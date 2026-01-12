Silber erzielt Rekordhoch mit 5%-Sprung

Silber erreichte am Montag mit einem Anstieg von etwa 5% auf rund 84 $ pro Unze einen neuen Rekord, so Trading Economics. Die steigende Nachfrage nach sicheren Anlagen wurde durch Sorgen um die Unabhängigkeit der US-Notenbank sowie durch geopolitische Risiken verstärkt.
Ein weiterer Faktor war die strafrechtliche Untersuchung gegen Fed-Chef Jerome Powell, die nach seinen Aussagen vor dem Senat im Juni eingeleitet wurde. Powell beschuldigt die Trump-Regierung, die Zentralbank politisch unter Druck zu setzen.
In den Märkten wurden weiterhin zwei Zinssenkungen der Fed in diesem Jahr eingepreist, obwohl die Zentralbank voraussichtlich ihre Geldpolitik in diesem Monat unverändert lassen wird.
Zudem bleiben die geopolitischen Spannungen hoch, insbesondere aufgrund der eskalierenden Proteste im Iran und Berichten, wonach US-Präsident Trump eine mögliche militärische Intervention in Erwägung zieht.
Für den Inhalt des Beitrages ist allein der Autor verantwortlich bzw. die aufgeführte Quelle. Bild- oder Filmrechte liegen beim Autor/Quelle bzw. bei der vom ihm benannten Quelle. Bei Übersetzungen können Fehler nicht ausgeschlossen werden. Der vertretene Standpunkt eines Autors spiegelt generell nicht die Meinung des Webseiten-Betreibers wieder. Mittels der Veröffentlichung will dieser lediglich ein pluralistisches Meinungsbild darstellen. Direkte oder indirekte Aussagen in einem Beitrag stellen keinerlei Aufforderung zum Kauf-/Verkauf von Wertpapieren dar. Wir wehren uns gegen jede Form von Hass, Diskriminierung und Verletzung der Menschenwürde. Beachten Sie bitte auch unsere AGB/Disclaimer!