Tudor Gold überprüft Programm 2024, das die künftige Strategie für Treaty-Creek-Projekt bestimmt

Produkt Gewicht Untersuchungen Verteilung

Gramm % Au (g/t) Ag (g/t) Cu (%) S Au Ag Cu S

(%) % % % %

Reiniger 3 Conc 105.0 1.8 33.16 96.7 29.59 33.2 63.8 51.3 88.1 21.6

Reiniger 1 Schwanz 358.0 6.0 1.12 9.20 0.7 4.9 7.4 16.7 7.0 10.9

Rauher Schwanz 5532.7 92.3 0.28 1.14 0.03 1.97 28.8 32.0 4.9 67.5

Berechnete Förderhöhe 5995.7 100.0 0.91 3.30 0.59 2.69 100.0 100.0 100.0 100.0

Tabelle 1 - Quelle: Blue Coast Research (2024)

Vancouver, 16. Dezember 2024 - Tudor Gold Corp. (TSXV: TUD) (Frankfurt: H56) (das "Unternehmen" oder "Tudor" -) freut sich, den folgenden Rückblick auf seine Explorations- und technischen Programme 2024 auf seinem Gold- und Kupferprojekt Treaty Creek im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben.- Veröffentlichung einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung (MRE) für die Lagerstätte Goldstorm mit einer Erhöhung der angezeigten MRE um 19 % in Unzen Goldäquivalent (AuEQ), die sich aus einer Steigerung von 16 % bei Gold (Au), 14 % bei Silber (Ag) und 32 % bei Kupfer (Cu) zusammensetzt. Die Gesamtressourcen belaufen sich nun auf fast 28 Millionen Unzen AuEQ in der angezeigten Kategorie und auf weitere 6 Millionen Unzen AuEQ in der abgeleiteten Kategorie;- Abschluss von Diamantbohrungen auf 10.530 Metern in sieben Bohrlöchern, Erweiterung der Domäne CS-600 und Bestätigung der Entdeckung von vier hochgradigen goldhaltigen Brekzienstrukturen, die gemeinsam als Supercell-One-System bekannt sind, im nördlichen Bereich der Lagerstätte Goldstorm;- Bekanntgabe positiver metallurgischer Testergebnisse für Proben aus dem unteren Bereich CS-600 innerhalb der Lagerstätte Goldstorm, die darauf hinweisen, dass ein hochwertiges und sauberes Kupfer-Gold-Silber-Konzentrat produziert werden kann;- Beauftragung eines externen Anwalts mit der Verfolgung aller Rechtsmittel und Ergebnisse, die sich aus der Erteilung einer Nutzungslizenz an KSM Mining ULC (eine Tochtergesellschaft von Seabridge Gold Inc. ) am 27. September 2024 ergeben könnten.Ken Konkin, President & CEO von Tudor Gold, kommentiert: "Das Treaty-Creek-Projekt zeigt weiterhin sein großes Potenzial mit bedeutenden Fortschritten im Jahr 2024, einschließlich Ressourcenwachstum, hochgradigen Entdeckungen und positiven metallurgischen Ergebnissen. Die Entdeckung des Supercell-One-Systems mit seinen gestapelten hochgradigen Brekzienstrukturen unterstreicht die Fähigkeit des Projekts, eine hochgradige und beständige Goldmineralisierung zu liefern, während die aktualisierte Ressourcenschätzung und die positiven metallurgischen Ergebnisse die Skalierbarkeit und Qualität des Projekts bestätigen. Diese Errungenschaften festigen Treaty Creek weiterhin als einen Eckpfeiler innerhalb des Goldenen Dreiecks. Wir freuen uns sehr darauf, das Projekt Treaty Creek im Jahr 2025 weiter voranzutreiben und auf dem aufzubauen, was wir in so kurzer Zeit seit der Entdeckung von Goldstorm im Jahr 2019 erreicht haben. Darüber hinaus haben wir eine bekannte Anwaltskanzlei beauftragt, unsere vorrangigen Mineralienrechte als eingetragene Eigentümer der Treaty Creek-Claims geltend zu machen. Wir sind bereit, alle unsere Bergbaunachbarn zu unterstützen, jedoch nicht auf Kosten einer Beeinträchtigung unserer Fähigkeit, unsere Basis- und Edelmetalle, die unseren Mineralien-Claims zugrunde liegen, zu erkunden, zu erschließen, abzubauen und zu verarbeiten, und auch nicht auf Kosten des Gebiets oder der dafür erforderlichen Infrastrukturentwicklung. Das Unternehmen ist sehr optimistisch, was seine Zukunftsaussichten betrifft, und freut sich darauf, im ersten Quartal des neuen Jahres ein Update über seine Strategie 2025 zur Weiterentwicklung des Treaty-Creek-Projekts zu geben.Darüber hinaus sollten Investoren beachten, dass die Marktkapitalisierung von Tudor Gold derzeit bei knapp über 160 Millionen $ liegt, während das Unternehmen 27,87 Millionen Unzen Goldäquivalent (AuEQ) in angezeigten Ressourcen mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ und weitere 6,03 Millionen Unzen mit 1,25 g/t AuEQ in abgeleiteten Ressourcen besitzt. Die Goldstorm-Lagerstätte ist weiterhin in alle Richtungen und in der Tiefe offen und befindet sich in der Mitte zwischen den Entdeckungen Perfectstorm Zone (PSZ) und Calm Before the Storm (CBS), was unserem Projekt ein enormes geologisches Potenzial für weitere Mineralentdeckungen und Lagerstättenerweiterungen verleiht."Die aktualisierte MRE für die Lagerstätte Goldstorm aus dem Jahr 2024 zeigt erhebliche Fortschritte (siehe Pressemitteilung vom 8. April 2024), insbesondere eine 19 %-ige Steigerung der angezeigten MRE in Goldäquivalentunzen (AuEQ), die eine 16 %-ige Steigerung von Gold, eine 14 %-ige Steigerung von Silber (Ag) und eine 32 %-ige Steigerung von Kupfer (Cu) umfasst. Das angezeigte MRE 2024 umfasst nun insgesamt 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ in 730,20 Millionen Tonnen (Mt) mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Au mit 0,92 g/t, 128,73 Moz Ag mit 5,48 g/t und 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Cu mit 0,18 %). Das abgeleitete MRE umfasst 6,03 Moz AuEQ innerhalb von 149,61 Mt mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (enthält 4,88 Moz Au mit 1,01 g/t, 28,97 Moz Ag mit 6,02 g/t und 503,23 Millionen Pfund Cu mit 0,15 %). Die Domäne CS-600, die durch ein Monzodiorit-Intrusivgestein gekennzeichnet ist, das ein Gold-Kupfer-Porphyr-System beherbergt, stellt eine Hauptkomponente der Lagerstätte Goldstorm dar, mit 15,65 Moz AuEQ innerhalb von 400,29 Mt mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (mit 9,99 Moz Au mit 0,78 g/t und 2,73 Blbs Cu mit 0,31 %). Die jüngsten Bohrungen ergaben eine 58%ige Steigerung der AuEQ-Unzen in diesem Bereich.Die Goldstorm-Lagerstätte ist nach Süden, Norden, Nordosten und in der Tiefe weiterhin offen.Im Jahr 2024 schloss Tudor Gold 10.530 Meter (m) Diamantbohrungen in sieben Löchern bei der Lagerstätte Goldstorm ab. Die Ergebnisse dieses Programms bestätigten die Entdeckung mehrerer subparalleler, gestapelter Mikrobrekzienzonen in einem Gebiet, das nun als Supercell-One (SC-1) System bekannt ist. Diese Ergebnisse schlossen sich an die ersten Bohrungen vor 2024 an, bei denen ursprünglich eine einzige 5-10 Meter breite Quarz-Pyrit-Gold-Mikrobrekzienstruktur entdeckt wurde, die die gold-kupferreiche Domäne CS-600 überlagert oder überdruckt. Die visuelle Inspektion des Bohrkerns wies auf eine konsistente Goldmineralisierung innerhalb der Reihe von golddominierten Quarz-Pyrit-Mikrobrekzienstrukturen im Spätstadium hin. Das hochgradige Goldsystem SC-1 weist derzeit eine beeindruckende Streichlänge von bis zu 800 Metern und eine Breite von 400 Metern auf und besteht aus vier subparallelen Strukturen, die in alle Richtungen und in der Tiefe offen sind. Neben der Erweiterung der Größe der bekannten hochgradigen Mineralhorizonte besteht ein beträchtliches Potenzial für die Entdeckung weiterer Superzellen innerhalb der bekannten Domänen und subparallel zu den vier neu entdeckten Mikrobrekziensystemen. Zu den Highlights der neun Bohrlöcher im Gebiet SC-1 zählen die folgenden:Bohrloch GS-22-134: durchteufte das ursprüngliche SC-1, das jetzt als SC-1C bezeichnet wird, und kehrte zurück:- SC-1C: 9,96 g/t AuEQ auf 25,50 m (9,66 g/t Au, 1,23 g/t Ag, 0,24 % Cu);o einschließlich 20,86 g/t AuEQ über 4,50 m (20,61 g/t Au, 1,50 g/t Ag, 0,20% Cu)Bohrloch GS-23-176-W1: durchteufte das ursprüngliche SC-1, das jetzt als SC-1C bezeichnet wird, und kehrte zurück:- SC-1C: 15,64 g/t AuEQ über 15,00 m (14,89 g/t Au, 4,72 g/t Ag, 0,60% Cu)Bohrloch GS-23-179: durchteufte das ursprüngliche SC-1, das jetzt als SC-1C bezeichnet wird, und kehrte zurück:- SC-1C: 10,07 g/t AuEQ über 12,00 m (9,78 g/t Au, 1,35 g/t Ag, 0,23 % Cu)Bohrloch GS-24-181: durchteufte 3 separate hochgradige Abschnitte des Supercell-Systems:- SC-1A: 9,02 g/t AuEQ über 2,00 m (8,97 g/t Au, 3,73 g/t Ag, 0,01% Cu); und- SC-1B: 11,05 g/t AuEQ über 3,00 m (8,28 g/t Au, 126,50 g/t Ag, 1,21 % Cu); und- SC-1C: 5,31 g/t AuEQ über 6,00 m (5,02 g/t Au, 3,32 g/t Ag, 0,21 % Cu)Bohrloch GS-24-183-W1: durchteufte 3 separate hochgradige Abschnitte des Supercell-Systems:- SC-1A: 6,76 g/t AuEQ über 6,00 m (6,44 g/t Au, 26,62 g/t Ag, 0,04 % Cu); und- SC-1B: 13,89 g/t AuEQ über 6,30 m (4,25 g/t Au, 224,59 g/t Ag, 5,96 % Cu); und- SC-1C: 5,12 g/t AuEQ über 9,00 m (5,08 g/t Au, 1,24 g/t Ag, 0,02 % Cu)Bohrloch GS-24-184: durchteufte das ursprüngliche SC-1, das 2022 entdeckt wurde und nun als SC-1C bekannt ist, und kehrte zurück:- SC-1C: 8,09 g/t AuEQ über 6,15 m (5,44 g/t Au, 63,77 g/t Ag, 1,62 % Cu) innerhalb einer breiteren Struktur mit 3,54 g/t AuEQ über 19,65 m (1,96 g/t Au, 39,05 g/t Ag, 0,96 % Cu)Bohrung GS-24-185: durchteufte einen 150 m langen östlichen Ausläufer des Bereichs CS-600 und die neue Zone SC-1D:- CS-600: 1,01 g/t AuEQ über 200,50 m (0,92 g/t Au, 2,69 g/t Ag, 0,05 % Cu)o Einschließlich: 2,18 g/t AuEQ über 21,00 m (1,95 g/t Au, 2,92 g/t Ag, 0,17 % Cu)- SC-1D: 9,60 g/t AuEQ über 13,50 m (9,58 g/t Au, 0,44 g/t Ag, 0,01% Cu)Bohrung GS-24-186: durchteufte einen 85 m nördlich gelegenen Ausläufer der Zone SC-1A:- SC-1A: 10,40 g/t AuEQ über 1,50 m (9,78 g/t Au, 22,46 g/t Ag, 0,02 % Cu)Bohrung GS-24-187: durchteufte einen 200 m nordöstlich gelegenen Ausläufer der Zone SC-1C, einen 130 m nördlich gelegenen Ausläufer der Zone SC-1D und einen 120 m nördlich gelegenen Ausläufer des Bereichs CS-600:- SC-1C: 10,92 g/t AuEQ über 3,00 m (10,89 g/t Au, 0,97 g/t Ag, 0,02% Cu)- SC-1D: 5,70 g/t AuEQ über 3,00 m (5,65 g/t Au, 0,95 g/t Ag, 0,03% Cu)- CS-600: 1,22 g/t AuEQ über 115,50 m (0,75 g/t Au, 2,22 g/t Ag, 0,36 % Cu)o Einschließlich: 1,68 g/t AuEQ über 10,50 m (0,13 g/t Au, 4,76 g/t Ag, 1,22 % Cu)Die Abbildung unten zeigt die Bohrergebnisse der Zone SC-1 innerhalb der Lagerstätte Goldstorm.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2024/77819/16122024_DE_Tudor.001.pngDas Supercell-One-System ist nach Nordwesten, Norden und Osten weiterhin offen. Das Unternehmen plant, dieses hochgradigere System durch weitere Bohrungen zu erkunden. In naher Zukunft plant das Unternehmen auch die Überprüfung anderer goldhaltiger Subdomänen als Teil der Strategie des Unternehmens zur Erweiterung des hochgradigen Goldpotenzials der Lagerstätte Goldstorm. Solche Gebiete wie R-66 und 300N weisen ähnliche strukturelle Merkmale auf und bestehen aus ähnlichen goldreichen Quarz-Pyrit-Mikro-Brekzien-Adern.Tudor Gold zieht ein Szenario in Betracht, bei dem die Zone SC-1 einen potenziellen Weg zur Erschließung eines großen Mehrgenerationenprojekts darstellt, das mit einem hochgradigen unterirdischen Starterbetrieb beginnt und sich zu einer beträchtlichen unterirdischen Kupfer-Gold-Silber-Produktion in Block-Cave-Bauweise ausweitet.Im Oktober wurde berichtet, dass metallurgische Tests, die bei Blue Coast Research unter der Aufsicht von Tad Crowie, P. Eng. von JDS Energy & Mining Inc. durchgeführt wurden, gezeigt haben, dass ein hochgradiges Kupferkonzentrat aus der Subdomäne Lower CS-600 produziert werden kann (siehe Pressemitteilung vom 24. Oktober 2024). Der Locked-Cycle-Test erzielte eine Gewinnung von 88,1 % Kupfer, 63,8 % Gold und 51,3 % Silber in einem Konzentrat mit einem Gehalt von mehr als 29 % Kupfer und signifikanten Gold- und Silbergehalten von 33 g/t und 96 g/t für die Proben von Lower CS-600. Ein abgeschlossener Zyklustest gilt als wichtiger Schritt bei der Entwicklung eines Mineralverarbeitungsflussplans, der einen herkömmlichen Flotationskreislauf beinhaltet. Die Tests wurden an Proben durchgeführt, die mit jenen übereinstimmen, die für die früheren metallurgischen Tests verwendet wurden, und weisen Gold- und Kupfergehalte von 0,91 g/t Au und 0,59 % Cu auf, die mit den Gehalten in der Subdomäne Lower CS-600 übereinstimmen.Der hohe Gehalt an Kupferkonzentrat sowie die hohen Gold- und Silbergehalte, die bei diesem Test erzielt wurden, deuten darauf hin, dass es Möglichkeiten gibt, den Kreislauf härter zu ziehen, um die Gesamtmetallgewinnung zu erhöhen.Ken Konkin, P.Geo, President und CEO von Tudor Gold, ist die qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101, die für das Projekt verantwortlich ist. Herr Konkin hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung geprüft, verifiziert und genehmigt.Das Projekt Treaty Creek beherbergt die Lagerstätte Goldstorm, die ein großes Gold-Kupfer-Porphyr-System umfasst, sowie mehrere andere mineralisierte Zonen. Wie im "NI-43-101 Technical Report for the Treaty Creek Project" vom 5. April 2024, der von Garth Kirkham Geosystems und JDS Energy & Mining Inc, verfügt die Lagerstätte Goldstorm über eine angezeigte Mineralressource von 27,87 Millionen Unzen (Moz) AuEQ mit einem Gehalt von 1,19 g/t AuEQ (21,66 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,92 g/t, 2,87 Milliarden Pfund (Blbs) Kupfer mit einem Gehalt von 0,18 %, 128,73 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.48 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 6,03 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,25 g/t AuEQ (4,88 Moz Gold mit einem Gehalt von 1,01 g/t, 503,2 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,15 %, 28,97 Moz Silber mit einem Gehalt von 6,02 g/t), mit einem Cutoff-Gehalt von 0,7 g/t AuEQ und einem Cutoff-Gehalt von 0,75 g/t AuEQ im Untergrund. Die Lagerstätte Goldstorm wurde in drei dominante Mineraldomänen und mehrere kleinere Mineraldomänen unterteilt. Die Domäne CS-600 besteht größtenteils aus verschachtelten Impulsen von Diorit-Intrusivgesteinen und beherbergt den Großteil der Kupfermineralisierung innerhalb der Lagerstätte Goldstorm. CS-600 weist eine angezeigte Mineralressource von 15,65 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,22 g/t AuEQ (9,99 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,78 g/t, 2,73 Blbs Kupfer mit einem Gehalt von 0,31 %, 73,47 Moz Silber mit einem Gehalt von 5.71 g/t) und eine abgeleitete Mineralressource von 2,86 Moz AuEQ mit einem Gehalt von 1,20 g/t AuEQ (1,87 Moz Gold mit einem Gehalt von 0,79 g/t, 475,6 Mlb Kupfer mit einem Gehalt von 0,29 %, 13,4 Moz Silber mit einem Gehalt von 5,63 g/t). Die Goldstorm-Lagerstätte bleibt in alle Richtungen offen und erfordert weitere Explorationsbohrungen, um die Größe und Ausdehnung der Lagerstätte zu bestimmen.TUDOR GOLD CORP. ist ein Edel- und Basismetall-Explorations- und Erschließungsunternehmen mit Claims im Goldenen Dreieck von British Columbia (Kanada), einem Gebiet, das produzierende und ehemals produzierende Minen sowie mehrere große Lagerstätten beherbergt, die kurz vor der Erschließung stehen. Das 17.913 Hektar große Projekt Treaty Creek (an dem TUDOR GOLD mit 60 % beteiligt ist) grenzt im Südwesten an das Grundstück KSM von Seabridge Gold Inc. und im Südosten an das Grundstück Brucejack von Newmont Corp. IM NAMEN DES VERWALTUNGSRATS DER Tudor Gold Corp. 