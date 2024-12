China könnte mehr Gold kaufen, wenn Trump ins Amt zurückkehrt

Die chinesische Zentralbank kaufte seit April kein Gold mehr, da sie hoffte, ihre Reserven zu niedrigeren Preisen aufstocken zu können, und auf einen starken Preisrückgang wartete. Dieser Rückschlag blieb jedoch aus, und die chinesische Zentralbank (PBOC) nahm ihre Goldkäufe im November wieder auf, so berichtet FX Empire . Offenbar reichte der Rückgang auf die Marke von 2.600 Dollar aus, um die PBOC wieder auf den Markt zu locken. Es überrascht nicht, dass der Goldpreis anstieg, nachdem die PBOC ihre Käufe bekannt gab. Die Bank stockte ihre Reserven um 160.000 Unzen auf, die damit auf 72,96 Millionen Unzen angewachsen sind.Dieser Schritt zeigt, dass China seine Strategie zur Diversifizierung der Reserven angesichts der zunehmenden Spannungen mit den USA nicht aufgegeben hat. Der Sieg Trumps bei den Präsidentschaftswahlen könnte bei Chinas Entscheidung eine wichtige Rolle gespielt haben. Die aktive US-Sanktionspolitik hat als Hauptkatalysator für die Goldmärkte gedient, da die Zentralbanken begonnen haben, ihre Reserven zu diversifizieren, um ihre Abhängigkeit von US-Staatsschulden zu verringern.Da Trump gegenüber China eine ablehnende Haltung einnimmt, könnte sein Sieg eine weitere Runde von Goldkäufen durch die PBOC ausgelöst haben, die viele Monate andauern könnte. Höchstwahrscheinlich möchte China den Anteil von Gold an seinen Reserven erhöhen, da es sich auf einen möglichen Handelskrieg mit den USA vorbereitet. Interessanterweise gelang es dem Goldpreis nicht, nach der Wiederaufnahme der Käufe durch die PBOC wieder auf historische Höchststände zu steigen. Offenbar sind einige Händler bereit, im Vorfeld der Fed-Entscheidung Gewinne mitzunehmen. Darüber hinaus sind die Renditen von Staatsanleihen in den letzten Tagen gestiegen, was sich negativ auf den Goldpreis auswirkte.© Redaktion GoldSeiten.de