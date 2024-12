Protium Clean Energy erwirbt weitere Claims in Firstbrook

Toronto, 13. Dezember 2024 - Protium Clean Energy Corp. (CSE: GRUV) (FSE: G071), ein führendes Rohstoffunternehmen mit Fokus auf sauberer Energie und nachhaltiger Ressourcenentwicklung, freut sich, den Erwerb von 24 weiteren einzelligen Bergbau-Claims bekannt zu geben.Die Claims grenzen an die vom Unternehmen zuvor erworbene Gruppe von 103 Claims an, deren Erwerb am 9. Oktober 2024 bekannt gegeben wurde. Sie befinden sich zu 100 % im Besitz der Protium Clean Energy Corp. Durch den Erwerb erweitert sich der Besitz des Unternehmens in Firstbrook Township auf insgesamt über 2.600 Hektar. Firstbrook Township weist dokumentierte Vorkommen von Kupfer, Blei, Kobalt, Silber und Kimberlit auf."Wir freuen uns, die erste aus unserer Satellitenerhebung resultierende Erweiterung unserer Liegenschaften bekannt geben zu können. Dieser Abschluss bestätigt unsere Strategie, mittels dieser Technologie weitere Ziele zu identifizieren und zu entwickeln", sagte Marc Branson, CEO von Protium Clean Energy Corp.Protium Clean Energy Corp. ist ein junges Explorations- und Erschließungsunternehmen, das sich auf die Lokalisierung, den Erwerb und die Erkundung aussichtsreicher Mineralien im umfangreichen Rohstoffbestand Kanadas spezialisiert. Unser Fokus liegt auf der Exploration und Erschließung unserer zu 100 % unternehmenseigenen Liegenschaften Nakina Lithium und Firstbrook Hydrogen in Ontario im Norden Kanadas, sowie auf der Identifizierung und Verfolgung weiterer Vorkommen in den einzelnen Regionen mithilfe verschiedener Satellitenuntersuchungen. Diese erlauben es Protium Clean Energy Corp., schnell und kosteneffizient große Landstriche auszuwerten und das Vorkommen von natürlichen Gasen und wichtigen Mineralien zu bestimmen, die für die moderne Welt erforderlich sind.Im Namen des Vorstandes"Marc Branson"CEO und DirektorE-Mail: investors@weekapaug.caWebsite: weekapaug.caTelefon: 604-816-2555Hinweis zu zukunftsgerichteten Informationen: Mit Ausnahme von Aussagen zu historischen Sachverhalten enthält diese Pressemitteilung bestimmte "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der einschlägigen Wertpapiergesetze. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig durch Wörter wie "planen", "erwarten", "prognostizieren", "beabsichtigen", "glauben", "voraussehen", "schätzen" und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten "können" oder "werden". Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Ansichten und Einschätzungen zum Zeitpunkt ihrer Äußerung und unterliegen einer Vielzahl von Risiken und Ungewissheiten sowie anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Informationen erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, insbesondere Verzögerungen oder Ungewissheiten in Bezug auf behördliche Genehmigungen, einschließlich durch die CSE. Zukunftsgerichtete Informationen sind ihrem Wesen nach unsicher und schließen Faktoren ein, die außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in dieser Pressemitteilung beschriebenen geschäftlichen Pläne des Unternehmens zu den hierin beschriebenen Bedingungen oder in dem hierin beschriebenen Zeitrahmen in Kraft treten werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Informationen, falls sich die Umstände oder die Einschätzungen oder Meinungen des Managements ändern sollten, sofern nicht gesetzlich anders vorgeschrieben. Leser*innen werden darauf hingewiesen, sich nicht unangemessen auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Weitere Informationen zu Risiken und Ungewissheiten, die sich auf die Finanzergebnisse auswirken könnten, finden Sie in den Berichten des Unternehmens an die kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter www.sedarplus.ca.Die CSE und der Informationsdienstleister haben diese Mitteilung nicht überprüft und übernehmen keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Angemessenheit dieser Mitteilung.To view the source version of this press release, please visithttps://www.newsfilecorp.com/release/233707Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/233707News Source: Protium Clean Energy Corp.