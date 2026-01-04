Menü Artikel
Treibstoffmangel

04.01.2026  |  Christian Vartian
Allen Lesern wünsche ich herzlich Frohes neues Jahr!

Die BOJ hat ihren Leitzins von 0,5% auf 0,75% angehoben. Der Zinssatz liegt seit Januar 2025 bei 0,5%. 0,75% ist der höchste Zinssatz in Japan seit 1995. BOJ-Gouverneur Ueda deutet an, dass weitere Zinserhöhungen bevorstehen könnten.

Die Rendite zehnjähriger japanischer Staatsanleihen (JGB) ist auf über 2% gestiegen.

Die langsam dadurch stockende Alimentation des Treibstoffes für die Börsen zeigt erste Wirkung und zwar dort, wo es wehtut, bei Staatsanleihen:

Open in new window

Liquidität betrifft immer alles, nur nicht in gleicher Weise:

Gold:

Open in new window

Silber:

Open in new window

deutlicher noch Platin und Palladium nach Megarun in der Vorwoche:

Open in new window
Open in new window

und natürlich auch Aktien:

Open in new window

am wenigstens BitCoin da dieser früher reagierte:

Open in new window

Zur Zeit ist das Phänomen nicht isolierbar und zwar aus steuerlichen Gründen: Vor dem Jahreswechsel bei den hohen Traumnotierungen zu verkaufen hätte bei vielen Marktteilnehmern eine Steuerpflicht nach US-Recht zur Folge gehabt, nach dem Jahreswechsel ein Profit-Taking zu veranstalten ist in 2025 nicht steuerpflichtig, sondern ein Jahr später.

Für genaue Analysen ist es daher um einige Tage zu früh.


© Mag. Christian Vartian
vartian.hardasset@gmail.com



Das hier Geschriebene ist keinerlei Veranlagungsempfehlung und es wird jede Haftung für daraus abgeleitete Handlungen des Lesers ausgeschlossen. Es dient der ausschließlichen Information des Lesers.


