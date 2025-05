Defla X - FED gibt nicht nach

Die US-Zentralbank verkauft weiterhin ungerührt von den deflatorischen Daten Staatsanleihen in den Markt und senkt daher die Geldmenge weiter. Die US-Einzelhandelsumsätze lagen bei 0,1% gegenüber 0,2% Konsens. Die US-Einzelhandelsumsätze ohne Automobile lagen bei 0,1% gegenüber 0,5% Konsens.Der US PPI lag bei -0,5% gegenüber 0,3% Konsens. Der US Kern-PPI lag bei -0,4% gegenüber 0,3% Konsens. Der Rückgang des PPI ist der stärkste seit dem Covid-Schock im Jahr 2020.Welche "Inflation" das sein soll, können nur mehr Wortverdreher erklären. Dennoch hält die US-Zentralbank stur an ihrer Geldmengenreduktionspolitik fest und zeigt sich auf dem Ohr einer etwaigen Zinserhöhung ebenfalls taub. Es wird resolut eine Preissenkung in Höhe von 0,5% bei den Erzeugerpreisen "bekämpft".Auf der Zollseite herrsch keine Lösung, sondern Pause. Wer nicht mehr nachkommt bei den täglichen Änderungen: Der US-Zoll für Chinesische Waren liegt bei 10% plus 20% (Drogenzoll) derzeit. Die US-Regierung arbeitet mit "Pausen", ob Pause = endgültige Lösung wird man sehen. Eine wirkliche Entwicklung zeichnet sich nur bei den 2 größten englischsprachigen Ländern der Welt an: USA und Indien. Hier sind bis zu 0% Zollregime möglich und damit ein Meilenstein an potentieller, industrieller Zusammenarbeit.Die Märkte halten im Aktiensektor die Pausen für endgültige Lösungen und schießen hoch, hier der SPX 500:BitCoin und Silber seitwärts ganz leicht abfallenddas sind die erwarteten Marktreaktionen. Bei Gold herrscht Streit zwischen den Entwarnungsgläubigen und den Skeptischen und demgemäß korrigiert Gold recht heftig, dies aber unberechenbar mit positivenund gleichzeitig negativen Indikationenwas eine sehr schwierige Handhabung bedeutet. US-Staatsanleihen mal wieder abgesoffen und dieser Chart spricht dann die Wahrheit über "wie optimistisch" das alles wirklich ist.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.