Integral Metals: Vorbereitungen für Phase-2-Bodenprobenahmeprogramm auf Projekt KAP

Calgary, 14. Mai 2025 - Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich bekannt zu geben, dass die Vorbereitungen für das Phase-2-Explorationsprogramm beim zu 100 % unternehmenseigenen Projekt KAP in den Mackenzie Mountains, Northwest Territories, im Gange sind. Diese nächste Phase wird aus einer hochauflösenden geochemischen Bodenuntersuchung bestehen, die konzipiert wurde, um eine potenzielle Blei-Zink-Mineralisierung vom Mississippi Valley-Typ (MVT) mit einer damit in Zusammenhang stehenden Gallium- und Germaniumanreicherung unterhalb des oberflächennahen Deckgesteins zu identifizieren.Das Konzessionsgebiet KAP erstreckt sich über 7.500 ha und liegt oberhalb einer Carbonatstratigrafie aus dem mittleren Devon, die für eine MVT-artige Mineralisierung vielversprechend ist. Im Rahmen historischer Explorationen durch Com Inco Ltd. und Firesteel Resources Inc. wurden mehrere Vorkommen von hochgradigen Sphalerit- und Bleiglanzmineralisierungen identifiziert, die sich in erster Linie in einer dolomitisierten und verquarzten Carbonateinheit befinden, die als rekristallisierte Zone bekannt ist. Das Explorationsprogramm 2024 von Integral hat das Vorkommen von Gallium und Germanium innerhalb dieser Mineralisierung bestätigt, was frühere Ergebnisse bestätigt und das Potenzial für kritische Metalle beim Projekt verdeutlicht.Der Schwerpunkt des Phase-2-Explorationsprogramms wird auf der Entnahme von etwa 1.000 Bodenproben in einem 50 m mal 50 m großen Raster liegen, dessen Zentrum sich bei den primären Vorkommen und den umliegenden vorrangigen Zielen befindet (Abbildung 1). Das primäre Vorkommen ist das am weitesten fortgeschrittene Erkundungsgebiet im Konzessionsgebiet. Die Mineralisierung befindet sich in der rekristallisierten Zone an der Basis der Formation Landry und steht oftmals mit Kollapsbrekzienkörpern in Zusammenhang. Die Zone ist schichtgebunden und weist charakteristische Merkmale von MVT-Systemen auf, einschließlich einer strukturellen Grenze, einer Verquarzung und eines räumlichen Zusammenhangs mit verworfenen Carbonatkontakten.Abgesehen von jenen Gebieten, die das primäre Vorkommen umgeben, wird das Bodenraster auch die Erweiterungen der interpretierten geophysikalischen Anomalien von historischen Gravitationsuntersuchungen abdecken. Insbesondere das Ziel Grav_Main_3 stellt eine starke und unerprobte Gravitationsanomalie von 0,5 mGal dar, die mit einer oberflächennahen, blinden Mineralisierung übereinstimmt. Die geochemische Bodenuntersuchung hat sich im Konzessionsgebiet in der Vergangenheit bewährt, wobei anomale Blei- und Zinkwerte direkt über bekannten mineralisierten Zonen gemessen wurden. Das Ziel dieser Untersuchung besteht darin, die Ziele im Untergrund zu verfeinern und die Gebiete für die Modellierung von Bohrzielen in einem geplanten Phase-3-Explorationsprogramm sowie für Phase-4-Bohrungen zu priorisieren.Das Projekt KAP befindet sich etwa 160 km westlich von Wrigley bzw. 220 km südlich von Norman Wells und ist mit dem Helikopter erreichbar. Mehrere mineralisierte Vorkommen finden sich entlang eines 12 km mal 3 km großen Korridors, in dem eingeschnittene Täler den vielversprechenden Arnica-Landry-Kontakt freilegen. Die bisherigen Arbeiten umfassten historische und moderne Bohrungen, geophysikalische Untersuchungen, Schürfgrabungen, geochemische Probenahmen und 3D-Modellierungen, die das Vorkommen eines MVT-Systems auf regionaler Ebene untermauern, das mit kritischen Metallen angereichert ist.Wir freuen uns darauf, mit Phase 2 beim Projekt KAP fortzufahren, sagte Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Diese nächste Explorationsphase wird uns dabei helfen, zukünftige Bohrziele zu ermitteln.https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79624/Integral_140525_de_PRcom.001.pngAbbildung 1: Geplante Bodenprobenstationen im Umfeld des primären VorkommensDer wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens, und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101 geprüft, verifiziert und genehmigt.Eine Beschreibung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada vom 9. August 2024, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca verfügbar ist. Integral Metals Corp. ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.Für das Board of DirectorsPaul Sparkes, Chief Executive Officer825-414-3163info@integralmetals.comZukunftsgerichtete Informationen: Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. 