GDX-Gold-Aufholjagd beschleunigt sich

Die Aufholjagd des dominierenden Goldminen-ETFs gegenüber Gold beschleunigt sich zusehends. Die Händler kehren zunehmend zu Goldaktien zurück, während ihr Metall immer weiter in den psychologisch hohen Bereich von 3.000 Dollar steigt. Trotz ihrer steigenden Gewinne sind Goldaktien im Vergleich zu ihrem Metall nach wie vor stark unterbewertet. Sie müssen noch massiv ansteigen, um ihre epischen Fundamentaldaten bei diesen hohen Goldpreisen widerzuspiegeln.Der börsengehandelte Goldminenaktienfonds GDX ist innerhalb von drei Handelstagen bis letzten Freitag um 19,8% in die Höhe geschnellt! Das katapultierte den GDX auf einen Schlusskurs von 49,70 Dollar und damit auf ein atemberaubendes 12,4-Jahres-Hoch. Die Goldaktien setzten ihre Rallye in dieser Woche fort, wobei GDX am Dienstag 50,50 Dollar erreichte und am Mittwochmorgen, während ich diesen Aufsatz schreibe, auf 52,50 Dollar stieg. Das sind die besten Niveaus, die die wichtigsten Goldaktien seit November 2012, also seit einer gefühlten Ewigkeit, erreicht haben.Jetzt, wo die Goldaktien endlich wieder in Fahrt kommen, nimmt die bullische Berichterstattung in den Finanzmedien zu. Dieser lange ignorierte konträre Sektor taucht auf dem Radar von mehr Händlern auf und zieht größere Kapitalzuflüsse an. Je höher die Goldaktien steigen, desto mehr Händler wollen einsteigen und ihre großen Gewinne verfolgen. Die Jagd des GDX auf Gold hat sich zwar beschleunigt, ist aber noch lange nicht vorbei. Die Preise für Goldaktien müssen noch deutlich höher steigen, um sich mit dem Metall zu normalisieren.Die Aktienkurse tendieren letztendlich zu einem angemessenen Vielfachen der zugrunde liegenden Unternehmensgewinne. Bei Goldbergbauunternehmen können diese vierteljährlich angenähert werden. Zieht man die durchschnittlichen Betriebskosten vom durchschnittlichen Goldpreis ab, erhält man einen guten Anhaltspunkt für die Rentabilität des Sektors. Während die Goldminenunternehmen im kommenden Monat ihre neuesten Ergebnisse für das 1. Quartal 25 bekannt geben werden, bleiben die Ergebnisse des vorangegangenen vierten Quartals 24 die letzten, über die vollständig berichtet wurde, um sie zu analysieren.In diesem Quartal erreichte der Goldpreis bei Börsenschluss einen Rekordwert von 2.661 Dollar, während die AISC der 25 führenden GDX-Goldunternehmen durchschnittlich 1.454 Dollar je Unze betrugen. Daraus ergaben sich implizite Stückgewinne von 1.207 Dollar je Unze, ein Rekordwert, der im Jahresvergleich um 77,5% stieg! Der GDX lag im 4. Quartal bei durchschnittlich 38,36 Dollar und schwächelte vor allem gegen Ende des Jahres. Dass Goldaktien in Ungnade fielen, war aus fundamentaler Sicht nicht sinnvoll. Ihr letzter Bullenmarkt wurde mit dem Monsteraufschwung von Gold im Oktober 2023 geboren.Das war zu Beginn des vierten Quartals 23, als der Goldpreis bei durchschnittlich 1.976 Dollar lag und die GDX-Top-25-AISCs im Durchschnitt 1.296 Dollar erreichten. Das bedeutete, dass die großen Goldminenunternehmen 680 Dollar je Unze verdienten. In den nächsten vier Quartalen stiegen die durchschnittlichen Goldpreise um 34,7%, was die GDX-Gewinne je Unze um 77,5% nach oben trieb. Die Preise der Goldaktien hätten in etwa mit dem zugrundeliegenden Gewinnwachstum Schritt halten müssen, doch die vierteljährlichen Durchschnittspreise des GDX stiegen lediglich um 31,1%.Die Goldaktien sind trotz des bemerkenswerten Jahres 2024 deutlich hinter Gold zurückgeblieben. Im vergangenen Jahr stieg das alte Metall der Könige um 27,2% und übertraf damit sogar den mächtigen S&P 500, der um 23,3% zulegte! Erstaunlicherweise kletterte der GDX im Jahr 2024 jedoch nur um 9,4%, was einem miserablen 0,3-fachen Aufwärtsverhältnis zu Gold entspricht. Historisch gesehen haben die großen Goldaktien, die den GDX dominieren, dazu tendiert, wesentliche Goldbewegungen um das Zwei- bis Dreifache zu verstärken. Dafür gibt es in den letzten Jahren viele Beispiele.Der aktuelle Monsteraufschwung von Gold hat sich zu epischen 77,8% Zuwachs in 18,2 Monaten ausgeweitet, ohne eine einzige Korrektur von über 10%! Dies ist einer der größten Aufschwünge bei Gold seit Jahrzehnten und der erste, der den Monsterstatus von über 40% erreicht, seit ein Paar im Jahr 2020 seinen Höhepunkt erreichte. Damals betrug der durchschnittliche Gewinn 41,4%, was GDX mit einem Hebel von 2,5 zu schönen 105,4% durchschnittlichem Gewinn verhalf! Während der aktuellen Aufwärtsbewegung des Goldpreises ist der GDX jedoch nur um 91,8% gestiegen, was einer geringen Hebelwirkung von 1,2 entspricht.Hätten die Goldaktien in den letzten anderthalb Jahren normal funktioniert, wäre der GDX bereits um 156% bis 233% gestiegen und hätte Gold mit seinem üblichen 2- bis 3-fachen Hebel gehebelt! Wenn Goldaktien ihr Metall nicht deutlich übertreffen können, sind sie es nicht wert, sie zu besitzen. Die Goldminenunternehmen bergen zusätzlich zu den Goldpreisentwicklungen große operative, geologische und geopolitische Risiken. Wenn Anleger für diese Risiken nicht entschädigt werden, sind sie mit Gold selbst besser bedient.Glücklicherweise erholen sich die Goldaktien in dem Maße, in dem sie wieder in der Gunst der Anleger stehen, auch wieder von ihrem Aufwärtsdruck auf Gold. Seit Jahresbeginn (Stand Dienstag) ist der GDX um 48,9% gestiegen und hat den Anstieg von Gold um 23,1% um das 2,1-fache verstärkt. Da das Interesse an Goldaktien wieder steigt, ist ihre längst überfällige massive Aufholjagd gegenüber Gold endlich im Gange. In meinem ersten Artikel von 2025 Anfang Januar sagte ich voraus, dass dieses Jahr das Jahr der Neubewertung von Goldaktien werden würde.Ihre chronische Unterbewertung, die das mangelnde Interesse der Händler widerspiegelt, ist eine gewaltige, unhaltbare Anomalie. Auch der GDX brach kürzlich auf ein Dutzend-Jahres-Hoch aus, was ich in einem Aufsatz von Ende Februar vorausgesagt hatte. Das letzte Mal, dass die Preise der wichtigsten Goldaktien auf dem aktuellen GDX-Niveau lagen, war im vierten Quartal 12. Damals lag der Goldpreis bei einem Schlusskurs von 1.718 Dollar, und nach Angaben des World Gold Council lagen die AISC dieses Sektors bei etwa 1.025 Dollar.Das bedeutete, dass die Stückgewinne bei etwa 693 Dollar lagen, was damals sehr hoch war. Spulen Sie vor bis zum 1. Quartal 25, als GDX endlich wieder dieses Preisniveau erreichte. Der Goldpreis erreichte im letzten Quartal einen Rekordwert von 2.866 Dollar, und die AISC der Top-25-Goldminenunternehmen im GDX werden sich laut ihren Prognosen wahrscheinlich auf durchschnittlich 1.500 Dollar je Unze belaufen. Das bedeutet, dass die Stückgewinne bei 1.366 Dollar liegen, 97,1% höher als vor mehr als einem Dutzend Jahren! Die Goldaktien sollten also mindestens doppelt so hoch sein.