Update CoT-Daten zum Jahresende 2025

So langsam, aber sicher sind die US-Behörden bei den CoT-Daten wieder auf dem neuesten Stand und es liegen nun schon die Daten per 23.12.2025 vor. Ab sofort werde ich die Einschätzung der CoT-Daten wieder in Ausgaben zum Wochenbeginn aufnehmen. Heute ein Blick auf die CoT-Daten per 23.12.2025, der Goldpreis-Future notierte am Stichtag zum Ende des Handels bei 4.505,70 USD (Stichtag in der Vorwoche 4.332,30 USD, +173,40 USD).Die Commercials haben zum Stichtag eine Short-Position von -359.351 Kontrakten und eine Long-Position von 75.835 Kontrakten. Die Netto-Short-Position lag somit bei -283.526 Kontrakten.Wir sehen im Chart, dass sich die Netto-Short-Position zwar mit dem steigenden Goldpreis auch wieder etwas erhöht hat, jedoch liegt die Netto-Short-Position noch unter dem Niveau von Mitte September (-302.371 Kontrakte, Goldpreis 3.725,10 USD) und somit auch unter den Extremständen vom Februar 2025:Die Big Speculators haben zum Stichtag eine Long-Position von 290.161 Kontrakten und eine Short-Position von 49.461 Kontrakten. Die Netto-Long-Position lag somit per 23.12.2025 bei 240.700 Kontrakten:Auch hier sehen wir, dass die Spekulanten kurzfristig mit dem deutlich gestiegenen Goldpreis wieder etwas optimistischer wurden, die Netto-Long-Position aber noch deutlich unter den Höchstständen liegt.Die Kleinspekulanten hatten zuletzt eine Netto-Long-Position 42.826 Kontrakten, was ein erhöhtes Niveau von Euphorie anzeigt.Die Daten waren lange Zeit stark hinterher, doch nun sind wir wieder auf dem neuesten Stand. Es ist klar ersichtlich, dass wir trotz Rekordgoldpreis kein auffällig aggressives Shorten der Commercials sehen und auch noch keine übertriebene Euphorie bei den großen Spekulanten. Dies lässt den Schluss zu, dass sich der Goldmarkt in einer weiterhin konstruktiven Ausgangslage befindet.Der Silberpreis-Future notierte am 23.12.2025 bei 71,13 USD! Die Commercials hatten zum Stichtag eine Long-Position von 46.775 Kontrakten und eine Short-Position von -101.042 Kontrakten. Die Netto-Short-Position lag somit bei -54.267 Kontrakten: