pan Global Resources Inc. sucht aktiv nach kupferhaltigen Mineralvorkommen, da die Fundamentaldaten von Kupfer in Bezug auf Angebot und Nachfrage überzeugend sind und die Aussichten auf langfristig hohe Preise als entscheidendes Metall für die globale Elektrifizierung und Energiewende gegeben sind. Das Vorzeigeprojekt des Unternehmens, das Escacena-Projekt, befindet sich im ertragreichen Pyritgürtel der Iberischen Halbinsel in Südspanien, wo eine positive Genehmigungsbilanz, eine hervorragende Infrastruktur, Bergbau- und Fachkompetenz sowie die Einstufung von Kupfer als strategischer Rohstoff durch die Europäische Kommission zusammen eine risikoarme Rechtsordnung der Stufe 1 für Bergbauinvestitionen definieren. Das Team von Pan Global besteht aus bewährten Talenten in den Bereichen Exploration, Entdeckung, Erschließung und Minenbetrieb, die sich alle dem sicheren Betrieb und dem größtmöglichen Respekt für die Umwelt und unsere Partnergemeinden verpflichtet haben. Das Unternehmen ist Mitglied des Global Compact der Vereinten Nationen und arbeitet nach dessen Prinzipien.Álvaro Merino, Vice President Exploration von Pan Global Resources und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen für diese Pressemitteilung genehmigt. Herr Merino ist nicht unabhängig von der Gesellschaft.Jason Mercier, VP Investor Relations und Communicationsjason@panglobalresources.cominvestors@panglobalresources.comTel: +1-236-886-9518www.panglobalresources.comZukunftsgerichtete Aussagen: Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich aller Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft. Es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass die tatsächlichen Auswirkungen und die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens erheblich von denen in solchen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass die Erwartungen, die sich in den in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen widerspiegeln, vernünftig sind. Es kann jedoch keine Gewähr dafür übernommen werden, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden, und auf solche zukunftsgerichteten Informationen sollte man sich nicht übermäßig verlassen. Zu den Risiken und Unwägbarkeiten gehören unter anderem wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, staatliche, ökologische und technologische Faktoren, die sich auf die Tätigkeiten, Märkte, Produkte und Preise des Unternehmens auswirken können. Die Leser sollten die Risikoangaben in der Managementdiskussion und der Analyse des geprüften Jahresabschlusses des Unternehmens beachten, der bei der British Columbia Securities Commission eingereicht wurde.Die in dieser Medienmitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen basieren auf Informationen, die dem Unternehmen zum Zeitpunkt dieser Medienmitteilung zur Verfügung standen. WEDER DIE TSX VENTURE EXCHANGE NOCH IHR REGULIERUNGSDIENSTLEISTER (GEMÄSS DER DEFINITION DIESES BEGRIFFS IN DEN RICHTLINIEN DER TSX VENTURE EXCHANGE) ÜBERNEHMEN DIE VERANTWORTUNG FÜR DIE ANGEMESSENHEIT ODER RICHTIGKEIT DIESER PRESSEMITTEILUNG.