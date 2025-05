Handicap für den Silbermarkt

In jedem Edelmetall-Bullenmarkt seit den 1970er Jahren gab es immer eine Phase, in der Silber besser abschnitt als Gold. Seit den Tiefstständen im Dezember 2015 stürzten die Juni-Goldfutures gestern von 3.509 Dollar auf 3.271 Dollar ab und brachten den GLD:US vom Eröffnungshoch bei 317,63 Dollar auf ein Intraday-Tief von 300,75 Dollar.Die GLD May 300 Dollar Puts, die zu 4,10 Dollar in den Büchern standen, wurden bis zu 6,10 Dollar gehandelt, bevor eine späte Erholung des Goldpreises sie bei 5,25 Dollar auslaufen ließ. Ich habe gestern nichts unternommen, da ich auf eine Verdopplung auf 8,20 Dollar warte, von der ich die Hälfte verkaufen werde, um meine ursprüngliche Investition zurückzugewinnen, so dass ich die verbleibenden 50 Kontrakte umsonst mitnehmen kann.Ich sehe eine Korrektur bei Gold, die bis Juni andauern wird, wobei eine Seitwärtsbewegung vorherrschen wird, da die überkauften Bedingungen, die auf den Tages-, Wochen- und Monatscharts bis zum Absturz von Dienstag-Mittwoch herrschten, abgearbeitet werden. Ich bin mir nicht sicher, ob der Goldpreis während dieser Korrekturphase so weit fallen wird, dass er in einen überkauften Zustand gerät, aber aufgrund der überkauften Bedingungen auf diesen drei Zeitlinien bin ich für den nächsten Monat oder so "vorsichtig" gestimmt.Nachdem ich in den letzten Tagen mein treues Chartbuch durchgesehen hatte, durchkämmte ich die Archive, um ein früheres technisches Setup für Silber zu finden, das auf die aktuellen Bedingungen angewendet werden könnte. Eine der letzten Perioden, in der Gold nach oben abhob, während Silber stagnierte, war im März-Juni 2020, nachdem der COVID-Crash die gesamte Liquidität aus den globalen Märkten abgesaugt hatte und die Fed und das Finanzministerium dazu zwang, eine hochinflationäre Rettungsaktion zu starten und Billionen von Dollar in die Weltwirtschaft zu pumpen.Als die Stimulierungsmaßnahmen angekündigt wurden, schoss Gold zunächst ohne die Begleitung von Silber in die Höhe und trieb das GSR (Gold:Silber-Ratio) auf 125. Der Grund dafür war, dass die Abschaltung der gesamten Weltwirtschaft, um die Ausbreitung von COVID zu verhindern, Silber sehr viel mehr schaden würde als Gold, da die Silbernachfrage durch die industrielle und monetäre Nachfrage bestimmt wird, während Gold ausschließlich durch die monetäre Nachfrage bestimmt wird.