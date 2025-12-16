Menü Artikel
Suche
 
Folgen Sie uns auf:

Anleger abwartend: Gold kämpft mit Widerstand bei 4.380 $

16.12.2025  |  Redaktion
Der Goldpreis ist am Dienstag gesunken, da die Anleger angesichts der bevorstehenden Veröffentlichung der US-Arbeitsmarkt- und Inflationsdaten, die Hinweise auf die Geldpolitik der US-Notenbank im neuen Jahr geben könnten, eine vorsichtige Haltung einnahmen, berichtet Reuters.

Derzeit testet Gold die Marke von 4.380 $, einen wichtigen Widerstandspunkt von Mitte Oktober. Trader fragen sich, ob es genügend Dynamik gibt, um die Preise weiter nach oben zu treiben, oder ob der Markt Schwung verlieren wird.

Die Markterwartungen für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte durch die Fed im Januar sind hoch, wobei einige sogar zwei Senkungen erwarten. Die für Dienstag geplante Veröffentlichung der wichtigen US-Arbeitsmarktdaten für Oktober und November werden aufgrund des jüngsten Shutdowns einige Details vermissen lassen, erklärt Reuters. Zusammen mit dem von der Fed bevorzugten Inflationsmaßstab, dem Index der persönlichen Konsumausgaben, der später in der Woche veröffentlicht wird, werden sie mehr Aufschluss über die künftige Geldpolitik geben, heißt es.

Unterdessen fiel der Silberpreis um 1,4% auf 63,03 $ pro Unze, nachdem er am Freitag mit 64,65 $ ein Rekordhoch erreicht hatte. Trotz dieses Rückgangs bleibt Silber aufgrund der starken industriellen Nachfrage und einer Preissteigerung von 121% in diesem Jahr weiterhin bullisch, so der Bericht.


© Redaktion GoldSeiten.de



Bewerten 
A A A
PDF Versenden Drucken

Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!



Weitere Artikel des Autors



Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright © by GoldSeiten.de 1999-2025.
Die Reproduktion, Modifikation oder Verwendung der Inhalte ganz oder teilweise ohne schriftliche Genehmigung ist untersagt!

"Wir weisen Sie ausdrücklich auf unser virtuelles Hausrecht hin!"
AGB | Datenschutz | Impressum | Kontakt | Suche | FAQ | RRS-Feeds | Mediadaten | Sitemap