Türkei: Goldimporte steigen im November weiter an  Silber gibt leicht nach

Die türkische Börse Borsa Istanbul hat kürzlich die Edelmetallhandelszahlen des Landes für November 2025 veröffentlicht. Die Daten bestätigen, dass die Goldimporte im elften Monat des Jahres zum vierten Mal in Folge gestiegen sind. Im Vergleich zum Vorjahresmonat ist ebenfalls erneut ein Wachstum zu verzeichnen. Die Silberimporte gingen hingegen im Vergleich zum Vormonat zurück, konnten im Jahresvergleich allerdings nach wie vor ein deutliches Plus verzeichnen.
Die Goldimporte lagen im November bei 13,86 Tonnen. Im Oktober wurden 13,43 Tonnen importiert. Im November 2024 beliefen sie sich auf 13,39 Tonnen. Insgesamt importierte die Türkei somit bis einschließlich November 2025 115,35 Tonnen Gold.
Im November führte die Türkei zudem 131,76 Tonnen Silber ein. Im Oktober waren es 182,25 Tonnen. Im November 2024 waren es hingegen nur 20,15 Tonnen. Damit importierte die Türkei im Jahr 2025 bis einschließlich November insgesamt 794,88 Tonnen Silber.
