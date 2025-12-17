Scotiabank: Schließen Sie mit Gold noch nicht ab
08:31 Uhr | Redaktion
Der Goldmarkt erlebt im Jahr 2025 eine außergewöhnliche Rally, doch laut der Scotiabank ist ein Ende dieses Aufwärtstrends nicht in Sicht. Trotz eines beeindruckenden Jahresanstiegs von 64% bei Gold, einer nahezu doppelt so starken Entwicklung bei Silber und einem Plus von 130% bei Goldaktien warnt die Bank davor, jetzt Gewinne mitzunehmen. Die Analysten verweisen auf mehrere strukturelle Faktoren, die den Markt weiter antreiben könnten, berichtet investingLive.
Besonders ins Gewicht fällt die rapide steigende US-Staatsverschuldung, die inzwischen 37,6 Billionen Dollar erreicht hat und ohne klare Gegenmaßnahmen weiter wachsen dürfte. Auch die wachsende Nachfrage aus dem Kryptobereich spielt eine Rolle: Stablecoins, die durch physisches Gold gedeckt sind, sorgen für zusätzliche Käufe. Berichten zufolge hält Tether bereits über 120 Tonnen Gold.
Hinzu kommen politische Risiken im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der US-Notenbank, mögliche handelspolitische Spannungen im Hinblick auf die im nächsten Jahr anstehende Erneuerung des USMCA und laufende Verhandlungen mit China sowie die anhaltende Schwäche des US-Dollars, die traditionell als Rückenwind für Edelmetalle wirkt.
Historisch betrachtet sei die aktuelle Rally keineswegs außergewöhnlich, heißt es. In den späten 1970er-Jahren stieg der Goldpreis auf das Sechsfache und der Silberpreis sogar auf das Neunfache. Laut Scotiabank erscheinen Goldaktien weiterhin attraktiv, da sie mit dem Siebenfachen des erwarteten EBITDA günstiger bewertet sind als in früheren Hochphasen.
© Redaktion GoldSeiten.de
