ING: Goldrally geht 2025 weiter - Durchschnittspreis bei 2.800 Dollar je Unze in H1 2025

Ein optimistisches makroökonomisches Bild in Kombination mit anhaltenden geopolitischen Risiken und starken Käufen von Staatsanleihen wird den Goldpreis laut ING im Jahr 2025 auf neue Höchststände treiben. "Gold hat sich in diesem Jahr unter den wichtigsten Rohstoffen am besten entwickelt", schreibt Rohstoffstrategin Ewa Manthey in der ING-Goldprognose 2025 laut Kitco News "Das Edelmetall ist seit Jahresbeginn um mehr als 25% gestiegen und hat dabei eine Reihe von Rekorden erreicht, unterstützt durch den Optimismus über Zinssenkungen, starke Käufe der Zentralbanken und robuste Käufe in Asien. Die Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der gestiegenen geopolitischen Risiken und der Unsicherheit im Vorfeld der US-Wahlen im November haben die rekordverdächtige Rally des Goldes in diesem Jahr ebenfalls unterstützt.""Die wichtigste Frage für den Goldmarkt ist nun, in welchem Tempo die Fed ihre Politik nach dem Sieg von Donald Trump bei den US-Präsidentschaftswahlen lockern wird; die inflationären Auswirkungen von Trumps Politik könnten zu weniger Zinssenkungen führen als bisher erwartet", fügte Manthey hinzu. "Unser US-Volkswirt James Knightley ist der Meinung, dass die US-Notenbank die Zinsen im Dezember noch einmal um 25 Basispunkte senken wird, aber die Aussichten für die Zeit danach sind weniger klar, und es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass auf der FOMC-Sitzung im Januar eine Pause eingelegt wird."Insgesamt ist ING der Ansicht, dass die Goldrally 2025 weitergehen wird, und die Bank erwartet, dass die Preise im ersten Quartal 2025 im Durchschnitt in der Nähe ihres diesjährigen Allzeithochs liegen werden. "Wir glauben, dass die positive Dynamik des Goldpreises kurz- bis mittelfristig anhalten wird", sagte Manthey. "Das makroökonomische Umfeld wird wahrscheinlich weiterhin günstig für das Edelmetall bleiben, da die Zinsen sinken und die Diversifizierung der Auslandsreserven inmitten geopolitischer Spannungen fortgesetzt wird, was einen perfekten Sturm für Gold darstellt."ING geht davon aus, dass der Spotgoldpreis im ersten und zweiten Quartal durchschnittlich 2.800 Dollar je Unze betragen wird, bevor er im dritten Quartal auf 2.750 Dollar und im vierten Quartal auf 2.700 Dollar zurückgeht, so dass der Durchschnittspreis im Jahr 2025 bei 2.760 Dollar je Unze liegt.© Redaktion GoldSeiten.de