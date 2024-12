Trumps wirtschaftliche Pläne

Trump wird seine ersten 100 Tage mit einem Schwerpunkt auf seinen Wirtschaftsplänen beginnen. Sein Kern-Wirtschaftsteam wurde bereits angekündigt, darunter Russell Vought als Direktor des Amts für Management und Haushalt, Jamieson Greer als US-Handelsbeauftragter, Kevin Hassett als Direktor des Nationalen Wirtschaftsrats, Scott Bessent als US-Finanzminister und Howard Lutnick als Handelsminister. Hassett und Bessent werden den Kern dieses Teams bilden, wobei Greer die Führung bei den Zöllen und Vought die Führung bei den Haushaltsdefiziten und der Steuerpolitik übernehmen wird.Trumps Wirtschaftspolitik wird sich auf die so genannten Drei Pfeile stützen. Diesen Namen hat der neue Finanzminister Scott Bessent übernommen. Er hat den Namen von der Drei-Pfeile-Politik des japanischen Premierministers Shinzo Abe übernommen, der diese im Jahr 2012 ankündigte. Abes Pfeile waren geldpolitische Lockerung, fiskalpolitische Anreize und Strukturreformen, um Japan wettbewerbsfähiger zu machen. Bessents Pfeile sind anders, aber der Grundgedanke, die Regierung zu nutzen, um die Wirtschaft auf produktive Weise wachsen zu lassen, ist derselbe. Der Plan von Bessent wird auch als "3-3-3"-Plan bezeichnet, und zwar aus Gründen, die im Folgenden erläutert werden.Bessents erster Pfeil ist das Erreichen eines jährlichen Realwachstums von 3% in der US-Wirtschaft. Das klingt vielleicht nicht nach viel, ist es aber. Von 2009 bis 2019 (im Wesentlichen der Zeitraum zwischen dem Ende der letzten Finanzkrise und dem Beginn von COVID) wuchs die US-Wirtschaft nur um 2,2% im Jahr. Volkswirtschaftler schätzen, dass das potenzielle Wachstum einer reifen Industrienation wie den USA bei etwa 3,2% liegt. Diese Lücke zwischen 3,2% potenziellem Wachstum und 2,2% tatsächlichem Wachstum bedeutet im Laufe der Zeit Billionen von Dollar an verlorenem Wohlstand. Von 1983 bis 1986, während der Reagan-Jahre, wuchs die Wirtschaft tatsächlich mit etwas mehr als 5% im Jahr.Das reale Wachstum in diesem Dreijahreszeitraum betrug 16%. (Allerdings folgte dies auf die schwere Rezession von 1981 bis 1982. Ein über dem Potenzial liegendes Wachstum ist möglich, wenn die aus einer vorangegangenen Rezession stammende Arbeitskräfte- und Industrieflaute vorhanden ist). Bessents Ziel eines realen Wachstums von 3% ist also realistisch, wenn man die potenzielle Leistung, die vergangene Leistung und die jüngsten Wachstumsrückstände berücksichtigt. Die Betonung liegt hier auf "realem" Wachstum. Dies bedeutet Wachstum ohne Berücksichtigung der Inflation. Wenn das reale Wachstum 3% und die Inflation 2% beträgt, dann liegt das nominale Wachstum bei 5% (3% real + 2% Inflation = 5% nominal).Der normale Amerikaner konzentriert sich zu Recht auf das reale Wachstum, weil er nicht will, dass seine Lohnzuwächse von der Inflation aufgefressen werden. Dennoch ist das nominale Wachstum bei der Betrachtung des Schuldendienstes wichtig, da Schulden nominal sind - man schuldet, was man schuldet, ob der reale Wert erhalten bleibt oder nicht.Der zweite Pfeil von Bessent besteht darin, die jährlichen Defizite unter 3% des BIP zu halten. Wenn wir über Schulden sprechen, haben wir es mit nominalen Beträgen zu tun und nicht mit realen Beträgen. Wenn beispielsweise das BIP der USA für ein bestimmtes Haushaltsjahr auf 28 Billionen Dollar projiziert wird, dann darf das Defizit für dieses Jahr nach Bessents Plan 840 Milliarden Dollar nicht überschreiten. Dabei geht es nicht darum, "die Staatsschulden zu tilgen" oder gar einen kleinen Überschuss zu erzielen. Ein Defizit von 840 Mrd. Dollar ist gewaltig. Aber die Begrenzung auf 3% des BIP ist von großer Bedeutung für die Nachhaltigkeit der Verschuldung und die Aufrechterhaltung des Vertrauens in den US-Dollar und die US-Staatsanleihen.Bevor man entscheidet, dass dies ein leichtes Ziel ist, sollte man wissen, dass das US-Defizit für das Haushaltsjahr 2024 1,83 Billionen Dollar beträgt. Im Haushaltsjahr 2023 lag das Defizit bei 1,69 Billionen Dollar. Kurz gesagt, Bessents Ziel eines Defizits von 840 Milliarden Dollar bedeutet eine Verringerung des Defizits um 54% gegenüber dem Stand von 2024 und um 50% gegenüber dem Stand von 2023. Das ist eine enorme Verringerung des Defizits in einem einzigen Haushaltsjahr.Diese Defizitreduzierung müsste nicht vollständig durch Ausgabenkürzungen erfolgen, obwohl ein Teil davon möglich wäre, insbesondere wenn Elon Musk und Vivek Ramaswamy mit ihrem neuen Department of Government Efficiency (DOGE) genügend staatliche Verschwendung aufdecken. Es ist wahrscheinlich, dass Musk und Ramaswamy verschwenderische Ausgaben leicht erkennen werden. Der schwierige Teil ist, sie zum Aufhören zu bringen.Die andere Möglichkeit, das Defizit zu verringern, besteht darin, die Wirtschaft so zu entwickeln, dass die Staatseinnahmen mit ihr wachsen. Dies bedeutet keine Erhöhung der Steuersätze. Es bedeutet vielmehr, dass die Steuereinnahmen durch die derzeitigen oder sogar reduzierten Steuersätze steigen. Ein Ass im Ärmel von Trump und Bessent werden Zölle sein. Diese sind nicht Teil der Abgabenordnung, aber sie generieren Staatseinnahmen. Die USA führten 1790 Zölle ein, aber die Abgabenordnung wurde erst 1913 eingeführt.Etwa 123 Jahre lang finanzierte sich die US-Regierung hauptsächlich durch Zölle, Verbrauchssteuern und Kreditaufnahme, ohne dass sie von Einkommenssteuern profitierte. Die USA importieren derzeit Waren im Wert von über 3,5 Billionen Dollar im Jahr. Wenn nur die Hälfte davon mit Zöllen in Höhe von 10% belegt würde, ergäben sich neue Einnahmen in Höhe von 175 Milliarden Dollar, was einen großen Beitrag zur Erreichung von Bessents Defizitreduzierungszielen darstellt.Jetzt wird die Genialität des Drei-Pfeile-Plans deutlich. Wenn das nominale BIP-Wachstum 5% beträgt (3% real + 2% Inflation) und das nominale Defizit auf 3% des BIP begrenzt wird, bedeutet dies, dass das nominale Wachstum höher ist als das nominale Defizit und die Schuldenquote sinkt. Das ist der Schlüssel zur Nachhaltigkeit.© James RickardsDer Artikel wurde am 18. Dezember 2024 auf www.dailyreckoning.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.