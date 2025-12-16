Rechnen Sie 2026 nicht mit einem weiteren Anstieg um 65%

Gold wird das Jahr 2025 mit einem Plus von 60% abschließen und damit seine beste Jahresperformance seit 1979 erzielen, heißt es in einem Bericht von Kitco News. Zum zweiten Mal in Folge wird es Aktien und Anleihen übertreffen. Rajat Bhattacharya von Standard Chartered und andere Experten führen diesen Aufschwung auf geopolitische Unsicherheiten und eine lockere Fiskalpolitik zurück.
Diese Faktoren haben den Goldpreis in den letzten drei Jahren um mehr als 150% in die Höhe getrieben. Bhattacharya prognostiziert, dass Gold auch 2026 eine Outperformance erzielen und einen Durchschnittspreis von 4.500 $ pro Unze erreichen wird.
Trotz des wachsenden Optimismus dämpfen Analysten die Erwartungen. Carsten Fritsch von der Commerzbank erwartet, dass sich der Goldpreis bei etwa 4.400 $ pro Unze stabilisieren wird. Chantelle Schieven von Capitalight ist optimistischer und glaubt, dass der Goldpreis 5.000 $ pro Unze erreichen könnte. Aakash Doshi von State Street geht davon aus, dass sich der Preis zwischen 4.400 $ und 4.500 $ konsolidieren wird, wobei die Risiken eher nach oben tendieren.
Die Nachfrage der Zentralbanken, die einen Großteil der Rally angetrieben hat, dürfte den Preis weiterhin stützen, heißt es. In den letzten drei Jahren wurden die weltweiten Reserven um über 3.000 Tonnen Gold aufgestockt und für 2025 werden weitere 750 bis 900 Tonnen prognostiziert. Analysten gehen zudem davon aus, dass Privatanleger zunehmend in Gold investieren werden, da fallende Realrenditen Anleihen weniger attraktiv machen.
Angesichts der zunehmenden Bedeutung von Gold als Diversifikationsinstrument für Portfolios bleiben viele Analysten optimistisch und erwarten trotz einer möglichen Konjunkturabkühlung weitere Kursgewinne. Gold dürfte auch unter unsicheren makroökonomischen Bedingungen ein wichtiger Vermögenswert bleiben.
