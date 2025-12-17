Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Scotiabank: Schließen Sie mit Gold noch nicht ab

08:31 Uhr  |  Redaktion
Der Goldmarkt erlebt im Jahr 2025 eine außergewöhnliche Rally, doch laut der Scotiabank ist ein Ende dieses Aufwärtstrends nicht in Sicht. Trotz eines beeindruckenden Jahresanstiegs von 64% bei Gold, einer nahezu doppelt so starken Entwicklung bei Silber und einem Plus von 130% bei Goldaktien warnt die Bank davor, jetzt Gewinne mitzunehmen. Die Analysten verweisen auf mehrere strukturelle Faktoren, die den Markt weiter antreiben könnten, berichtet investingLive.

Besonders ins Gewicht fällt die rapide steigende US-Staatsverschuldung, die inzwischen 37,6 Billionen Dollar erreicht hat und ohne klare Gegenmaßnahmen weiter wachsen dürfte. Auch die wachsende Nachfrage aus dem Kryptobereich spielt eine Rolle: Stablecoins, die durch physisches Gold gedeckt sind, sorgen für zusätzliche Käufe. Berichten zufolge hält Tether bereits über 120 Tonnen Gold.

Hinzu kommen politische Risiken im Zusammenhang mit der Unabhängigkeit der US-Notenbank, mögliche handelspolitische Spannungen im Hinblick auf die im nächsten Jahr anstehende Erneuerung des USMCA und laufende Verhandlungen mit China sowie die anhaltende Schwäche des US-Dollars, die traditionell als Rückenwind für Edelmetalle wirkt.

Historisch betrachtet sei die aktuelle Rally keineswegs außergewöhnlich, heißt es. In den späten 1970er-Jahren stieg der Goldpreis auf das Sechsfache und der Silberpreis sogar auf das Neunfache. Laut Scotiabank erscheinen Goldaktien weiterhin attraktiv, da sie mit dem Siebenfachen des erwarteten EBITDA günstiger bewertet sind als in früheren Hochphasen.


© Redaktion GoldSeiten.de



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Weitere Artikel des Autors



Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap