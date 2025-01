Heraeus erwartet neues Rekordjahr für Gold

Der Goldpreis wird nach Einschätzung von Heraeus Precious Metals , einem der weltweit führenden Unternehmen der Edelmetallbranche, seine jüngste Rekordserie im kommenden Jahr fortsetzen. "Angesichts weiterer Zinssenkungen und der Aussicht auf einen schwächeren Dollar könnte der Goldpreis bis auf 2.950 Dollar steigen", sagte Henrik Marx, Leiter des Edelmetallhandels, am Dienstag bei der Vorstellung der jährlichen Edelmetallprognose von Heraeus.Die Trends, die den Goldpreis im Jahr 2024 auf Rekordhöhen getrieben haben, werden sich nach Ansicht der Experten auch im Jahr 2025 fortsetzen. Es wird erwartet, dass die großen Zentralbanken weiterhin Gold kaufen werden, wenn auch nicht mehr so viel wie im vergangenen Jahr. ETF-Investoren kehrten nach einer längeren Verkaufsphase in der zweiten Jahreshälfte 2024 zu Gold zurück. Wenn die Konjunkturpakete der chinesischen Regierung die Wirtschaft ankurbeln, könnten China und Indien 2025 eine solide Basis für die Goldnachfrage bilden, so Heraeus.Die Experten gehen außerdem davon aus, dass Silber Gold überholen wird. Es wird erwartet, dass die industrielle Nachfrage in 2025 steigen wird, angetrieben durch die anhaltende Expansion der Nachfrage nach Solar-Photovoltaik. Trotz des Risikos einer Rezession in den USA werde die US-Notenbank die Zinsen wahrscheinlich weiter senken, was den Dollar schwächen und die Silber- und Goldpreise stützen wird. Silber tendiere dazu, in späteren Phasen von Bullenmärkten besser abzuschneiden als Gold, heißt es in dem Artikel. Heraeus geht davon aus, dass sich der Silberpreis in einer Spanne von 28 bis 40 US-Dollar pro Unze bewegen wird.© Redaktion GoldSeiten.de