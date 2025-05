Eine Aktienbärenmarkt und ein Rohstoffboom?

Aufgrund all dessen, was wir sehen und erwarten, einschließlich der Entwicklung des Goldpreises und der Engpässe, die sich möglicherweise aus Trumps Handelskrieg ergeben, halten wir die Möglichkeit für sehr realistisch, dass sich parallel zu einem Bullenmarkt an den Rohstoffmärkten ein Aktienbärenmarkt entwickeln könnte. Sollte dies der Fall sein, wäre dies etwas ganz anderes als in den letzten drei Jahrzehnten, in denen die Rohstoffmärkte im Allgemeinen schwächelten, wenn der Aktienmarkt sehr schwach war, aber sehr ähnlich wie in den 1970er Jahren.Wie der folgende Monatschart zeigt, stiegen die Preise für einen breiten Korb von Rohstoffen während des Aktienbärenmarktes von 1973-1974 erheblich an. Der Chart zeigt übrigens auch die bemerkenswerte Stabilität der Rohstoffpreise, als der US-Dollar offiziell an Gold gebunden war.Wir beeilen uns darauf hinzuweisen, dass es derzeit nur zaghafte Anzeichen in der Preisentwicklung gibt, die das oben beschriebene Szenario unterstützen. Insbesondere zeigt der erste der folgenden Charts, dass die Aktienkurse (dargestellt durch den SPX und in grüner Farbe) und die Rohstoffpreise (dargestellt durch den GNX und in schwarzer Farbe) Anfang April gemeinsam abgestürzt sind und sich seitdem wieder erholt haben.Das ist ein Kursverlauf, der nicht die Idee unterstützt, dass die Rohstoffpreise in der Lage sein werden, sich nach oben zu entwickeln, während die Aktienkurse nach unten tendieren. Der zweite Chart zeigt jedoch, dass die Rohstoffpreise seit Anfang Dezember letzten Jahres im Verhältnis zu den Aktienkursen gestiegen sind.Was wir in den kommenden Quartalen sehen könnten, ist eher das, was seit Anfang Dezember letzten Jahres passiert ist, nämlich dass die Rohstoffpreise im Allgemeinen im Verhältnis zu den Aktienkursen steigen, aber in den kurzen Phasen, in denen die Aktienkurse schnell fallen und ein Ansturm auf die Liquidität entsteht, unter Druck geraten.© Steve SavilleRegelmäßige Finanzmarktprognosen und -analysen stehen auf unserer Webseite www.speculative-investor.com zur Verfügung. Zurzeit bieten wir keine kostenlosen Probeabos an, aber Gratisbeispiele unserer Arbeit (Auszüge aus unseren regelmäßig erscheinenden Kommentaren) können Sie unter www.speculative-investor.com/new/freesamples.html abrufen.Dieser Artikel wurde am 30. April 2025 auf www.tsi-blog.com veröffentlicht und exklusiv für GoldSeiten übersetzt.