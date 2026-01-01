Oceanic Announces Settlement Of Debenture Interest For Common Shares

ALL AMOUNTS ARE STATED IN CANADIAN DOLLARS, UNLESS OTHERWISE NOTED
Oceanic Iron Ore Corp. (TSXV: FEO) ("Oceanic", or the "Company") is pleased to announce that on December 31, 2025, it elected to settle an aggregate of $84,515 in accrued interest due under the Company's previously issued Replacement Series A Convertible Debentures, Replacement Series B Convertible Debenture, Series C Convertible Debentures, and Series D Convertible Debentures, by issuing 130,023 common shares in the capital of the Company at a price equal to $0.65 per common share, representing the closing share price at December 31, 2025.
OCEANIC IRON ORE CORP. (www.oceanicironore.com) On behalf of the Board of Directors
"Steven Dean" Chairman
