Treibstoffmangel

Allen Lesern wünsche ich herzlich Frohes neues Jahr!Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten.Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.Die langsam dadurch stockende Alimentation des Treibstoffes für die Börsen zeigt erste Wirkung und zwar dort, wo es wehtut, bei Staatsanleihen:Liquidität betrifft immer alles, nur nicht in gleicher Weise:Gold:Silber:deutlicher noch Platin und Palladium nach Megarun in der Vorwoche:und natürlich auch Aktien:am wenigstens BitCoin da dieser früher reagierte:Zur Zeit ist das Phänomen nicht isolierbar und zwar aus steuerlichen Gründen: Vor dem Jahreswechsel bei den hohen Traumnotierungen zu verkaufen hätte bei vielen Marktteilnehmern eine Steuerpflicht nach US-Recht zur Folge gehabt, nach dem Jahreswechsel ein Profit-Taking zu veranstalten ist in 2025 nicht steuerpflichtig, sondern ein Jahr später.Für genaue Analysen ist es daher um einige Tage zu früh.© Mag. Christian Vartianvartian.hardasset@gmail.comDas hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.