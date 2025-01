Korrektur: Pasinex Resources bestellt erfahrenen Bergbauexperten und gibt Betriebs-Update bekannt

TORONTO, 7. Januar 2025 - In einer heute von Pasinex Resources Ltd. (CSE: PSE) (FWB: PNX) unter der gleichen Überschrift herausgegebenen Pressemitteilung wurden mehrere falsche Aussagen korrigiert. Die Änderungen beziehen sich darauf, dass Herr Gottwald nicht in den Ruhestand geht, sondern zurücktritt, sowie auf einige daraus resultierende Änderungen im Wortlaut. Nachfolgend die korrigierte Pressemitteilung:- Ian D. Atacan wurde zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary bestellt- JC Professional Corporation wurde als Wirtschaftsprüfer beauftragt- Die Jahreshauptversammlung wurde mit 14. Februar 2025 anberaumtAlle Beträge sind, wenn nicht anders angegeben, in kanadischem Dollar ($) ausgewiesen.Pasinex Resources Limited (CSE: PSE) (FWB: PNX) (das Unternehmen oder Pasinex), ein kanadisches Bergbauunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf Konzessionsgebieten mit hochgradigen Zink-, Blei- und Silbervorkommen in der Türkei und Nevada liegt, hat ein Unternehmens-Update veröffentlicht, in dem wesentliche Änderungen in der Firmenführung und strategische Entwicklungen bekannt gegeben wurden.Das Unternehmen hat den erfahrenen Finanz- und Bergbauexperten Ian D. Atacan mit Wirkung vom 1. Januar 2025 zum Chief Financial Officer und Corporate Secretary ernannt. Er folgt in dieser Funktion dem bisherigen CFO Andrew Gottwald, der mit Wirkung vom 31. Dezember 2024 zurückgetreten ist.Larry Seeley, Executive Chairman von Pasinex, erklärt: Im Namen des Board of Directors und des gesamten Pasinex-Teams möchte ich Andrew für seinen Beitrag in den letzten Jahren danken und ihm alles Gute wünschen.Herr Seeley weiter: Es freut mich sehr, dass Ian bei uns eingestiegen ist, denn er wird weitreichende Erfahrungen mit börsennotierten Gesellschaften, dem Bergbau und der Region in unser Unternehmen einbringen. Ich sehe der Zusammenarbeit mit Ian, vor allem was den weiteren Ausbau unserer Projekte in der Türkei betrifft, erwartungsvoll entgegen. Pasinex befindet sich an der Schwelle zu wirklich spannenden und wichtigen Veränderungen, denn die nächsten Jahre werden ganz im Zeichen der Finanzierung unseres ehrgeizigen Wachstums stehen.Ian D. Atacan, der neue CFO von Pasinex, fügt hinzu: Ich war acht Jahre lang CFO einer türkischen Zinkrecyclingfirma und habe in dieser Zeit tiefe Einblicke in die regionale Bergbaubranche und in das Geschäftsleben in der Türkei gewonnen. Meiner Meinung nach ist Pasinex trotz der anhaltenden Rechtsstreitigkeiten hervorragend positioniert, um von den Chancen, die sich im türkischen Zinkbergbau in naher Zukunft eröffnen, zu profitieren. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung einbringen zu können, damit das Unternehmen weiter wächst und ein entsprechender Mehrwert für die Aktionäre geschaffen werden kann.Herr Atacan ist ein erfahrener Führungsexperte im Finanzwesen und war über 25 Jahre lang bei börsennotierten Unternehmen tätig. Seine Spezialgebiete sind die Unternehmensstrategie, Fusionen und Übernahmen sowie Finanzierungen. Herr Atacan hat eine Zulassung als Chartered Professional Accountant (CPA, CMA) und hat seinen MBA-Abschluss in London im Vereinigten Königreich absolviert. Als Elektrotechnik- und Elektronikingenieur verfügt er über ein solides technisches Fachwissen, das er während seines Bachelorstudiums (B.Sc.) an der Bilkent-Universität erworben hat. Sein vielseitiger Hintergrund und seine nachweisliche Erfolgsbilanz machen ihn zu einer hoch angesehenen Führungspersönlichkeit im Finanzsektor. Seine beachtliche Karriere erstreckt sich sowohl über Europa als auch über Kanada, wo er bei Weltmarktführern wie Sprint, Alcatel, DHL Worldwide Express und Procter & Gamble tätig war. In den letzten 14 Jahren war Herr Atacan als Direktor, Corporate Secretary und CFO für börsennotierte Unternehmen im Einsatz und konnte dort seine Kompetenz bei der Beaufsichtigung komplexer Finanzgeschäfte und strategischer Initiativen unter Beweis stellen. Zu seinem Portfolio zählen Führungspositionen bei Panda Hub Inc., PharmaCielo Ltd., Blueberries Medical Corp. sowie der kanadischen Cannabisfirma Natura Naturals Inc., wo er eine entscheidende Rolle bei der Übernahme durch Tilray Inc spielte. Nennenswert ist auch Herrn Atacans Funktion als CFO der Global Atomic Corp. (zuvor Silvermet Inc.), einem Uranbergbau- und Zinkrecyclingunternehmen mit Standorten im Niger und in der Türkei, wo er von 2010 bis 2018 tätig war.Im Rahmen einer Generalversammlung am 18. Dezember 2024 wurde Aydn en, Explorationsleiter von Pasinex A, zum Generaldirektor von Pasinex A ernannt.Herr en verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Rohstoffexploration und im Management. Er hat für namhafte Unternehmen wie Rio Tinto, Teck Resources und Savannah Resources gearbeitet und dabei zu Entdeckungen und Erschließungen von Zink-, Kupfer- und Goldvorkommen sowie anderen Mineralien in der Türkei, Mosambik und Westafrika beigetragen.Bei derselben Versammlung wurde Frau Özlem Altunal mit der Leitung der Finanzagenden von Pasinex A betraut. Frau Altunal verfügt über mehr als zwanzig Jahre Erfahrung im Rechnungswesen; fünf Jahre davon leitete sie den Bereich Rechnungswesen bei Horzum A. Seit drei Jahren vertritt sie Pasinex A im Board von Horzum A und bringt in ihre neue Funktion umfangreiche Finanzkenntnisse ein.Die vorgenannten Neubestellungen in der Führungsriege unterstreichen das Bekenntnis von Pasinex zur Nutzung von regionalem Fachwissen und zur Verbesserung der betrieblichen Effizienz des Unternehmens mit seinem Kurs auf nachhaltiges Wachstum.Wie am 21. Oktober 2024 verlautbart, hat sich Pasinex Resources eine Option auf den Erwerb sämtlicher Rechte an der Konzession Sarikaya gesichert, die über ein enormes Potenzial an hochgradigen Zinkvorkommen verfügt. Die in der türkischen Provinz Kayseri gelegene Konzession Sarikaya ist aktuell ein kleinformatiger Förderbetrieb, was ihr Potenzial an hochgradigen Zinkressourcen und ihre strategische Bedeutung unterstreicht. Die Übernahme steht im Einklang mit den Bestrebungen von Pasinex im Hinblick auf die Erkundung und Erschließung der hochgradigen Zinkressourcen in dieser Region.Auf Wunsch des Unternehmens hat das Board of Directors den Rücktritt von MNP LLP (MNP) als unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfer von Pasinex zur Kenntnis genommen und die JC Professional Corporation (JCPC) mit Wirkung vom 10. Dezember 2024 zum neuen unabhängigen eingetragenen Wirtschaftsprüfer des Unternehmens bestellt. Dank der Zusatzqualifikationen und regionalen Erfahrung von JCPC und dem dazugehörigen Wirtschaftsprüfer in der Türkei erhält Pasinex eine bessere Aufsichtsfunktion durch den Prüfungsausschuss.In den Prüfungsberichten von MNP für die Finanzperiode, in der MNP als Wirtschaftsprüfer des Unternehmens tätig war, gab es keine Vorbehalte. Zwischen dem Unternehmen und MNP kam es zu keinen meldepflichtigen Ereignissen (in der Vorschrift National Instrument 51-102 - Continuous Disclosure Obligations als Reportable Events bezeichnet). In Übereinstimmung mit der Vorschrift National Instrument 51-102 wurde die Mitteilung über den Wechsel des Wirtschaftsprüfers zusammen mit den erforderlichen Schreiben von MNP und JCPC vom Prüfungsausschuss des Unternehmens geprüft und auf SEDAR veröffentlicht.Wie in einem Rundschreiben am 16. Dezember 2024 verlautbart, wird Pasinex seine Jahreshauptversammlung (AGM) am 14. Februar 2025 abhalten. Die Unterlagen zur Jahreshauptversammlung werden auf SEDAR veröffentlicht und den Aktionären per Post zugestellt. Diese Unterlagen werden Kontrollnummern und Anweisungen für die Stimmabgabe und den Zugang zur Versammlung über eine Einwahlnummer enthalten. Auf der AGM werden die Aktionäre von Pasinex gebeten, den testierten Jahresabschluss des Unternehmens für das am 31. Dezember 2023 zu Ende gegangene Jahr entgegenzunehmen, die Direktoren des Unternehmens für das folgende Jahr zu wählen, JC Professional Corporation zum Wirtschaftsprüfer des Unternehmens für das kommende Jahr zu ernennen und die Direktoren zu ermächtigen, die Vergütung des Wirtschaftsprüfers festzulegen, sowie die Erledigung weiterer Angelegenheiten zu billigen, die der Versammlung ordnungsgemäß vorgelegt werden können.Das einzureichende Rundschreiben des Managements beinhaltet auch die Bestellung von vier Kandidaten in das Board of Directors. Drei der vier nominierten Personen wurden bereits im Rahmen früherer AGMs gewählt. Victor Wells wird aus persönlichen Gründen und aufgrund anderer Verpflichtungen nicht für eine Wiederwahl zur Verfügung stehen. Herr Wells ist seit 15. September 2014 im Amt und damit das dienstälteste Board-Mitglied von Pasinex. Herr Seeley gibt zur Entscheidung von Herrn Wells, sich nicht zur Wiederwahl zu stellen, folgende Stellungnahme ab: Vic hat eine maßgebliche Rolle in der Entwicklung von Pasinex gespielt und war in seiner Funktion als Chairman des Prüfungsausschusses konsequent für das Unternehmen tätig. Wir danken ihm für seine wertvollen Beiträge und wünschen ihm viel Erfolg bei seinen künftigen Unternehmungen.Einer der nominierten Direktoren, Ian D. Atacan, stellt sich erstmals der Wahl. Herr Seeley fügt hinzu: Wir freuen uns, dass Herr Atacan nicht nur zum CFO und Corporate Secretary von Pasinex ernannt wurde, sondern dass wir ihn auch als hervorragenden Kandidaten für das Amt eines Direktors vorschlagen können. Ian ist im Board von Panda Hub Inc. und PharmaCielo Ltd. vertreten und kann mehr als 15 Jahre Board-Erfahrung bei privaten und börsennotierten Unternehmen sowie gemeinnützigen Organisationen vorweisen. Sein finanzieller Scharfsinn, seine Bergbaukenntnisse und seine Erfolgsbilanz im türkischen Geschäftsumfeld machen Ian zu einer herausragenden Verstärkung für unser Board.Mit Wirkung vom 2. Januar 2025 hat Pasinex seinen Direktoren, leitenden Angestellten und Schlüsselmitarbeitern insgesamt 2.500.000 Aktienoptionen gewährt. Die Aktienoptionen werden mit sofortiger Wirkung zu 100 % unverfallbar und können zum Preis von 0,04 $ pro Aktie innerhalb von fünf Jahren ab dem Datum der Gewährung ausgeübt werden. Die Gewährung der Aktienoptionen erfolgte im Einklang mit dem Aktienoptionsplan des Unternehmens.Pasinex Resources Limited ist ein wachsendes und auf Zink spezialisiertes in Toronto ansässiges Bergbauunternehmen, das über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Pasinex Arama ve Madencilik Anonim Sirketi (Pasinex Arama) zu 50 % an Horzum Maden Arama ve Isletme Anonim Sirketi (Horzum A oder Joint Venture) beteiligt ist. Horzum A besitzt 100% der produzierenden hochgradigen Zinkmine Pinargozu. Horzum A verkauft von seinem Minenstandort in der Türkei aus direkt an Zinkhütten und/oder Raffinerien über Rohstoffhändler. Das Unternehmen hält auch eine 51%ige Beteiligung an einem hochgradigen Zinkexplorationsprojekt, dem Gunman-Projekt in Nevada, mit der Option, diese auf eine 80%ige Beteiligung zu erhöhen. Pasinex verfügt über ein starkes technisches Managementteam, das bei der Mineralexploration und der Erschließung von Bergbauprojekten eine langjährige Erfahrung vorweisen kann. Wir von Pasinex Resources Limited haben uns die Exploration und Förderung von hochgradigen Erzvorkommen zur Aufgabe gemacht, um für Wachstum und Wohlstand bei allen Interessengruppen, einschließlich Aktionäre, Mitarbeiter und in den Gemeinden rund um unsere Betriebsstätten zu sorgen. Dabei erfüllen wir sämtliche Anforderungen an Sicherheit, Gesundheit und Umwelt.Besuchen Sie unsere Website auf: www.pasinex.comFür das Board of Directors Pasinex Resources Ltd. Ian D. AtacanIan D. Atacan, Chief Financial OfficerTel.: +1 416.562.3220E-Mail: ian.atacan@pasinex.comEvan White, Manager of Corporate CommunicationsTel.: +1 416.906.3498E-Mail: evan.white@pasinex.comDie CSE übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit oder Genauigkeit dieser Meldung. Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Unsicherheiten und sonstigen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens wesentlich von historischen oder zukünftigen Ergebnissen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt genannt wurden. Sämtliche Aussagen, die keine historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Obwohl Pasinex annimmt, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf realistischen Annahmen basieren, lassen solche Aussagen keine Rückschlüsse auf die zukünftige Performance zu. Die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen können wesentlich von jenen der zukunftsgerichteten Aussagen abweichen. Zu den Faktoren, die dazu führen könnten, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen in den zukunftsgerichteten Aussagen unterscheiden, zählen unter anderem die Marktpreise, die dauerhafte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzmittel, die Explorationsergebnisse und die allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftslage. Es gibt keine Gewissheit, dass sich solche Aussagen als richtig herausstellen werden. Den Lesern wird deshalb empfohlen, solche Ungewissheiten nur nach ihren eigenen Maßstäben zu bewerten. Wir sind nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. 