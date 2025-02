Apex Critical Metals erwirbt das unzureichend erkundete Karbonatitkonzessionsgebiet Lac Le Moyne

Vancouver, 5. Februar 2025 - Apex Critical Metals Corp. (CSE: APXC) (OTCQB: APXCF) (FWB: KL9) (Apex oder das Unternehmen) freut sich, den Erwerb des Karbonatitprojekts Lac Le Moyne (das Projekt) bekannt zu geben. Er ist Teil des strategischen Ziels des Unternehmens, potenziell hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende Nachfrage nach strategischen Metallen in einer Reihe von wichtigen inländischen Industrien zu bedienen.Das Projekt befindet sich im Nordosten der kanadischen Provinz Quebec unweit der Gemeinde Kuujjuaq und besteht aus 86 abgesteckten Claims mit einer Gesamtfläche von etwa 4.025 ha (9.946 Acres), die einige Kilometer nordwestlich des Karbonatitkomplexes Eldor von Commerce Resources Corp. liegen.Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind weniger als 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall-(REE)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt. Der Erwerb des Projekts Lac Le Moyne gründete auf dessen Potenzial für die Auffindung von Mineralisierungen im Zusammenhang mit Karbonatit.- Bei staatlichen Kartierungen wurden mehrere Karbonatitausbisse ermittelt- Regionale radiometrische Messungen lassen Anomalien erkennen, die mit Karbonatitausbissen übereinstimmen- Weniger als 10 km nordwestlich des Karbonatits Eldor gelegen, in dem eine bedeutende Nb-REE-Mineralisierung lagert- Etwa 110 km südlich der Gemeinde Kuujjuaq (Quebec) gelegenEs finden sich nur wenige Aufzeichnungen für eine historische Exploration des Projekts Lac Le Moyne und keinerlei Unterlagen zu Explorationsarbeiten, die speziell auf eine Mineralisierung in Zusammenhang mit Karbonatiten ausgerichtet waren. In der Vergangenheit identifizierten staatliche Geologen bei regionalen Kartierungsprogrammen im gesamten Labrador Trough mehrere Karbonatitausbisse.Karbonatite gehören zu den ertragreichsten Quellen für Niob, Seltenerdmetalle und Phosphat weltweit, erklärt Sean Charland, Chief Executive Officer von Apex Critical Metals. Mit der Aufnahme von Lac Le Moyne in unser Portfolio weiten wir unseren Fokus auf diese wertvollen Systeme aus, die für Industriezweige von sauberer Energie bis hin zu fortschrittlichen kritischen Technologien von entscheidender Bedeutung sind.Die Karbonatitausbisse bei Lac Le Moyne, die innerhalb des Konzessionsgebiets liegen, wurden ursprünglich gegen Ende der 1970er-Jahre kartiert. Karbonatit ist eine relativ seltene Gesteinsart, stellt jedoch weltweit das primäre Wirtsgestein für die Förderung von Seltenerdmetallen (REE) und Niob dar. Unmittelbar südlich des Projekts ist die Seltenerdmetall- und Flussspatlagerstätte Ashram auf dem Konzessionsgebiet Eldor gelegen, das sich im Besitz von Commerce Resources Corp. befindet. Für Ashram wurde eine angedeutete Mineralressource im Umfang von 73,2 Mio. t mit 1,89 % Seltenerdmetalloxid (REO) und 6,6 % CaF2 sowie eine vermutete Mineralressource im Umfang von 131,1 Mio. t mit 1,91 % REO und 4,0 % CaF2 geschätzt (Commerce, 2024). Darüber hinaus wurde im Rahmen der jüngsten Explorationsarbeiten auf dem Prospektionsgebiet Mallard von Commerce, das sich in unmittelbarer Nähe der Lagerstätte Ashram befindet, ein Bohrabschnitt von 122,5 m mit 0,62 % Nb2O5 ermittelt (Commerce, 2024).Das Unternehmen weist darauf hin, dass frühere Ergebnisse oder Entdeckungen auf angrenzenden Konzessionen (z.B. Eldor) nicht zwangsläufig auf das Vorkommen einer Mineralisierung auf den Konzessionsgebieten des Unternehmens (z.B. Lac Le Moyne) hinweisen.Gemäß einem Kaufvertrag vom 24. Januar 2025 zwischen dem Unternehmen und den Verkäufern hat sich das Unternehmen verpflichtet, eine 100-prozentige Beteiligung an den Claims zu erwerben. Als Gegenleistung dafür muss es über einen Zeitraum von drei Jahren einen Barbetrag von insgesamt 100.000 $ zahlen und insgesamt 200.000 Aktien an die Verkäufer begeben. Für den Fall, dass bei Bohrungen auf dem Projekt ein bedeutender Abschnitt mit einer Niobmineralisierung durchteuft wird, sind zusätzliche 500.000 Bonus-Aktien zu entrichten. Darüber hinaus wird das Unternehmen den Verkäufern bei Erreichen der kommerziellen Produktion eine Net Smelter Return-Royalty von 2,0 Prozent auf die zukünftige Mineralproduktion auf den Claims gewähren.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78360/APXC_050225_DEPRcom.001.pngAbbildung 1. Karbonatitprojekt Lac Le Moyne in Quebechttps://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/78360/APXC_050225_DEPRcom.002.pngAbbildung 2. Karbonatitprojekt Lac Le Moyne in Quebec - Gesamtmagnetfeldstärke.Die Informationen in dieser Pressemeldung, die sich auf die Explorationsergebnisse für das Konzessionsgebiet Lac Le Moyne beziehen, basieren auf den Informationen, die von Herrn Darren L. Smith, M.Sc., P.Geo., einem Direktor des Unternehmens und einem vollwertigen Mitglied des Ordre des Géologues du Québec (Zulassungsnr. 01968) sowie der Association of Professional Engineers and Geoscientists of Alberta (Mitgliedsnr. 87868), in seiner Eigenschaft als ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects geprüft wurden und geben diese akkurat wieder. Herr Smith hat die Fachinformationen in dieser Pressemeldung geprüft und genehmigt.Herr Smith ist ein Direktor von Apex Critical Metals Corp. und hält Stammaktien und Optionen des Unternehmens.Apex Critical Metals Corp. ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich dem Erwerb, der Exploration und der Erschließung von Konzessionsgebieten widmet, die Karbonatite und alkalische Gesteine mit Potenzial für wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdmetall- (REE), Niob-, Gold- und Kupfermineralisierungen beherbergt. Das Konzessionsgebiet Cap von Apex, das sich 85 Kilometer nordöstlich von Prince George (B.C.) befindet, erstreckt sich über 25 Quadratkilometer und beherbergt einen vor Kurzem identifizierten vielversprechenden Niobtrend von 1,8 Kilometern. Das Karbonatitprojekt Bianco des Unternehmens erstreckt sich über 3.735 Hektar und deckt einen großen Karbonatitkomplex in einem Gebiet im Nordwesten Ontarios ab, das für das Vorkommen bedeutender Niobmineralisierungen bekannt ist.Karbonatite sind extrem seltene Gesteinsarten und weltweit sind weniger als 600 Vorkommen bekannt. In ihnen lagern Seltenerdmetall-(REE)-Minerale, Niob, Tantal und Phosphat ebenso wie Kupfer und Gold. Karbonatite beherbergen die größten und ertragreichsten Nioblagerstätten der Welt, darunter Araxa und Catalão in Brasilien und Niobec in Quebec. Darüber hinaus sind sie die Hauptquelle für REE, wie etwa in Mountain Pass in Kalifornien, Mount Weld in Australien und Bayan Obo in China. Sie sind auch eine wichtige Quelle für Phosphat (Apatit) wie bei Cargill in Ontario, während in der Mine Palabora in Südafrika Kupfer, Nickel, Gold, Magnetit und Vermiculit aus Karbonatit gefördert werden. Aus anderen Karbonatiten konnten bekanntermaßen Gold, Eisen, Zirkonium, Fluorit und andere Industrieminerale produziert werden.Durch den Erwerb einer Vielzahl von Karbonatitprojekten beabsichtigt Apex Critical, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu prüfen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen in verschiedenen Branchen zu bedienen. Apex Critical ist in Kanada an der Canadian Securities Exchange (CSE) unter dem Kürzel APXC, in den Vereinigten Staaten am OTCQB-Markt unter dem Kürzel APXCF und in Deutschland an der Börse Frankfurt unter dem Kürzel KL9 bzw. der WKN A40CCQ notiert. Mehr erfahren können Sie unter www.apexcriticalmetals.com, wo Sie sich in unseren Verteiler eintragen können. Schauen Sie auch unser Video an oder folgen Sie uns auf Facebook, X.com oder LinkedIn.Für das Board of Directors Apex Critical Metals Corp. Sean CharlandSean Charland, Chief Executive OfficerTel: 604.681.1568E-Mail: info@apexcriticalmetals.comDie Canadian Securities Exchange und ihre Regulierungsorgane (in den Statuten der CSE als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.VORSORGLICHER HINWEIS IN BEZUG AUF ZUKUNFTSGERICHTETE INFORMATIONEN: Diese Pressemeldung kann zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetzgebung enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die nicht ausschließlich historischer Natur sind und Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen oder Absichten in Bezug auf die Zukunft einschließen. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten Aussagen, dass Karbonatite und alkalische Gesteine das Potenzial haben, wirtschaftliche Konzentrationen von Seltenerdelementen und/oder Niob zu beherbergen, und dass das Unternehmen beabsichtigt, potenzielle hochwertige Möglichkeiten zu untersuchen, um die wachsende globale Nachfrage nach Spezialmetallen zu decken. Zukunftsgerichtete Aussagen sind verschiedenen bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten unterworfen, die dazu führen können, dass sich die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Entwicklungen wesentlich von jenen unterscheiden, die in den Aussagen enthalten sind. Diese Risiken beinhalten Risiken in Zusammenhang mit Faktoren, die sich der Kontrolle des Unternehmens entziehen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Tatsache, dass zukünftige Explorationsaktivitäten auf dem Konzessionsgebiet nicht zu Konzentrationen von Seltenerdelementen oder anderen Elementen führen können, sowie wirtschaftliche, geopolitische und andere Bedingungen und Entwicklungen, die die Nachfrage nach Spezialmetallen beeinträchtigen können. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Aussagen verlassen. Das Unternehmen lehnt jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!