Global Uranium legt den Umfang der geplanten geophysikalischen Untersuchungen in Wyoming fest

Calgary, 16. Januar 2025 - Global Uranium Corp. (CSE: GURN | OTC: GURFF | FRA: Q3J) (das "Unternehmen") freut sich, den Beginn seiner Zusammenarbeit mit Rock Exploration ("BRE") zu verkünden, wobei die geophysikalischen Untersuchungen für seine Uranexploration in Wyoming festgelegt werden. Diese Verpflichtung erfolgt im Anschluss an die Unterzeichnung einer Absichtserklärung (LOI) mit BRE im Herbst letzten Jahres, um die Aktivitäten des Unternehmens zur Bewertung des Potenzials seiner strategisch günstig gelegenen Claims voranzutreiben.Big Rock Exploration wird (sowohl bodenbasiert als auch mit Hilfe von Drohnen) die Machbarkeit der Durchführung von magnetischen Messungen bei den Lagerstätten von Global Uranium bewerten, wobei es sich auf die Entwicklung der Explorationsstrategie des Unternehmens für Roll-Front-Uranvorkommen konzentriert. Die vorgeschlagenen magnetischen Messungen zielen darauf ab, den Untergrund zu kartieren, der für die Roll-Front-Uranvorkommen wichtig ist, da dieser die Migration und Ablagerung von uranhaltigen Fluiden beeinflussen kann. Durch die Ermittlung dieser Strukturen kann Global Uranium sein Verständnis der örtlichen geologischen Gegebenheiten in jedem Projektbereich weiter verbessern, um Bohrziele mit hoher Priorität zu ermitteln. Diese Initiative basiert auf den im Sommer 2024 gesammelten radiometrischen Datensätzen, mit denen Zonen mit erhöhter Gammastrahlung bei den Airline- und Big Bend-Lagerstätten erfolgreich identifiziert wurden.Zusätzlich zur Festlegung der geophysikalischen Untersuchungen führt Big Rock Exploration auch eine Desktop-Studie der Projektbereiche durch. Diese besteht aus der Zusammenführung von öffentlichen Geodaten, die für die Projektbereiche relevant sind, um Risiken hinsichtlich der rechtlichen Zuständigkeit zu managen, einschließlich der Landposition, des Zugangs, der Oberfläche und des Eigentums der Mineralien sowie spezieller Managementbereiche. Anschließend wird eine Prüfung der potenziellen historischen Datenquellen mit einem Puffer rund um die Projektbereiche vorgenommen. Schließlich werden potenzielle Datenquellen priorisiert, um zu gewährleisten, dass hochwertige Zielgebiete auf effiziente Weise berücksichtigt werden. Das Desktop-Programm soll ein umfassendes Verständnis des Explorationsgebiets ermöglichen, um Risiken beim Projekt weiter zu mindern und das Design der folgenden Geländeuntersuchungen zu optimieren."Die Arbeiten in Wyoming befinden sich erst in der Anfangsphase. Wir freuen uns, diese Aktivitäten gemeinsam mit Big Rock Exploration auf der Basis der vielversprechenden Datensätze aus den radiometrischen Untersuchungen im letzten Sommer fortzuführen," erklärte Ungad Chadda, CEO von Global Uranium. "Wir wollen die Frage klären, ob die Kombination von radiometrischen und magnetischen Daten es uns erlaubt, ein genaueres Verständnis des Untergrunds zu erhalten, damit wir über die notwendigen Werkzeuge verfügen, um fundierte Entscheidungen zur Vorbereitung der nächsten Explorationsphase zu treffen."Global Uranium und Big Rock Exploration werden den Umfang und die Logistik für die geophysikalischen Untersuchungen gemeinsam festlegen. Der anfängliche Schwerpunkt wird auf wichtige Claims in den Copper Mountain- und Great Divide Basin-Bezirken gelegt, wobei das Design der Untersuchungen spezifisch auf die örtlichen geologischen und topographischen Gegebenheiten zugeschnitten wird. 