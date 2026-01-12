RE-Distribution: Vanguard Mining schließt Bohrprogramm auf Kupfer-Molybdän-Projekt Redonda ab, Analyseergebnisse stehen aus

Explorationsprogramm 2023

Bohrloch Nr. von / bis Kernlänge Cu % Mo % Re (ppm)

Bohrloch Red-23-04 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1 - 18,2 m 15,2 m 0,452 0,0265 0,1053

Bohrloch Red-23-04 25,5 - 97,5 m 72,0 m 0,235 0,0228 0,1106

Bohrloch Red-23-04 - Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt 147,8 - 163,1 m 30,3 m 0,212 0,0154 0,0514

Bohrloch Red-23-03 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1 - 48,0 m 45,0 m 0,329 0,0265 0,1111

Bohrloch Red-23-03 68,8 - 141,0 m 77,3 m 0,323 0,0197 0,0791

Bohrloch Red-23-03 - Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt 199,5 - 210,0 m 10,5 m 0,174 0,0117 0,0563

Bohrloch Red-23-05 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 2,7 - 33,0 m 30,3 m 0,213 0,0192 0,0749

Bohrloch Red-23-05 - Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt 39,3 - 182,0 m 142,6 m 0,279 0,0281 0,0927

Bohrloch Red-23-02 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 3,1 - 111,0 m 108,0 m 0,251 0,0250 0,1025

Bohrloch Red-23-02 - Bohrloch endet in Material mit gutem Gehalt 158,5 - 169,2 m 10,7 m 0,375 0,1377 0,5871

Bohrloch Red-23-01 - Bestätigungsbohrloch außerhalb der Kalizone 60,0 - 67,0 m 7,0 m 0,136 0,0023 0,0167

niedergebracht

Historische Bohrlöcher (1979)

Historisches Bohrloch Nr. von / bis Kernlänge Cu % MoS % Re (ppm)

DOH R79-2 110,0 - 200,0 m 90,0 m 0,21 0,019 -

DOH R79-2 3,4 - 27,5 m 24,1 m 0,42 0,075 -

DOH R79-3 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 35,0 - 60,0 m 25,0 m 0,19 0,024 -

DOH R79-3 67,5 - 97,5 m 30,0 m 0,17 0,120 -

DOH R79-3 140,0 - 152,5 m 12,5 m 0,30 0,015 -

DOH R79-5 2,7 - 55,8 m 53,1 m 0,33 0,025 -

DOH R79-5 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 92,5 - 135,0 m 42,5 m 0,20 0,038 -

DOH R79-5 155,0 - 172,5 m 17,5 m 0,37 0,010 -

DOH R79-5 182,5 - 210,0 m 27,5 m 0,22 0,021 -

DOH R79-6 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 2,5 - 30,0 m 27,5 m 0,23 0,058 -

DOH R79-6 142,5 - 155,5 m 10,0 m 0,10 0,045 -

DOH R79-7 30,0 - 37,5 m 7,5 m 0,20 0,004 -

DOH R79-8 125,0 - 135,0 m 10,0 m 0,06 0,034 -

DOH R79-9 - Mineralisierung beginnt an der Oberfläche 5,0 - 15,0 m 10,0 m 0,16 0,014 -

DOH R79-9 97,5 - 110,0 m 12,5 m 0,19 0,011 -

DOH R79-9 175,0 - 210,0 m 35,0 m 0,09 0,27 -