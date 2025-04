Goldshore durchschneidet 124,35 m mit 1,65 g/t Au, einschließlich 47,0 m mit 3,08 g/t Au in der Lagerstätte Moss

HOLE ID VON AN LÄNGE (m) WAHRE BREITE (m) SCHNITTGEHALT UNGESCHLOSSENER

(g/t Au) GEWINN



(g/t Au)

MQD-25-153 48.00 58.00 10.00 7.2 0.31 0.31

78.55 81.65 3.10 2.3 0.37 0.37

100.00 115.00 15.00 11.0 0.36 0.36

138.40 147.00 8.60 6.3 0.53 0.53

einschließlich 145.00 147.00 2.00 1.5 1.03 1.03



MQD-25-154 107.00 117.00 10.00 7.2 0.36 0.36

134.50 142.00 7.50 5.4 0.46 0.46



MQD-25-156 88.55 102.10 13.55 10.4 0.59 0.59

einschließlich 96.90 99.00 2.10 1.6 1.17 1.17



MQD-25-170 75.00 78.00 3.00 2.1 1.60 1.60

einschließlich 76.00 78.00 2.00 1.4 2.17 2.17

107.00 116.00 9.00 6.4 0.42 0.42

159.00 186.00 27.00 19.4 0.34 0.34

203.50 281.00 77.50 56.4 0.54 0.54

einschließlich 208.60 220.00 11.40 8.2 1.24 1.24

und 246.00 253.35 7.35 5.3 1.09 1.09

298.00 309.00 11.00 8.1 0.55 0.55

314.75 322.00 7.25 5.3 0.85 0.85

einschließlich 314.75 319.00 4.25 3.1 1.34 1.34

333.00 340.00 7.00 5.2 1.40 1.40

einschließlich 333.00 338.20 5.20 3.8 1.71 1.71

350.55 356.45 5.90 4.4 0.81 0.81

366.50 372.00 5.50 4.1 0.74 0.74

408.00 412.00 4.00 3.0 0.34 0.34



MQD-25-171 48.75 58.00 9.25 6.2 0.36 0.36

83.00 91.00 8.00 5.4 0.54 0.54

104.00 108.00 4.00 2.7 0.37 0.37

130.00 134.00 4.00 2.7 0.45 0.45

150.00 155.25 5.25 3.6 0.47 0.47

223.00 225.00 2.00 1.4 0.42 0.42

231.10 242.00 10.90 7.6 0.49 0.49

254.00 268.00 14.00 9.8 0.63 0.63

einschließlich 255.00 260.00 5.00 3.5 1.14 1.14

274.00 288.00 14.00 9.9 0.33 0.33

295.00 419.35 124.35 89.9 1.65 1.68

einschließlich 298.00 303.00 5.00 3.5 1.34 1.34

und 322.30 329.85 7.55 5.4 1.97 1.97

und 336.00 383.00 47.00 34.0 3.08 3.15

einschließlich 346.75 348.80 2.05 1.5 18.6 20.2

und 359.00 360.40 1.40 1.0 12.7 12.7

und 375.10 376.00 0.90 0.7 18.6 18.6

und 407.00 416.05 9.05 6.7 1.32 1.32

432.00 434.00 2.00 1.5 0.68 0.68

469.40 497.00 27.60 20.7 0.68 0.68

einschließlich 478.00 482.50 4.50 3.4 1.16 1.16

HOLE EAST NORTH RL AZIMUTH DIP EOH

MQD-25-153 670,048 5,379,762 428 156.3 -44.1 147.00

MQD-25-154 669,956 5,379,720 428 158.4 -49.7 156.00

MQD-25-156 669,870 5,379,683 428 156.6 -44.1 147.00

MQD-25-170 669,802 5,379,649 427 155.0 -49.8 450.00

MQD-25-171 669,722 5,379,623 428 155.0 -49.2 501.00

VANCOUVER, 22. April 2025 - Goldshore Resources Inc. (TSXV: GSHR / OTCQB: GSHRF / FWB: 8X00) ("Goldshore" oder das "Unternehmen") freut sich, die neuesten Untersuchungsergebnisse seines laufenden 20.000-Meter-Bohrprogramms und die ersten Ergebnisse des QES-Up-Programms bekannt zu geben, das die oberflächennahe Erweiterung der nördlichsten QES-Schere auf dem Goldprojekt Moss im Nordwesten von Ontario, Kanada (das "Goldprojekt Moss"), zum Ziel hat. Darüber hinaus zielten die Bohrungen auf die Hauptzone QES ab, um die Kontinuität der hochgradigen Mineralisierung und deren Ausrichtung zu bestimmen.Michael Henrichsen, CEO von Goldshore, kommentierte: "Die Ergebnisse unserer Bohrkampagne zeigen weiterhin sowohl die Konsistenz als auch die Kontinuität der Gehalte in der Moss-Lagerstätte, wobei das Bohrloch MQD-25-171 den Schwellenwert von 200 Grad x Mächtigkeit (GxT) überschritt, was den höchsten GxT darstellt, der jemals vom Unternehmen gemeldet wurde. Wir freuen uns, dass wir eine gute Kontinuität der höheren Gehalte sehen und feststellen konnten, dass diese hochgradige Mineralisierung einen flachen Einbruch nach Westen aufweist, was uns helfen wird, weitere hochgradige Mineralisierungen innerhalb der Lagerstätte anzupeilen. Wir freuen uns auf weitere Ergebnisse, die in den kommenden Wochen veröffentlicht werden."- Die Ergebnisse von zwei Bohrlöchern, mit denen bedeutende Bohrlücken in der Zone QES geschlossen wurden, durchschnitten weite Abschnitte mit goldmineralisierten Kernscharen, einschließlich des höchstgradigen x Mächtigkeit-Abschnitts, der jemals von Goldshore gemeldet wurde. Die Ergebnisse bestätigen das Vorhandensein einer oberflächennahen, hochgradigen Goldmineralisierung innerhalb der Kernscherungen und zeigen das Potenzial für die Entdeckung zusätzlicher tiefliegender Ausläufer. Darüber hinaus übertrafen die Ergebnisse von MQD-25-171 die auf der aktuellen Mineralressourcenschätzung (MRE) basierenden Gehaltserwartungen mit besten Abschnitten von:o 124,35 m mit 1,65 g/t Au aus 295,0 m in MQD-25- 171, einschließlich§ 7,55 m mit 1,97 g/t Au aus 322,3 m§ 47,0m mit 3,08 g/t Au aus 336,0mo 77,5 m mit 0,54 g/t Au aus 203,5 m in MQD-25-170, einschließlich§ 11,4 m mit 1,24 g/t Au aus 208,6 m und§ 7,35 m mit 1,09 g/t Au aus 246,0 m- Drei weitere kurze Bohrlöcher und die beiden erweiterten Bohrlöcher durchschnitten erfolgreich die oberflächennahen Erweiterungen der tieferen marginalen Scherflächen entlang des nördlichen Randes der Zone QES bei QES Up mit den besten Abschnitten von:o 8,6 m mit 0,53 g/t Au aus 138,4 m in MQD-25-153, einschließlich§ 2,0 m mit 1,03 g/t Au aus 145 mo 7,2 m mit 0,36 g/t Au aus 107 m in MQD-25-154o 13,55 m mit 0,59 g/t Au aus 88,5 m in MQD-25-156, einschließlich§ 2,1 m mit 1,17 g/t Au aus 96,9 mo 3,0 m mit 1,60 g/t Au aus 75,0 m in MQD-25-170o 8,0 m mit 0,54 g/t Au aus 83,0 m in MQD-25-171Abbildung 1 zeigt den Standort der gemeldeten Bohrlöcher im Hinblick auf das geplante Winterbohrprogramm, während Abbildung 2 einen Querschnitt durch Bohrloch MQD-25-171 zeigt. Die Tabellen 1 und 2 fassen die bedeutenden Abschnitte bzw. die Standorte der Bohrlöcher zusammen.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79326/22042025_DE_GSHR_PRde.001.jpegAbbildung 1: Zusammenfassung des laufenden Bohrprogramms im Winter 2025, das auf eine Ressourcenerweiterung innerhalb des grau umrandeten konzeptionellen Tagebaus abzielt. Die Bohrlöcher, über die berichtet wird, sind in rot hervorgehoben.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79326/22042025_DE_GSHR_PRde.002.pngAbbildung 2: Querschnitt durch MQD-25-171, der die mineralisierten Kernscherungen in der Zone QES sowie die Ausdehnung der Randscherungen in Richtung Oberfläche an der Nordflanke der Zone QES (QES Up) zeigt.Die laufenden Bohrungen zielen auf das Gebiet QES Up ab, das die Oberflächenerweiterung der tiefer modellierten mineralisierten Scherzonen entlang der nördlichen Grenze der Zone QES nachweisen soll. Dieses Gebiet liegt vollständig innerhalb des konzeptionellen Tagebaus, wobei alle mineralisierten Abschnitte die Möglichkeit bieten, die derzeit modellierten Abfälle in Mineralressourcen umzuwandeln. Zwei Bohrungen wurden durch die gesamte Zone QES erweitert, wo sie Lücken in den bestehenden Bohrungen ausfüllten.Die Bohrlöcher MQD-25-153, MQD-25-154, MQD-25-156 , MQD-25-170 und MQD-25-171 wurden auf 100 m langen Abschnitten gebohrt und zielten auf Oberflächenerweiterungen von tiefer modellierten mineralisierten Scherzonen entlang der nördlichen Grenze der Zone QES ab. Alle fünf Bohrlöcher stießen auf einen schwach deformierten und mit Chlorit-Epidot alterierten Diorit mit intermittierenden, mit Serizit-Kieselerde-Hämatit alterierten Scherzonen, die in der Tiefe an Intensität zunehmen. Die Serizit-Kieselerde-Hämatit-Scherzone ist mäßig mineralisiert, mit Abschnitten einschließlich 8,6 m mit 0,53 g/t Au aus 138,4 m in MQD-25-153, einschließlich 2,0 m mit 1,03 g/t Au aus 145 m; 10,0 m mit 0,36 g/t Au aus 107 m in MQD-25-154; 13.55m mit 0,59 g/t Au von 88,5m in MQD-25-156, einschließlich 2,1m mit 1,17 g/t Au von 96,9m; 3,0m mit 1,60 g/t Au von 75,0m in MQD-25-170 ; und 8,0m mit 0,54 g/t Au von 83,0m in MQD-25-171 neben mehreren anderen niedriggradigen Scherflächen (Tabelle 1).Die ersten drei Bohrungen (MQD-25-153, MQD-25-154, MQD-25-156) wurden innerhalb der mineralisierten QES-Hülle abgeschlossen, da die tieferen Abschnitte der Zone durch frühere Bohrungen ausreichend erprobt wurden.Bohrloch MQD-25-170 wurde 100 m weiter westlich gebohrt und über die gesamte Breite der QES-Zone erweitert, um ein Volumen mit minimalen Bohrtests zu füllen. Das Bohrloch durchteufte die typische QES-Assemblage, die in einem Chlorit-Epidot-veränderten Diorit beginnt und in einen gescherten und mineralisierten Serizit-Silikat-Hämatit-veränderten Granodiorit übergeht. Dieser Abschnitt ergab einen breiten Abschnitt von 77,5 m mit 0,54 g/t Au aus 203,5 m, einschließlich 11,4 m mit 1,24 g/t Au aus 208,6 m und 7,35 m mit 1,09 g/t Au aus 246,0 m. Das Bohrloch ging in einen serizitisch-chloritveränderten Diorit mit lokalisierten, metergroßen mineralisierten Scherflächen über und lieferte Abschnitte mit 7,25 m mit 0,85 g/t Au von 314,75 m, einschließlich 4,25 m mit 1,34 g/t Au von 314,75 m, und 7,0 m mit 1,40 g/t Au von 333,0 m, einschließlich 5,2 m mit 1,71 g/t Au von 333,0 m, neben mehreren anderen mineralisierten Scherflächen (siehe Tabelle 1).Bohrloch MQD-25-171 wurde 100 m weiter westlich von MQD-25-170 in der Nähe des westlichen Randes der Zone QES gebohrt. Das Bohrloch wurde durch die Zone QES erweitert, um eine isolierte hochgradige Hülse zu erproben, die in historischen Bohrungen angetroffen wurde (Bohrloch 90-109: 108 m mit 1,39 g/t Au aus 201 m, einschließlich 58 m mit 1,86 g/t Au aus 222 m, nicht in Abbildung 2 dargestellt), und liegt oberhalb des Abschnitts in MQD-22-094, der 25,4 m mit 1,00 g/t Au aus 579,5 m beträgt. Das Bohrloch stieß auf den typischen Chlorit-Epidot-veränderten Diorit und ging in einen stark gescherten und mineralisierten Serizit-Siliziumdioxid-Hämatit-veränderten Granodiorit über, der den höchsten jemals von Goldshore gemeldeten Gehalt x Breite von 124 ergab.35 m mit 1,65 g/t Au aus 295,0 m, einschließlich 7,55 m mit 1,97 g/t Au aus 322,3 m, 47,0 m mit 3,08 g/t Au aus 336,0 m und 9,05 m mit 1,32 g/t Au aus 407,0 m. Parallele Scherflächen zu diesem Schnittpunkt ergaben ebenfalls mineralisierte Abschnitte, einschließlich 14,0 m mit 0,63 g/t Au aus 254,0 m, einschließlich 5,0 m mit 1,14 g/t Au, und 27,6 m mit 0,68 g/t Au aus 469,4 m, einschließlich 4,5 m mit 1,16 g/t Au aus 478 m neben mehreren anderen mineralisierten Scherflächen, die in Tabelle 1 aufgeführt sind.Es wird angenommen, dass der breite mineralisierte Abschnitt einen höhergradigen mineralisierten Ausläufer darstellt, der sich entlang einer ausgeprägten, nahezu horizontalen, abfallenden Zone erstreckt, die im Rahmen des Bohrprogramms zur Definition der Lagerstätte weiter erkundet werden soll.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79326/22042025_DE_GSHR_PRde.003.pngAbbildung 3: Hochgradiger Teil des gescherten und mineralisierten Granodiorits in MQD-25-171, der 47,0 m mit 3,08 g/t Au aus 336,0 m entlang des westlichen Randes der Zone QES ergabAbschnitte, die oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 0,3 g/t Au berechnet wurden, mit einem Top-Cut von 30 g/t Au und einem maximalen internen Abfallabschnitt von 5 Metern. Schattierte Abschnitte sind Abschnitte, die oberhalb eines Cutoff-Gehalts von 1,0 g/t Au berechnet wurden. Fett gedruckte Abschnitte sind jene mit einem Mächtigkeitsfaktor von mehr als 20 Gramm pro Meter und Tonne Gold. Die wahren Mächtigkeiten sind ungefähre Angaben und gehen von einem subvertikalen Körper aus.Alle Proben wurden zur Aufbereitung an ALS Geochemistry in Thunder Bay geschickt; die Analyse erfolgte in der Analyseeinrichtung von ALS Vancouver. ALS ist vom Standards Council of Canada (SCC) für die Akkreditierung von Prüflabors für Mineralanalysen und CAN-P-4E ISO/IEC 17025 akkreditiert. Die Proben wurden mittels Brandprobe mit einem AA-Abschluss (Au-AA23") auf Gold und mittels ICP-MS nach einem Vier-Säuren-Aufschluss (ME-MS61") auf 48 Spurenelemente analysiert. Proben, die mehr als 10 ppm Au enthielten, wurden mittels Brandprobe mit gravimetrischem Abschluss ("Au-GRA21") erneut untersucht.Zusätzlich zu den ALS-Protokollen zur Qualitätssicherung/Qualitätskontrolle ("QA/QC") hat Goldshore ein Qualitätskontrollprogramm für alle im Rahmen des Bohrprogramms entnommenen Proben eingeführt. Das Qualitätskontrollprogramm wurde von einer qualifizierten und unabhängigen dritten Partei entwickelt, wobei der Schwerpunkt auf der Qualität der Analyseergebnisse für Gold liegt. Die Analyseergebnisse werden empfangen, in unsere sichere Online-Datenbank importiert und gemäß unseren festgelegten Richtlinien ausgewertet, um sicherzustellen, dass alle Probenchargen die branchenweit besten Verfahren für die analytische Qualitätskontrolle erfüllen. Zertifizierte Referenzmaterialien werden als akzeptabel angesehen, wenn die zurückgegebenen Werte innerhalb von drei Standardabweichungen des vom Hersteller des Materials angegebenen zertifizierten Wertes liegen. Zusätzlich zum zertifizierten Referenzmaterial wird dem Probenstrom zertifiziertes Blindmaterial beigefügt, um die Kontamination während der Probenvorbereitung zu überwachen. Die Ergebnisse des Blindmaterials werden auf der Grundlage bewertet, dass das zurückgegebene Goldergebnis weniger als das Zehnfache der angegebenen unteren Nachweisgrenze der Analysemethode beträgt. Die Ergebnisse des auf laufenden analytischen Qualitätskontrollprogramms werden von Orix Geoscience Inc. ausgewertet und an Goldshore gemeldet.Peter Flindell, PGeo, MAusIMM, MAIG, Vice-President, Exploration, des Unternehmens, und eine qualifizierte Person gemäß National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects, hat die wissenschaftlichen und technischen Informationen in dieser Pressemitteilung genehmigt.Herr Flindell hat die offengelegten Daten überprüft. Um die Informationen im Zusammenhang mit dem Winterbohrprogramm auf dem Projekt Moss Gold zu verifizieren, hat Herr Flindell das Grundstück mehrmals besucht; er hat mit dem verantwortlichen Personal vor Ort die Verfahren für die Protokollierung, die Probenahme, die Schüttdichte, den Kernschnitt und den Probenversand besprochen und überprüft; er hat mit dem verantwortlichen Personal die Untersuchungsergebnisse und die QA/QC-Ergebnisse besprochen und überprüft; und er hat die Begleitdokumentation, einschließlich der Lage und Ausrichtung der Bohrlöcher und der Berechnungen der bedeutenden Untersuchungsintervalle, überprüft. Er überwachte auch die Gesundheits- und Sicherheitsrichtlinien des Unternehmens vor Ort, um deren vollständige Einhaltung zu gewährleisten, und beriet sich mit den indigenen Gemeinden, die das Projekt beherbergen, über die Planung und Durchführung des Bohrprogramms, insbesondere im Hinblick auf dessen Auswirkungen auf die Umwelt und die Sanierungsprotokolle des Unternehmens.Goldshore ist ein wachstumsorientiertes Goldunternehmen, das sich darauf konzentriert, durch den Erwerb und die Weiterentwicklung von primären Goldvorkommen in erstklassigen Ländern einen langfristigen Wert für Aktionäre und Interessengruppen zu schaffen. Das Unternehmen wird vom ehemaligen Leiter der Strukturgeologie des weltgrößten Goldunternehmens geleitet und von einem der führenden kanadischen Private-Equity-Unternehmen unterstützt. Das Unternehmen konzentriert sich derzeit auf das zu 100 % unternehmenseigene Goldprojekt Moss in Ontario (Kanada), das sich in einem fortgeschrittenen Stadium befindet und über einen direkten Zugang zum Trans-Canada Highway, ein Wasserkraftwerk in der Nähe des Standortes, unterstützende lokale Gemeinden und qualifizierte Arbeitskräfte verfügt. Das Unternehmen hat über 60 Millionen $ an neuem Kapital investiert und etwa 80.000 Meter an Bohrungen auf dem Goldprojekt Moss abgeschlossen, die insgesamt über 235.000 Meter an Bohrungen umfassten. Die 2024 aktualisierte Mineralressourcenschätzung gemäß NI 43-101 (MRE") wurde auf 1,54 Millionen Unzen angezeigte Goldressourcen mit 1,23 g/t Au und 5,20 Millionen Unzen abgeleitete Goldressourcen mit 1,11 g/t Au erweitert. Die MRE umfasst nur 3,6 Kilometer des über 35 Kilometer langen mineralisierten Trends, ist in der Tiefe und entlang des Streichens weiterhin offen und stellt eine der wenigen verbleibenden großen kanadischen Goldlagerstätten dar, die für eine Erschließung in diesem Zyklus in Frage kommen. Bitte beachten Sie den technischen Bericht gemäß NI 43-101 mit dem Titel: "Technical Report and Updated Mineral Resource Estimate for the Moss Gold Project, Ontario, Canada" vom 20. März 2024 mit einem Gültigkeitsdatum vom 31. Januar 2024, der im SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte SEDAR+ (www.sedarplus.ca) und die Website des Unternehmens (www.goldshoreresources.com).Michael Henrichsen, Präsident, Hauptgeschäftsführer und DirektorE: mhenrichsen@goldshoreresources.comW: www.goldshoreresources.comIn EuropaSwiss Resource Capital AGJochen Staiger & Marc Ollingerinfo@resource-capital.chwww.resource-capital.chWeder die TSXV noch ihr Regulierungsdienstleister (gemäß der Definition dieses Begriffs in den Richtlinien der TSXV) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.Vorsichtiger Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen: Diese Pressemitteilung enthält Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen. Solche zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder Entwicklungen des Unternehmens wesentlich von den erwarteten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, jedoch nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell" und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen "eintreten werden", "würden", "können", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen in Bezug auf die Erwartungen hinsichtlich der Exploration und Erschließung des Goldprojekts Moss; die potenzielle Mineralisierung auf dem Goldprojekt Moss, basierend auf dem Winterbohrprogramm, einschließlich des Potenzials für zusätzliche Mineralressourcen; die Aufwertung des Goldprojekts Moss; Aussagen hinsichtlich der zukünftigen Bohrpläne des Unternehmens, einschließlich der erwarteten Vorteile und Ergebnisse davon; dass das Ziel Superion das Potenzial hat, die aktuelle Mineralressourcenschätzung innerhalb der obersten 200 Meter ab der Oberfläche durch weitere Bohrungen erheblich zu erweitern und das Gesamtstreifenverhältnis der Lagerstätte zu verringern; das Potenzial für ein Ressourcenwachstum bei Moss und die Tatsache, dass die Ergebnisse das Potenzial haben, die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte in Zukunft erheblich zu beeinflussen; das Potenzial für ein viel größeres mineralisiertes System und dass es in naher Zukunft durch zusätzliche Bohrungen verfolgt werden wird; und andere Aussagen, die keine historischen Fakten sind.Zukunftsgerichtete Aussagen sind naturgemäß mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse erheblich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren und Risiken gehören unter anderem: Ungewissheit und Schwankungen bei der Schätzung von Mineralressourcen; Risiken im Zusammenhang mit Explorations-, Erschließungs- und Betriebsaktivitäten; die Exploration und Erschließung des Moss-Goldprojekts wird nicht wie erwartet durchgeführt werden; das Unternehmen könnte von Zeit zu Zeit zusätzliche Finanzmittel benötigen, um seinen Betrieb fortzusetzen, die möglicherweise nicht zum richtigen Zeitpunkt oder zu akzeptablen Bedingungen zur Verfügung stehen; die wirtschaftliche Leistung der Lagerstätte entspricht möglicherweise nicht den Erwartungen der Unternehmensleitung; die Explorationsarbeiten des Unternehmens könnten nicht die erwarteten Ergebnisse liefern; der schwankende Goldpreis; unbekannte Verbindlichkeiten in Verbindung mit Akquisitionen; die Einhaltung umfangreicher staatlicher Vorschriften; Verzögerungen bei der Erlangung oder Nichteinhaltung von behördlichen Genehmigungen oder die Nichteinhaltung von Genehmigungen; Umwelt- und andere behördliche Auflagen; in- und ausländische Gesetze und Vorschriften könnten sich nachteilig auf die Geschäfte und Betriebsergebnisse des Unternehmens auswirken; Risiken im Zusammenhang mit Naturkatastrophen, Terroranschlägen, Gesundheitskrisen und anderen Störungen und Verwerfungen; globale finanzielle Bedingungen; nicht versicherte Risiken; Risiken des Klimawandels; Wettbewerb mit anderen Unternehmen und Einzelpersonen; Interessenkonflikte; Risiken im Zusammenhang mit der Einhaltung von Anti-Korruptionsgesetzen; die begrenzte Betriebsgeschichte des Unternehmens; Eingriffe von Nichtregierungsorganisationen; Risiken externer Auftragnehmer; die Aktienmärkte haben eine Volatilität erfahren, die oft in keinem Zusammenhang mit der Leistung von Unternehmen steht, und diese Schwankungen können sich ungeachtet der Betriebsleistung des Unternehmens negativ auf den Preis der Wertpapiere des Unternehmens auswirken; das Ziel Superion wird möglicherweise nicht zu den aktuellen Mineralressourcen beitragen; und andere Risiken in Zusammenhang mit der Umsetzung der Ziele und Strategien des Unternehmens sowie jene Risikofaktoren, die in den kontinuierlichen Offenlegungsdokumenten des Unternehmens, die unter dem SEDAR+-Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca.Die zukunftsgerichteten Informationen in dieser Pressemitteilung basieren auf den angemessenen Erwartungen und Annahmen des Managements zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung. Bestimmte wesentliche Annahmen in Bezug auf solche zukunftsgerichteten Aussagen wurden getroffen, einschließlich, jedoch nicht darauf beschränkt, Annahmen in Bezug auf: den zukünftigen Goldpreis; die voraussichtlichen Kosten und die Fähigkeit des Unternehmens, seine Programme zu finanzieren; die Fähigkeit des Unternehmens, seine Explorations-, Erschließungs- und Bergbauaktivitäten fortzusetzen; die Preise für Energie, Arbeit, Materialien, Lieferungen und Dienstleistungen; den Zeitplan und die Ergebnisse von Bohrprogrammen; die Mineralressourcenschätzungen und die Annahmen, auf denen sie basieren; die Entdeckung von Mineralressourcen und Mineralreserven auf den Mineralgrundstücken des Unternehmens; den rechtzeitigen Erhalt der erforderlichen Genehmigungen und Zulassungen; die Kosten für Betriebs- und Explorationsausgaben; die Fähigkeit des Unternehmens, auf sichere, effiziente und effektive Art und Weise zu arbeiten; die Fähigkeit des Unternehmens, bei Bedarf und zu angemessenen Bedingungen Finanzmittel zu erhalten; dass die Aktivitäten des Unternehmens mit den öffentlichen Erklärungen und den erklärten Zielen des Unternehmens übereinstimmen werden; dass das Ziel Superion die aktuelle Mineralressource erweitern wird; dass die Explorationsarbeiten des Unternehmens die erwarteten Ergebnisse liefern werden; und dass es keine wesentlichen nachteiligen Änderungen oder Störungen geben wird, die das Unternehmen oder seine Grundstücke betreffen.Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung dar und können sich dementsprechend nach diesem Zeitpunkt ändern. Es kann nicht garantiert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können sich erheblich von jenen unterscheiden, die in solchen Aussagen vorausgesagt werden. Die Leser sollten zukunftsgerichteten Informationen keine übermäßige Bedeutung beimessen und sich nicht auf diese Informationen zu einem anderen Datum verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, falls sich die Überzeugungen, Schätzungen oder Meinungen des Managements oder andere Faktoren ändern sollten.