Platin - Eingekeilt und trotzdem auf Erholungskurs

Nach der steilen Verkaufswelle, die ausgehend von 1.054 USD zu einem Einbruch auf 928 USD geführt hatte, begann Platin in eine leicht abwärts gerichtete Keilformation überzugehen. In ihrem volatilen Verlauf wurde die Unterstützung bei 938 USD unterschritten und in der letzten Woche ein neues Verlaufstief bei 916 USD ausgebildet. Seither kann sich der Kurs allerdings wieder erholen und aktuell erneut den früheren Support bei 938 USD ansteuern.Weiterhin geht es bei Platin um die Frage, ob die große Abwärtsphase bereits bei Kursen um 935 USD endet oder ein weiterer Einbruch auf 865 USD – 875 USD erfolgt. Aktuell haben die Bullen die Chance, die Keilformation nach oben zu verlassen und damit eine Erholung bis 956 USD zu starten. Ein echter Befreiungsschlag wäre dagegen erst bei Kursen über der Marke gelungen und könnte den Wert bis 980 USD antreiben.Dagegen würden schon Abgaben unter 925 USD wieder für Verkaufsdruck sorgen und den nächsten Abverkauf bis 900 USD einleiten. Darunter stünden Verluste bis 875 USD an, ehe dort eine steile Erholung zu erwarten wäre.© Thomas MayQuelle: stock3.com - ein Service der Die stock3 AG (vormals BörseGo AG)