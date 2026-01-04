Treibstoffmangel
04.01.2026 | Christian Vartian
Allen Lesern wünsche ich herzlich Frohes neues Jahr!
Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten.
Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.
Die langsam dadurch stockende Alimentation des Treibstoffes für die Börsen zeigt erste Wirkung und zwar dort, wo es wehtut, bei Staatsanleihen:
Liquidität betrifft immer alles, nur nicht in gleicher Weise:
Gold:
Silber:
deutlicher noch Platin und Palladium nach Megarun in der Vorwoche:
und natürlich auch Aktien:
am wenigstens BitCoin da dieser früher reagierte:
Zur Zeit ist das Phänomen nicht isolierbar und zwar aus steuerlichen Gründen: Vor dem Jahreswechsel bei den hohen Traumnotierungen zu verkaufen hätte bei vielen Marktteilnehmern eine Steuerpflicht nach US-Recht zur Folge gehabt, nach dem Jahreswechsel ein Profit-Taking zu veranstalten ist in 2025 nicht steuerpflichtig, sondern ein Jahr später.
Für genaue Analysen ist es daher um einige Tage zu früh.
© Mag. Christian Vartian
vartian.hardasset@gmail.com
Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.
Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten.
Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.
Die langsam dadurch stockende Alimentation des Treibstoffes für die Börsen zeigt erste Wirkung und zwar dort, wo es wehtut, bei Staatsanleihen:
Liquidität betrifft immer alles, nur nicht in gleicher Weise:
Gold:
Silber:
deutlicher noch Platin und Palladium nach Megarun in der Vorwoche:
und natürlich auch Aktien:
am wenigstens BitCoin da dieser früher reagierte:
Zur Zeit ist das Phänomen nicht isolierbar und zwar aus steuerlichen Gründen: Vor dem Jahreswechsel bei den hohen Traumnotierungen zu verkaufen hätte bei vielen Marktteilnehmern eine Steuerpflicht nach US-Recht zur Folge gehabt, nach dem Jahreswechsel ein Profit-Taking zu veranstalten ist in 2025 nicht steuerpflichtig, sondern ein Jahr später.
Für genaue Analysen ist es daher um einige Tage zu früh.
© Mag. Christian Vartian
vartian.hardasset@gmail.com
Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.