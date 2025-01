Neue Entwicklungen bezüglich der Übernahme von Condor Gold plc durch Metals Exploration plc

Am 4. Dezember 2024 gaben die Boards of Directors von Condor Gold plc und von Metals Exploration plc (MTL) bekannt, dass sie sich auf die Bedingungen eines empfohlenen Angebots für das gesamte ausgegebene und auszugebende Stammkapital von Condor Gold durch MTL geeinigt haben. Die Übernahme erfolgt im Rahmen eines gerichtlich genehmigten Scheme of Arrangement zwischen dem Unternehmen und den Stammaktionären von Condor gemäß Abschnitt 26 des Companies Act 2006. Condor gibt nun bekannt, dass die gerichtliche Versammlung und die Hauptversammlung des Unternehmens gestern stattgefunden haben und alle Beschlüsse ordnungsgemäß gefasst wurden.Der Abschluss des Erwerbs hängt von der Erfüllung oder gegebenenfalls dem Verzicht auf die verbleibenden Bedingungen ab, die in Teil 3 des Scheme Document aufgeführt sind, einschließlich der Verabschiedung des MTL-Beschlusses zur Genehmigung der Zuteilung und Ausgabe der neuen MTL-Aktien auf der MTL-Hauptversammlung am 9. Januar 2025 und der Genehmigung des Scheme durch den High Court in der Sanktionsverhandlung, die voraussichtlich am 13. Januar 2025 stattfinden wird. Vorbehaltlich der Erfüllung oder des Verzichts auf die übrigen Bedingungen wird das Scheme voraussichtlich am 15. Januar 2025 in Kraft treten.Condor Gold ist ein Goldexplorations- und Erschließungsunternehmen mit Schwerpunkt auf Nicaragua.Metals Exploration ist ein Explorations- und Erschließungsunternehmen von Bodenschätzen. Es ist zu 100% Eigentümer des Runruno-Goldprojekts im Norden der Philippinen.© Redaktion MinenPortal.de