Flucht vor dem Handelskrieg führt zu Gold

Angesichts eines beispiellosen globalen Handelskriegs ist die Volatilität an den Märkten extrem hoch. Die Aktienmärkte auf der ganzen Welt und die wichtigsten Rohstoffe wurden durch die große Unsicherheit unter Druck gesetzt. Doch der Stern des Goldes geht auf und wird immer mehr zur führenden Zuflucht inmitten dieses Chaos. Die Goldnachfrage steigt, während alles andere verbrennt, und haucht der bemerkenswerten Monster-Aufwärtsbewegung des Goldes neues Leben ein, die noch nicht zu Ende ist.Nachdem die US-Märkte am vergangenen Mittwoch, dem 2. Mai, geschlossen hatten, hielt Trump seine Pressekonferenz zum "Tag der Befreiung" ab. Seine Pläne für hohe Zölle, um die Rückkehr der Produktion in die USA zu erzwingen und amerikanische Arbeitsplätze zu schaffen, waren nichts Neues, sondern gehörten zu den Hauptthemen seiner Kampagne. Doch seit dem Wahltag im November bis zu dieser entscheidenden Pressekonferenz glaubten die Händler weithin, dass die Zolldrohungen eine harte Verhandlungstaktik seien. Trump selbst verstärkte diese Ansicht.In den ersten Monaten seiner zweiten Amtszeit schwankte er in Bezug auf hohe Zölle, kündigte sie an und verschob sie dann bald wieder. Dies trug dazu bei, dass der führende Aktienindex S&P 500 zwischen dem Wahltag und Mitte Februar um 6,2% anstieg und 13 neue Rekordstände erreichte. Trump war jedoch nicht von seiner jahrzehntelangen Überzeugung abgerückt, die er in seiner Pressekonferenz erneut zum Ausdruck brachte: "Unser Land und seine Steuerzahler wurden mehr als 50 Jahre lang betrogen."Er erklärte "die Einführung gegenseitiger Zölle für Länder in der ganzen Welt […]. Das heißt, sie tun es uns an und wir tun es ihnen an, ganz einfach, einfacher geht es nicht." Trump verhängte Basiszölle von 10% für alle Länder, milder als die erwarteten 15%. Doch dann enthüllte er große Plakatwände mit der Auflistung der Zölle, die den USA in Rechnung gestellt werden, einschließlich "Währungsmanipulation und Handelsbarrieren" für 185 Länder!Trump warnte: "Wir werden von ihnen etwa die Hälfte dessen verlangen, was sie von uns verlangen und verlangt haben." Für jedes Land, das in der Liste "U.S.A. Discounted Reciprocal Tariffs" aufgeführt sind, waren diese im Allgemeinen weitaus aggressiver als die Prognosen der Wall Street. So wurden beispielsweise Chinas Gesamtzölle, Währungsmanipulationen und Handelshemmnisse, die sich auf die US-Einfuhren auswirken, mit 67% berechnet. Trumps reziproke Zölle würden sich also auf 34% belaufen.Und diese neuen reziproken Zölle kämen zu den bestehenden US-Zöllen hinzu, die im Falle Chinas 20% betragen. Die Gesamtzölle lägen also bei mindestens 54%! Diese Einschränkung ist darauf zurückzuführen, dass Trump Ende März verfügt hatte, dass jedes Land, das venezolanisches Öl kauft, mit zusätzlichen Zöllen von 25% belegt wird. Die gegenseitigen Zölle auf Mexiko und Kanada betrugen 25% für Waren, die nicht unter das frühere USMCA-Handelsabkommen fielen, und die Zölle der Europäischen Union wurden auf 20% festgelegt.Aber einige lagen deutlich höher, wie z. B. 46% in Vietnam. Dieses Land ist zu einem wichtigen Konkurrenten Chinas in der Produktion geworden, und viele größere amerikanische Bekleidungsunternehmen sind in ihren Lieferketten auf dieses Land angewiesen. Diese neuen hohen Zölle waren für die Aktienkurse in mehrfacher Hinsicht bedrohlich. Erstens wurden die 500 Spitzenwerte des SPX im April mit einem durchschnittlichen Kurs-Gewinn-Verhältnis von 29,7 für die letzten zwölf Monate gehandelt, das immer noch eine Blase darstellt.Diese teuren Niveaus machten die Aktien sehr anfällig für einen ernsthaften Ausverkauf, unabhängig vom Katalysator. Zweitens stammen etwa 4/10 der Gesamteinnahmen aller SPX-Unternehmen von außerhalb der USA! Von anderen Ländern verhängte Vergeltungszölle würden die Verkaufspreise in die Höhe treiben, manchmal sogar drastisch. Das würde die Nachfrage wirklich bremsen und die Umsätze erodieren lassen, was wiederum zu größeren Gewinneinbrüchen führen würde, die die Bewertungen noch höher treiben würden.Das mächtige Unternehmen Apple ist ein gutes Beispiel dafür, denn es importiert etwa 9/10 seiner Produkte aus China. Die massiven Quartalsgewinne von Apple sind die größten und wichtigsten im S&P 500, was den gesamten Index weniger überbewertet erscheinen lässt. Die Gewinnspannen von Apple sind zwar riesig und das Unternehmen kann einige dieser 54%igen Zölle verkraften, aber das wird die Gewinne wirklich schmälern. Ein Teil dieser Zölle wird mit ziemlicher Sicherheit auf die Endpreise umgelegt werden müssen.Wie stark würde die amerikanische iPhone-Nachfrage zurückgehen, wenn die Preise um 25% ansteigen würden? Wie stark würde der Umsatz von Apple in China einbrechen, wenn China mit hohen Zöllen auf amerikanische Importe zurückschlägt? In den zuletzt gemeldeten Ergebnissen für das vierte Quartal entfielen 14,9% des Gesamtumsatzes von Apple auf China. Trumps "Erklärung der wirtschaftlichen Unabhängigkeit" in der vergangenen Woche würde die gesamte Weltwirtschaft umgestalten und die Aussichten für viele große US-Aktien stark verändern.Die Marktreaktion war daher ab dem nächsten Morgen heftig. Am Donnerstag, dem 3. Juli, eröffnete der SPX 3,1% niedriger und fiel zum Handelsschluss um 4,8%! Das war der schlimmste Abwärtstag seit Mitte Juni 2020, als die Fed nach der pandemischen Aktienpanik eine massive quantitative Lockerung der Anleihekäufe ankündigte. Extreme Angst, die durch große Börseneinbrüche ausgelöst wird, kann Gold zwar mitreißen, tat es aber an diesem Tag nicht.Der Goldpreis sank in dieser ersten Handelssitzung nach dem Tag der Befreiung lediglich um 0,3%. Zu Beginn des US-Handels am Freitag, dem 4. Mai, schlug China wie erwartet zurück und verhängte zusätzliche Zölle in Höhe von 34% auf alle US-Importe! Chinas Wirtschaft ist anfälliger für Handelskriege, da die Exporte etwa 2/10 des BIP ausmachen, was doppelt so viel ist wie 1/10 des BIP der USA. Außerdem wurde China von einer Immobilienkrise und einem großen Börsenbärenmarkt geplagt.Diese haben jahrelang Arbeitsplätze und Einkommen unter Druck gesetzt und damit soziale Unruhen geschürt, die die chinesische Führung mehr als alles andere fürchtet. Obwohl sie also ihre Zölle auf amerikanische Waren senken mussten, durften sie bei ihrer Bevölkerung nicht das Gesicht verlieren. Diese Vergeltungsmaßnahmen bestätigten, dass ein neuer globaler Handelskrieg im Gange war, und so stürzte der SPX bei der Eröffnung um weitere 1,9% ab, bevor er bei Handelsschluss am Freitag um brutale 6,0% einbrach!Dies war der stärkste Abwärtstag seit Mitte März 2020, dem dunklen Herzen dieser pandemischen Aktienpanik. Der VIX, der Angstindikator des S&P 500, stieg um 50,9% auf einen Höchststand von 45,3 und übertraf damit das typische historische Extrem bei 50. Dies löste überall Verkäufe aus, die sogar Gold erfassten, das um 2,2% fiel. Dennoch verlor Gold im Verlauf von zwei schrecklichen Tagen, in denen der SPX um 10,5% einbrach, nur relativ geringe 2,6%.Trump war sicherlich nicht glücklich über Chinas Vergeltungsmaßnahmen. Letzten Freitagmorgen postete er auf Truth: "China hat es falsch gemacht, sie sind in Panik geraten - das einzige, was sie sich nicht leisten können." Am frühen Montagmorgen warnte er dann: "Wenn China nicht bis morgen, den 8. April 2025, seine 34%ige Erhöhung der bereits seit langem bestehenden Handelsbeschränkungen zurücknimmt, werden die Vereinigten Staaten zusätzliche Zölle in Höhe von 50% auf China erheben."