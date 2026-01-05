African Gold Ltd.: Update: Bohrergebnisse und Übernahme
05.01.2026 | Hannes Huster
African Gold hat kurz vor Weihnachten noch weitere Bohrergebnisse vorgelegt (Link), darunter wieder einige "Hammer-Resultate":
Ich habe bewusst die Füße stillgehalten und die Aktie nicht sofort verkauft, nachdem das Übernahmeangebot von Montage Gold (TSX: MAU) eingetroffen ist. Diese Entscheidung war bislang richtig und hat uns nochmals richtig fette Prozente gebracht. Der Aktienkurs von Montage zog an und so auch der faire Wert von African Gold.
Basierend auf dem Schlusskurs von Montage Gold bei 9,87 CAD liegt der faire Wert für African Gold bei 0,6739 AUD.
Aktie ging heute bei 0,665 AUD aus dem Handel, was nun schon sehr nahe am fairen Umtauschverhältnis liegt!
© Hannes Huster
Quelle: Auszug aus dem Börsenbrief "Der Goldreport"
Pflichtangaben nach §34b WpHG und FinAnV
Wesentliche Informationsquellen für die Erstellung dieses Dokumentes sind Veröffentlichungen in in- und ausländischen Medien (Informationsdienste, Wirtschaftspresse, Fachpresse, veröffentlichte Statistiken, Ratingagenturen sowie Veröffentlichungen des analysierten Emittenten und interne Erkenntnisse des analysierten Emittenten).
Zum heutigen Zeitpunkt ist das Bestehen folgender Interessenkonflikte möglich: Hannes Huster und/oder Der Goldreport Ltd. mit diesen verbundene Unternehmen:
1) stehen in Geschäftsbeziehungen zu dem Emittenten.
2) sind am Grundkapital des Emittenten beteiligt oder könnten dies sein.
3) waren innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate an der Führung eines Konsortiums beteiligt, das Finanzinstrumente des Emittenten im Wege eines öffentlichen Angebots emittierte.
4) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen.
5) haben innerhalb der vorangegangenen zwölf Monate mit Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind, eine Vereinbarung über Dienstleistungen im Zusammenhang mit Investmentbanking-Geschäften geschlossen oder Leistung oder Leistungsversprechen aus einer solchen Vereinbarung erhalten.
