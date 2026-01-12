Rekordhochs bei den Edelmetallen Gold durchbricht 4.600-Dollar-Marke
09:33 Uhr | Redaktion
Die Preise für Gold und Silber erreichten heute Morgen historische Höchststände. Antrieb hierfür waren laut Reuters die zunehmenden geopolitischen Spannungen und die Unsicherheiten im Zusammenhang mit den rechtlichen Problemen des Vorsitzenden der US-Notenbank, Jerome Powell. Gold überschritt erstmals kurzzeitig die Marke von 4.600 $ pro Unze, während Silber mit 84,58 $ ein Allzeithoch erreichte.
Der Anstieg der Edelmetallpreise erfolgte, als Investoren angesichts der eskalierenden Unruhen im Iran, bei denen bereits über 500 Menschen getötet wurden, in sichere Anlagen flüchteten, heißt es. Teheran warnte außerdem davor, US-Militärstützpunkte anzugreifen, sollte Präsident Trump seine Drohungen mit einer militärischen Intervention wahr machen.
Gleichzeitig gab Powell bekannt, dass die Trump-Regierung ihm wegen seiner Aussage vor dem Kongress mit einer strafrechtlichen Anklage gedroht habe, was die Nervosität an den Märkten weiter schürte. "Angesichts der geopolitischen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran und den rechtlichen Problemen Powells gaben die US-Futures nach, was ein grünes Licht für einen Anstieg des Goldpreises signalisierte", sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade. Die Nachricht von der Untersuchung gegen Powell ließ den Dollar und die US-Aktienkurse fallen und beflügelte die Nachfrage der Anleger nach Gold und Silber.
Unterdessen stieg der Silberpreis um 5,4% auf 83,26 $ pro Unze, wobei Analysten weitere Gewinne prognostizieren. Soni Kumari von ANZ vermutet, dass Silber sich der Marke von 90 $ pro Unze nähern könnte, sollte die derzeitige Unsicherheit anhalten. Sie verwies dabei auf die Möglichkeit weiterer chinesischer Beschränkungen und anhaltender politischer Unsicherheit.
© Redaktion GoldSeiten.de
Der Anstieg der Edelmetallpreise erfolgte, als Investoren angesichts der eskalierenden Unruhen im Iran, bei denen bereits über 500 Menschen getötet wurden, in sichere Anlagen flüchteten, heißt es. Teheran warnte außerdem davor, US-Militärstützpunkte anzugreifen, sollte Präsident Trump seine Drohungen mit einer militärischen Intervention wahr machen.
Gleichzeitig gab Powell bekannt, dass die Trump-Regierung ihm wegen seiner Aussage vor dem Kongress mit einer strafrechtlichen Anklage gedroht habe, was die Nervosität an den Märkten weiter schürte. "Angesichts der geopolitischen Unsicherheit im Zusammenhang mit dem Iran und den rechtlichen Problemen Powells gaben die US-Futures nach, was ein grünes Licht für einen Anstieg des Goldpreises signalisierte", sagte Tim Waterer, Chefmarktanalyst bei KCM Trade. Die Nachricht von der Untersuchung gegen Powell ließ den Dollar und die US-Aktienkurse fallen und beflügelte die Nachfrage der Anleger nach Gold und Silber.
Unterdessen stieg der Silberpreis um 5,4% auf 83,26 $ pro Unze, wobei Analysten weitere Gewinne prognostizieren. Soni Kumari von ANZ vermutet, dass Silber sich der Marke von 90 $ pro Unze nähern könnte, sollte die derzeitige Unsicherheit anhalten. Sie verwies dabei auf die Möglichkeit weiterer chinesischer Beschränkungen und anhaltender politischer Unsicherheit.
© Redaktion GoldSeiten.de