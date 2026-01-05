Brent-OIL und die Frage nach neuen Mehrjahrestiefs

Das Öl der Nordseeorte Brent hielt sich ziemlich genau an den vorherigen Fahrplan der Analyse vom 3. Dezember. Mitsamt Touch des Korrekturziels bei 60,00 USD ging es nochmals hoch, um letztlich genau diese runde Marke zu umkreisen. Saisonal betrachtet könnte ein nochmaliger Tagesschlussstand unter 60,00 USD eine Abwärtsbewegung in Richtung von 56,33 USD initiieren.
Demgegenüber steht ein Ausbruch über 62,73 USD. In diesem Fall wäre einerseits der Abwärtstrend seit Juli 2025 gebrochen und andererseits eine Bewegung bis 64,20 USD und dem folgend bis 65,28 USD oder sogar 66,39 USD zu unterstellen.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!