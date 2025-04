Schrumpfung

Was für einen Unterschied 16 Tage machen. Ich verließ Kanada am 26. März in Richtung Vereinigtes Königreich mit der festen Absicht, die Anlagelandschaft zugunsten einer magischen Tour durch die Region Cornwall in England zu vergessen, wo meine Großeltern mütterlicherseits geboren und aufgewachsen waren, bevor sie um die Jahrhundertwende nach Kanada auswanderten.Am Nachmittag des Abreisetages schloss der Goldpreis bei 3.052,30 Dollar, aber am darauf folgenden Dienstag, inmitten der totalen Auflösung des US-Anleihemarktes, war der Goldpreis auf 2.970,30 Dollar gefallen, als das Gerangel um Liquidität die Goldanleger dazu zwang, ihre Positionen abzustoßen, um den Nachschussforderungen für Aktien nachzukommen, und im Falle der Hedgefonds-Gemeinschaft zu massiven Cash-Calls führte, die zur Zwangsliquidierung einer dieser "finanziellen Massenvernichtungswaffen" führten - dem "Basishandel".Der Basishandel, der immer von den "klügsten Köpfen im Raum" entwickelt wird, nutzt eine massive Hebelwirkung bei Anleihen, die manchmal bis zu 20:1 beträgt, was bedeutet, dass eine 5%-ige Bewegung gegen diese Raketenwissenschaftler die Positionen völlig verdampfen lassen kann - und genau das geschah, als Donald Trump die überraschend harten Zollregeln ankündigte, die jeden, vom kleinen Daytrader bis hin zu den größten Hedgefonds der Welt, in Angst und Schrecken versetzten.Wie immer, wenn Leverage abgebaut wird, warteten die Margenschreiber nicht auf das "bestmögliche Gebot", sondern suchten nach "jedem möglichen Gebot" und trieben diese Anleihepositionen in die Stratosphäre. Die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe, die unter dem Gewicht der abstürzenden Aktien- und Kryptomärkte zusammengebrochen war, schnellte plötzlich von einem Tiefststand von 3,85% am 4. April auf einen Höchststand von 4,592% hoch, als ich sechs Tage später über den Atlantik zurückflog.Dass die konservativen, historisch zuverlässigen US-Staatsanleihen innerhalb von sechs Tagen um 12,4% abstürzen, um fünf Tage später wieder um 19,2% zu steigen, ist eine Volatilität der Sorte "Armageddon". Volatilität wie diese ist symptomatisch für ein Finanzsystem, das unter Zwang steht, in diesem Fall unter extremem Zwang, und wenn es etwas gibt, das die bankeigene Federal Reserve in den vollen Panikmodus versetzen kann, dann ist es ein Ereignis wie das, das wir letzte Woche erlebt haben.Was mich überraschte, war, dass sich die gesamte Medienberichterstattung auf das Weiße Haus konzentrierte, während die Fed und Jay Powell gespenstisch still blieben. Angesichts der Gerüchte über Margenprobleme, die Hedgefonds wie Citadel und ExodusPoint heimsuchen, weigerten sich die Schwachköpfe bei CNBC zu verraten, woher diese Fonds die Hebelwirkung nehmen, um Wetten mit einem Hebel von 20:1 auf Staatsanleihen zu platzieren. Natürlich wissen wir alle, dass große Geldhäuser wie JP Morgan und die Bank of America die Kredite vergeben, und in der Regel sind es ihre Compliance- und Risikomanager, die den Liquidationsboom bremsen.Sie alle erinnern sich an mein Gleichnis von den "Schweinen im Stall" aus früheren Sendungen. Es gibt rosafarbene und braune und sogar ein paar schwarz-weiße, aber wenn die Bäuerin das Dreieck läutet, um zu signalisieren, dass der Trog jetzt mit allen Arten von Futter gefüllt ist, kommt jedes Schwein, unabhängig von Alter, Glaube oder Farbe, über den Hof gewatschelt, um an dem Festmahl teilzunehmen.Nun, das ist nicht anders als bei den großen, watschelnden Geldhäusern. Die Gebühren, die sie mit Krediten an die Hedgefonds-Gemeinschaft verdienen, sind äußerst lukrativ, und wenn der US-Anleihemarkt jedes Mal zu klingeln beginnt, wenn eine weitere große Staatsfinanzierung platziert werden muss, watscheln die Banken zum Trog hinüber, um die Raserei zu genießen. Deshalb fand ich das Schweigen so ohrenbetäubend, mit buchstäblich keinem einzigen Kommentar von Powell und Co.In den Interviews nach der FOMC-Sitzung, die wir alle sechs Wochen sehen und die weltweit im Fernsehen übertragen werden, hat Jerome Powell das "systemische Risiko" als die einzige Bedingung neben "maximaler Vollbeschäftigung" und "Preisstabilität" genannt, die die Geldpolitik der Fed ändern kann. Ich würde behaupten, dass ein Absturz von 12,4%, gefolgt von einem sofortigen Anstieg um 19,2%, als ein "systemisches Ereignis" angesehen werden könnte, das zumindest eine einzeilige Erklärung verdient. Sie haben jedoch nichts gesagt.Zu diesem Strudel der Volatilität trug auch die Entwicklung des US-Dollar-Index bei. Die Dollar-Bullen reiten seit fast 14 Jahren auf einer Welle der Selbstgefälligkeit, obwohl das eigentliche Hoch Ende 2022 bei 115 zweifelsohne ein säkulares Hoch war, trotz all des Geschwafels über "amerikanischen Exzeptionalismus" und "Milchshake-Theorien".Die Tatsache, dass der Dollar-Index allein am Freitag um mehr als 1,8% nachgegeben hat, ist ein Beleg für den weltweiten Exodus aus US-Vermögenswerten, zu denen Aktien, Anleihen und Immobilien gehören, da die Anleger versuchen, ihre Gelder vor den feindseligen US-Zollbestimmungen und potenziell konfiskatorischen Maßnahmen, wie sie Russland nach seinem Einmarsch in der Ukraine erlebt hat, zu schützen.Trump und seine Leutnants haben hoffentlich ausgiebige spieltheoretische Überlegungen angestellt, als sie sich zu dieser Kampagne von Mord und Chaos im Zusammenhang mit dem Handel entschlossen. Wie zu erwarten war, fällt die globale Investorengemeinschaft ihr Urteil auf höchst anspruchsvolle Weise.