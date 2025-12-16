Anleger abwartend: Gold kämpft mit Widerstand bei 4.380 $
16.12.2025 | Redaktion
Der Goldpreis ist am Dienstag gesunken, da die Anleger angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, die Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank im neuen Jahr geben könnten, eine vorsichtige Haltung einnahmen, berichtet Reuters.
Derzeit testet Gold die Marke von 4.380 $, einen wichtigen Widerstandspunkt von Mitte Oktober. Trader fragen sich, ob es genügend Dynamik gibt, um die Preise weiter nach oben zu treiben, oder ob der Markt Schwung verlieren wird.
Die Markterwartungen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im Januar sind hoch, wobei einige sogar zwei Senkungen erwarten. Die für Dienstag geplante Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober und November werden aufgrund des jüngsten Shutdowns einige Details vermissen lassen, erklärt Reuters. Zusammen mit dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab, dem Index der persönlichen Konsumausgaben, der später in der Woche veröffentlicht wird, werden sie mehr Aufschluss über die künftige Geldpolitik geben, heißt es.
Unterdessen fiel der Silberpreis um 1,4% auf 63,03 $ pro Unze, nachdem er am Freitag mit 64,65 $ ein Rekordhoch erreicht hatte. Trotz dieses Rückgangs bleibt Silber aufgrund der starken industriellen Nachfrage und einer Preissteigerung von 121% in diesem Jahr weiterhin bullisch, so der Bericht.
© Redaktion GoldSeiten.de
