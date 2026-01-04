Silberpreis: Nahe Unterstützungen im Fokus

Silberpreis Prognose Tageschart - diese & nächste Woche (Chart: TradingView

• Update der Silberpreis-Prognose und Chartanalyse am 03.01.26 bei 72,82 $Das im zweiten Halbjahr 2025 etablierte Ausbruchsszenario setzte der Silberpreis nach kurzem Ringen an der 50er $-Marke eindrucksvoll fort, kommt von seinem Rekordhoch über 83 $ zunächst aber an die 70er $-Marke zurück.Kurzfristig stützt die violette Trendlinie den Bewegungszweig inklusive der signifikanten Korrekturkerzen. Darüber rangiert weiterhin ein positiver Ausblick, der den Kurs im Wochenverlauf zurück an die 80er $-Marke befördern könnte. Lediglich eine nächste Welle von Gewinnmitnahmen mit Bruch des Vorwochentiefs würde auf einen Test der 20-Tage-Linie abzielen.• Mögliche Wochenspanne Bullen: 71,20 $ bis 80,10 $• Alternative Kursspanne Bären: 65,70 $ bis 74,10 $• Nächste Widerstände: 83,75 $ = Allzeithoch 2025• Wichtige Unterstützungen: 70,10 $ = Vorwochentief | 54,46 $ = OktoberhochIm noch positiven Chartbild bleibt das Augenmerk auf der violetten Trendlinie. Sollte der Kurs hier Unterstützung finden, liegt ein weiterer Anlauf der $84er-Marke im Rahmen der Wahrscheinlichkeiten. Setzt sich jedoch weitere Schwäche durch, könnte eine breitere Konsolidierungsphase entstehen. Bei einem Bruch des 20-Tage-Durchschnitts würde sich ein spürbar flacherer Trendverlauf oder eine Tradingrange zwischen 60 $ und 80 $ ergeben.• Mögliche Wochenspanne: 75,30 $ bis 84,50 $ alternativ 60,70 $ bis 67,40 $© Christian Möhrer: Für eine visuelle Darstellung ist weniger oft mehr. So beschränken wir uns im Chart auf bewährte Instrumente. In der Regel kommen die gleitenden Durchschnitte (impleovingverage = SMA) zur Anwendung. Darüber hinaus nahe Unterstützungen und Widerstände sowie kurz- und längerfristige Abwärts- und Aufwärtstrendlinien:• blaue Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 20 Perioden• grüne Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 50 Perioden• orange Linie = gleitender Durchschnitt (SMA) aus 200 Perioden• schwarz gestrichelte Linie = Unterstützungen und Widerstände aus vorherigen Hochs und Tiefs• grün gestrichelte Linie = Langfristige Aufwärtstrendlinie oder Unterstützung (Serie von Tiefpunkten)• rot gestrichelte Linie = Langfristige Abwärtstrendlinie oder Widerstand (Serie von Hochpunkten)• graue Linie = kurzfristige Trendlinie (temporäre Verwendung)