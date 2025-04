Rua Gold erweitert hochgradige Abschnitte in der Tiefe: 5,9 g/t AuÄq über 9 m und 48,3 g/t AuÄq über 1,25 m

Bohrlochnr. Easting Northing rL Tiefe gesamt Site _ID Neigung Azimut (wahr) Jahr

ACDDH022 1507212 5333199 508 108,5 Pad 10 -54 193 2024

ACDDH023 1507212 5333199 508 51,5 Pad 10 -60 85 2024

ACDDH024 1507290 5333146 539 150 Old 13 -37 220 2025

ACDDH025 1507290 5333146 539 180,9 Old 13 -54 248 2025

ACDDH026 1507290 5333146 539 200 Old 13 -59 231 2025

ACDDH027 1507290 5333146 539 193,4 Old 13 -45 212 2025

ACDDH028 1507079 5332952 607 243,5 Pad 18 -50 104 2025

ACDDH029 1507079 5332952 607 256 Pad 18 -50 120 2025

ACDDH030 1507079 5332952 607 268,5 Pad 18 -53 85 2025

Proben-Nr. Von Bis Abschnitt Au (g/t) Sb (%)

ACDDH026 175 175,9 0,9 0,96

ACDDH026 175.9 177,1 1,2 1,55

ACDDH027 152 153 1 2,52

ACDDH027 153 154 1 1,88

ACDDH027 154 155 1 3,44

ACDDH027 155 156 1 2,25

ACDDH027 156 157 1 1,84

ACDDH027 157 158 1 0,37

ACDDH027 158 159 1 0,15

ACDDH027 159 160 1 2,38 0,013 %

ACDDH027 160 161 1 2,39 0,802 %

ACDDH027 161 162 1 4,75 0,008 %

ACDDH027 162 163 1 2,84 0,016 %

ACDDH027 163 164 1 8,42 0,010 %

ACDDH027 164 165 1 4,7 0,010 %

ACDDH027 165 166 1 3,77 0,009 %

ACDDH027 166 167 1 15 0,178 %

ACDDH027 167 168 1 3,11 0,428 %

ACDDH028 209.5 210,15 0,65 0,92

ACDDH028 210.15 210,6 0,45 18,4 11,600 %

ACDDH028 210.6 211,4 0,8 8,28 4,680 %

ACDDH028 211.4 212 0,6 1,68

16. April 2025 - Rua Gold Inc. (TSXV: RUA, OTC: NZAUF, WKN: A40QYC) (RUA Gold oder das Unternehmen) freut sich, aktuelle Informationen zu seiner Gold-Antimon-Exploration auf dem Projekt Auld Creek im Reefton Goldfield auf der Südinsel von Neuseeland bekannt zu geben und aus den derzeitigen Bohrungen in den Diamantbohrlöchern ACDDH026, ACDDH027, ACDDH028 verbesserte Goldwerte zu melden.- Bei der Weiterverfolgung der letzten hochgradigen Ergebnisse des Unternehmens wurden in den nächsten Bohrlöchern breitere Goldzonen in Bohrloch ACDDH027 und eine schmalere, aber starke Gold-Stibnit- (Antimonsulfid-) Mineralisierung in ACDDH028 durchteuft.- Die Untersuchungsergebnisse zeigen:o ACDDH026: 2,1 m mit 1,25 g/t Au ab einer Tiefe von 175 mo ACDDH027: 9 m mit 5,9 g/t AuÄq Unter Verwendung der aktuellen Spotpreise für Gold und Antimon und unter Anwendung eines Abschlags von ~30 % basiert die Formel für das Goldäquivalent auf AuÄq = Au g/t + 4,3 x Sb% unter Verwendung eines Goldpreises von 2065 US-Dollar/Unze, eines Sb-Preises von 34.300 US-Dollar pro Tonne und einer Ausbeute von 85 %. (5,2 g/t Au und 0,16 % Sb) ab einer Tiefe von 159 mo ACDDH028: 1,25 m mit 48,3 g/t AuÄq(1) (13,3 g/t Au und 8,1 % Sb) ab einer Tiefe von 210 m- ACDD024, 025 bestätigten eine höhergradige Antimon-Mineralisierung im Erzfall Fraternal; die jüngsten Bohrungen in ACDDH27, 28 l deuten auf eine Verbesserung des Goldgehalts in der Tiefe hin.- Die Goldwerte im Erzfall Fraternal nehmen in Richtung Süden ab; mit den derzeitigen Bohrungen werden 80-100 m unterhalb der derzeitigen Ressourcenhülle erkundet, bevor die nördlichen Erweiterungen des Erzkörpers Fraternal erkundet werden.- Auld Creek verfügt über eine vermutete Ressource in zwei Erzfällen, Bonanza und Fraternal. Diese Ressource hat Ausbisse an der Oberfläche, verläuft kontinuierlich bis 160 m vertikal und ist in der Tiefe offen.- Die Geochemie des Bodens an der Oberfläche stützt stark die Annahme von Erweiterungen hin zum nördlichen Prospektionsgebiet Fraternal und zum nordöstlichen Prospektionsgebiet Bonanza und bestätigt, dass das System über eine Länge von 2,5 km nachverfolgbar ist.Robert Eckford, CEO von RUA Gold, merkte dazu wie folgt an: Es ist ermutigend, im Erzgang Fraternal eine Verbesserung der Goldwerte mit zunehmender Tiefe und die Kontinuität des hochgradigen Antimons festzustellen, welches parallel zu Gold in schmalen abfallenden Erzfällen vorkommt.Die bisherigen Bohrungen im Antimon-Gold-Prospektionsgebiet Auld Creek stärkten das Vertrauen in die bestehende Gold-Antimon-Ressource und ergaben höhergradige abfallende Erzfälle, die in Richtung Süden offen bleiben. Wir konzentrieren uns auf die Erweiterung der Ressource von Auld Creek sowohl im Norden als auch im Süden, wobei die intensivierte Oberflächenexploration erste vielversprechende Ergebnisse bei der Identifizierung einer weiteren Mineralisierung über die Länge von 2,5 km zeigen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79255/RUADrillingupdateApril2025_DE_PRcom.001.pngAbbildung 1: Übersicht über das Reefton Goldfield.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79255/RUADrillingupdateApril2025_DE_PRcom.002.pngAbbildung 2: Erzfälle Fraternal und Bonanza in Auld Creek.Man beachte, dass die AuÄq-Werte anhand der jüngsten Spot-Kurse von Gold und Antimon unter Anwendung eines Abschlags von ~30 % berechnet wurden. Die Goldäquivalent-Formel basiert auf AuÄq = Au g/t + 4,3 x Sb %, wobei ein Au-Preis von 2.065 US $/Uz, ein Sb-Preis von 34.300 US $ pro Tonne und ein Gewinnungsgrad von 85 % zugrunde gelegt wurden.Antimon ist ein wichtiges Halbmetall, das hauptsächlich aus dem Mineral Stibnit gewonnen wird. Es ist sehr wertvoll und verzeichnet aufgrund seiner Vielseitigkeit eine steigende Nachfrage. Es hat wesentliche Anwendungen in den Bereichen erneuerbare Energien, flüssige Batteriemetalle, Verteidigung und Technologie.Aufgrund seines begrenzten Angebots, das vorwiegend von China, Russland und Tadschikistan kontrolliert wird, gilt Antimon als strategisches Material, das für die Sicherheit der Lieferkette, insbesondere in Zeiten geopolitischer Instabilität, von grundlegender Bedeutung ist. Dies hat sich im August 2024 weiter verschärft, als China Exportkontrollen für verarbeitete Antimonprodukte ankündigte. Als Reaktion auf diese Kontrollen haben Länder ihre Bestrebungen hinsichtlich der Sicherung alternativer Antimonquellen beschleunigt, um das Risiko erheblicher Schwachstellen in der Lieferkette zu senken.Die USA, die EU, das Vereinigte Königreich, Japan, Kanada und Australien haben Antimon allesamt als kritisches Mineral eingestuft. Am 31. Januar 2025 gab auch Neuseeland seine Liste kritischer Mineralien bekannt, die ebenfalls Antimon enthält.Aufgrund der gestiegenen Nachfrage hat der Antimonpreis neue Höchststände erreicht und wird derzeit mit über 50.000 USD/t gehandelt - eine beträchtliche Steigerung gegenüber 11.350 USD/t zu Beginn des Jahres 2024. Diese Marktentwicklung hat das Interesse an dem strategischen Antimonpotenzial von RUA GOLD verstärkt.RUA GOLD hat im Dezember 2024 mit Bohrungen auf Auld Creek begonnen. Im Rahmen des Programms sollen vier mineralisierte Ausläufer bebohrt werden, die bei historischen Oberflächenexplorationsarbeiten identifiziert wurden, die vom Team von RUA GOLD in den vergangenen drei Monaten interpretiert wurden.Auld Creek liegt zwischen zwei vormals produzierenden Minen - der Mine Globe Progress und der Minengruppe Crushington, die zusammen 933.000 oz mit 14,0 g/t Au produzierten (Barry 1993). Auld Creek weist drei historische Stollen auf, es erfolgte jedoch keine kommerzielle Produktion von den Erzgängen.RUA GOLD verfügt über eine vermutete Ressource auf Auld Creek, die 700.000 t mit 3,1 g/t Au und 1,1 % Sb für 67.000 oz Gold und 8.000 t Antimon Bitte beachten Sie den technischen Bericht des Unternehmens mit dem Titel Technical Report on Reefton Project, New Zealand vom 30. Oktober 2024.) (AuÄq 110.000 Unzen Auf Basis der Goldäquivalentformel AuÄq = Au g/t + 1,9 x Sb% unter Verwendung eines Au-Preises von 2025 US$/oz, eines Sb-Preises von 15.000 US$ pro Tonne und einer Ausbeute von 85 %.) birgt. Die Ressource ist auf zwei der vier bekannten Ausläufer beschränkt. Die Bodengeochemie weist auf das Potenzial für die Entdeckung weiterer mineralisierter Ausläufer auf einer Streichenlänge von 2,5 km hin.In vier der acht bisher fertiggestellten Bohrlöchern wurden 4-5 m einer gut sichtbaren Stibnit- (Antimonsulfid-) Mineralisierung in der Fraternal-Bonanza-Struktur durchteuft.Die Ergebnisse aus ACDDH024 und ACDDH025 bestätigen die ungefähren durchschnittlichen Goldwerte, zeigen jedoch höhere Antimonwerte als die derzeitige Ressourcenschätzung. Die Ergebnisse aus ACDDH027 und ACDDH028 unterstreichen die überdurchschnittlichen Goldwerte mit schmalem, aber hochgradigem Antimon in ACDDH028.Ziel der laufenden Bohrungen ist der nach Süden abfallende Gold-Antimon-Erzfall Fraternal, der in Streichrichtung und in der Tiefe offen bleibt.Die intensivierte Oberflächenexploration zeigt sehr ermutigende starke Trends, sowohl in Richtung Norden als auch Nordwesten, und bestätigt weitere Zielgebiete in den Erweiterungen Fraternal North und Bonanza Northwest.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79255/RUADrillingupdateApril2025_DE_PRcom.003.pngAbbildung 3: Geochemie mit Arsen im Boden im Gebiet Auld Creek.RUA GOLD ist ein Explorationsunternehmen, das sich strategisch auf Neuseeland konzentriert. Mit jahrzehntelanger Erfahrung hat unser Team große Entdeckungen erfolgreich in produzierende Weltklasse-Minen auf mehreren Kontinenten überführt. Das Team konzentriert sich jetzt auf die Maximierung des Asset-Potenzials der beiden vielversprechenden hochgradigen Goldprojekte von RUA GOLD.Das Unternehmen kontrolliert den Reefton-Goldbezirk als dominierender Landbesitzer im Goldfeld Reefton auf der Südinsel Neuseelands mit über 120.000 Hektar Grundbesitz in einem Bezirk, in dem in der Vergangenheit über 2 Millionen Unzen Gold bei Gehalten zwischen 9 und 50 g/t gefördert wurden.Das Projekt Glamorgan des Unternehmens festigt RUA GOLDs Position als führender hochgradiger Goldexplorer auf der Nordinsel Neuseelands. Dieses äußerst aussichtsreiche Projekt befindet sich im Hauraki-Bezirk der Nordinsel, einer Region, die beeindruckende 15 Millionen Unzen Gold und 60 Millionen Unzen Silber produziert hat. Glamorgan grenzt an das größte Goldminenprojekt von OceanaGold Corp. , Wharekirauponga.Weitere Informationen finden Sie in den Offenlegungsunterlagen des Unternehmens auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca.Simon Henderson CP, AUSIMM, eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects und Chief Operating Officer und Direktor von RUA GOLD, hat die hierin enthaltenen technischen Angaben geprüft und genehmigt. Herr Henderson hat an den geochemischen Probenahme- und Kartierungsprogrammen teilgenommen, um sich zu vergewissern, dass diese in Übereinstimmung mit den Standardbetriebsverfahren durchgeführt wurden. Herr Henderson hat die offengelegten Daten überprüft, indem er die Standort-, Analyse- und Testdaten, die den Informationen in der hierin enthaltenen technischen Offenlegung zugrunde liegen, kontrolliert hat.Die Gesteinsproben wurden zur Probenaufbereitung an SGS Laboratories, Westport, geschickt. Die Proben wurden zerkleinert und pulverisiert, so dass 85 % der Gesteinsspäne 75 µm durchlaufen. Die pulverisierten Gesteinssplitter wurden in zwei Proben aufgeteilt: Eine Probe von ca. 50 g wurde zur Laboranalyse geschickt, der Ausschuss wurde zur pXRF-Analyse und Lagerung an RGL zurückgeschickt. Die pulverisierten Gesteinssplitterproben wurden bei SGS Waihi (SGS-Code FAA505) mittels 50-g-Brandprobe mit AAS-Abschluss auf Gold (Au) und bei SGS Waihi mittels Natriumperoxid-Fusionsanalyse mittels ICP-MS auf Antimon (Sb) analysiert.Vorgeplante Bodenprobenahmepunkte auf einem 20 m x 100 m großen Raster wurden zur Orientierung auf ein GPS-Handgerät geladen. Mit einem Spaten wurde eine ca. 1,0 kg schwere Probe aus dem C-Horizont entnommen, die mit Drahtbindern in einen nassfesten Papierprobenbeutel verpackt wurde. Die Probeninformationen wurden vor Ort in einem Notizbuch festgehalten, einschließlich Proben-ID, Tiefe, Farbe, Horizont, Neigung, Probenbeschreibung, Probennehmer, Unterbau und Kommentare. Jede Probe wurde im Feld neben dem GPS mit den sichtbaren Koordinaten fotografiert und jede Probenstelle im Feld mit biologisch abbaubarem Markierungsband gekennzeichnet. Die Proben wurden zur Aufbereitung in die Reefton-Anlage von RUA GOLD zurückgebracht. Die Probeninformationen wurden in .csv-Dateien eingegeben und in eine SQL-Datenbank hochgeladen.Die Proben wurden in einem speziellen Inkubator bei 38 °C mindestens zwei Tage lang getrocknet. Sobald die Proben vollständig getrocknet waren, wurden sie auf eine Größe von <180 µm gesiebt. Von der <180 µm großen Fraktion wurde eine Teilprobe von 30-50 g für die Analyse entnommen. Das restliche Material wurde zurückbehalten und in Reefton gelagert. Die feinkörnige (<180µm) Teilprobe des Bodens wurde zunächst in der RUA GOLD-Anlage in Reefton mit einem Olympus Vanta pXRF-Analysegerät analysiert und dann an ALS Brisbane, Australien, zur Low-Level-Goldanalyse mit Au-TL43 weitergeleitet; Au im Spurenbereich durch Königswasserextraktion mit ICP-MS-Abschluss. Nachweisgrenze 1 ppb Au.Feldduplikate wurden bei jeder 20. Probe entnommen und durchliefen dasselbe oben beschriebene Verfahren zur Probenahme und -aufbereitung. Die Duplikate wurden mit dem Isogonal-Datenvalidierungssystem von RUA GOLD überprüft und validiert, um die Übereinstimmung sicherzustellen.Robert Eckford, Chief Executive OfficerE-Mail: reckford@RUAGOLD.comWebseite: www.RUAGOLD.comDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen betrachtet werden können. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die sich auf Ereignisse oder Entwicklungen beziehen, deren Eintreten das Unternehmen erwartet, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die nicht auf historischen Fakten beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Wörter erwartet, plant, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, projiziert, potenziell und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder anhand Aussagen, wonach Ereignisse oder Bedingungen eintreten werden, würden, könnten oder sollten, und beinhalten insbesondere Aussagen über: die Strategien, Erwartungen, geplanten operativen Betriebe oder zukünftigen Maßnahmen des Unternehmens, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Explorationsprogramme auf den Projekten Reefton und Glamorgan und deren Ergebnisse. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen auf vernünftigen Annahmen beruhen, sind solche Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von denen in den zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.Die Anleger werden darauf hingewiesen, dass solche zukunftsgerichteten Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Entwicklungen wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten abweichen können. Eine Vielzahl von inhärenten Risiken, Ungewissheiten und Faktoren, von denen viele außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen, beeinflussen den Betrieb, die Leistung und die Ergebnisse des Unternehmens und seines Geschäfts und können dazu führen, dass die tatsächlichen Ereignisse oder Ergebnisse wesentlich von den geschätzten oder erwarteten Ereignissen oder Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Risiken, Ungewissheiten und Faktoren gehören unter anderem: allgemeine geschäftliche, wirtschaftliche, wettbewerbsbezogene, politische und soziale Unwägbarkeiten; Risiken im Zusammenhang mit den Auswirkungen des Krieges zwischen Russland und der Ukraine; Risiken im Zusammenhang mit dem Klimawandel; betriebliche Risiken bei der Exploration; Verzögerungen oder Änderungen von Plänen in Bezug auf Explorationsprojekte oder Investitionsausgaben; die tatsächlichen Ergebnisse laufender Explorationsaktivitäten; Schlussfolgerungen wirtschaftlicher Bewertungen; Änderungen von Projektparametern im Zuge der weiteren Verfeinerung der Pläne; Änderungen bei den Arbeitskosten und anderen Kosten und Ausgaben oder bei der Ausrüstung oder den Verfahren für den erwarteten Betrieb, Unfälle, Arbeitskämpfe und andere Risiken der Bergbauindustrie, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Umweltgefahren, Überschwemmungen oder ungünstige Betriebsbedingungen und Verluste, Aufstände oder Krieg, Verzögerungen bei der Erlangung von Genehmigungen durch Aufsichts- oder Regierungsbehörden oder Finanzierungen sowie Rohstoffpreise. Diese Liste ist nicht erschöpfend in Bezug auf die Faktoren, die sich auf die zukunftsgerichteten Aussagen des Unternehmens auswirken können, und es sollte auch auf den Kurzprospekt des Unternehmens vom 11. Juli 2024 und die darin durch Verweis einbezogenen Dokumente verwiesen werden, die unter seinem SEDAR+-Profil unter www.sedarplus.ca für eine Beschreibung zusätzlicher Risikofaktoren eingereicht wurden.Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements des Unternehmens zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden. Sofern nicht durch die geltenden Wertpapiergesetze vorgeschrieben, ist das Unternehmen nicht verpflichtet, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!