Goldpreis hält weitere Rekorde im Blick

Goldpreis Prognose: Kurs im Stundenchart (Chart: TradingView

Goldpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Gold-Prognose und Chartanalyse am 10.01.26, um 09:51 Uhr, bei 4.509 US-Dollar• Erwartete Tagesspanne: 4.460 $ bis 4.560 $Aus der Korrekturbewegung im Oktober konnte sich ein neuer Aufwärtstrend etablieren, der zum Ende des vergangenen Jahres einen Rekordwert bei 4.550 $ erreichte. Dort zeigten sich leichte Gewinnmitnahmen, die vorerst im 4.300er $-Bereich abgefangen wurden.In der vergangenen Woche hat sich eine Erholungstendenz durchgesetzt und der Kurs notiert wieder über der 4.500er $-Marke. Im laufenden Test der oberen Grenze des Trendkanals wäre jedoch eine Ermüdung wahrscheinlich, zumal das Allzeithoch weiteren Widerstand bereitstellen dürfte. Sollten die Bullen hingegen genügend Kraft für einen Ausbruch zur Verfügung haben, würde dies nahe Kursziele bei 4.700 $ aktivieren. Am Montag ist daher auf Anzeichen für die weitere Entwicklung zu achten. So würde beispielsweise ein fester Tagesschluss über 4.540 $ auf Anschlussdynamik hindeuten.• Nächste Widerstände: 4.550 $• Wichtige Unterstützungen: 4.381 $ | 4.332 $ | 4.245 $• Erwartete Tagesspanne: 4.490 $ bis 4.590 $ alternativ 4.380 $ bis 4.480 $Abhängig vom Wochenstart könnte sich der Kurs am oberen Bereich des Trendkanals orientieren und am Dienstag seine positive Tendenz fortsetzen. Erneute Schwäche dürfte hingegen im weiteren Verlauf auf den 4.300er $-Bereich zielen.Zur Einordnung der aktuellen Situation werfen wir einen Blick auf den Tageschart. Hier läuft der Kurs in einem Aufwärtstrend und wird von der 20-Tage-Linie gestützt. Sollte die Nachfragesituation stabil bleiben, sind nächste Kursziele im 4.700er $-Bereich möglich. Erst ein Bruch unter 4.260 $ würde Druck auf die 4.000er $-Marke nach sich ziehen.• Mögliche Wochenspanne: 4.380 $ bis 4.640 $Aus dem Chartbild heraus liegt der Fokus auf nahen Unterstützungen durch den 20- und 50-Tage-Durchschnitt, die bei Ermüdung eine Stabilisierung über 4.100 $ stützen würden. Mit Blick auf die Widerstandszone am Allzeithoch bleiben eindeutige Impulse abzuwarten. Ein Ausbruch könnte bereits die 4.700er $-Marke ansteuern.• Mögliche Wochenspanne: 4.430 $ bis 4.690 $ alternativ 4.190 $ bis 4.420 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)