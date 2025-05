Update CoT-Daten

Am Freitag wurden die CoT-Daten per 06.05.2025 veröffentlicht. Der Goldpreis-Future notierte am Stichtag zum Ende des Handels bei 3.422,80 USD (Vorwoche 3.333,60 USD, +89,20 USD).Die Commercials haben die Short-Position nochmals von -283.548 auf -279.347 Kontrakte reduziert! Die Long-Seite wurde von 92.787 auf 87.244 Kontrakte abgebaut! Somit ist die Netto-Short-Position nur ganz leicht von -190.761 auf -192.103 Kontrakte gestiegen:Die Big Speculators haben ihre Long-Position von 240.377 auf 237.445 Kontrakte reduziert. Die Short-Position wurde von -77.059 auf -74.948 Kontrakte reduziert. Die Netto-Long-Position ist somit von 163.318 auf 162.497 Kontrakte gefallen und dies bei einem Goldpreisanstieg von fast 90 USD in der Berichtswoche.Die Kleinspekulanten haben die Netto-Long-Position von 27.443 auf 29.606 Kontrakte angehoben.Fazit: Die Verschiebungen bei den CoT-Daten im Gold bleiben auffällig. Die Commercials, die normalerweise in steigende Goldpreise hinein Long-Positionen verkaufen und Short-Positionen erhöhen, tun genau das Gegenteil, während auf der Seite der großen Spekulanten große Zurückhaltung herrscht.Der Silberpreis-Future notierte am 06.05.2025 bei 33,38 USD (Vorwoche 33,57 USD, -0,19 USD). Die Commercials haben die Long-Position von 41.240 auf 32.146 Kontrakte sehr deutlich reduziert. Die Short-Position wurde von -110.504 auf -99.949 Kontrakte abgebaut. Per Saldo ist die Netto-Short-Position von -69.264 auf -67.803 Kontrakte gefallen:Die großen Spekulanten haben ihre Long-Position von 70.299 auf 70.335 Kontrakte ganz leicht angehoben. Die Short-Position wurde von -20.356 auf -21.083 Kontrakte etwas erhöht. Die Netto-LONG-Position ist somit von 49.943 auf 49.252 Kontrakte gefallen: