Negative Divergenz zwischen nominalem und realem Aktienmarkt!

"Die langanhaltende Depression der 1930er Jahre, welche zu einem Wiederaufleben des Marxismus führte, war einzig und allein auf die schlechte Verwaltung des Geldes - sowohl vor wie auch nach der Krise von 1929 - zurückzuführen."



Friedrich A. von Hayek (Ökonmonie-Nobelpreisträger)

Bis August 1971 war der US-Dollar Gold gedeckt. Seit August 1971 ist der US-Dollar nicht mehr gedeckt. Man sollte unbedingt beachten, dass der US-Dollar vor 1971 nicht gleich dem US-Dollar nach 1971 ist. Mit der Abschaffung des Gold-Devisen-Standards, haben wir seit 1971 eine strukturelle Inflation in allen Währungen weltweit. Schließlich werden Geldeinheiten als Standard für aufgeschobene Zahlungen bei langfristigen Geschäften, wie Darlehen verwendet.Das Problem, das sich daraus ergibt, ist, dass je nach der Betrachtung des Geldes, ob ungedecktes Papiergeld (seit 1971) oder Gold (vor 1971), man zu unterschiedlichen Messergebnissen kommt. Bei den langfristigen historischen Analysen, die auch bis vor 1971 zurückreichen, ist es deshalb sehr wichtig, dass diese monetäre Komponente (Divergenz beider Währungsansätze) berücksichtigt wird.Betrachtet man nun den MSCI Welt-Aktien-Index, einmal in US-Dollar (monetäre Illusion) und einmal in Unzen GOLD (reale Entwicklung), so stellt man fest, dass seit 2015 beide Kurven wieder eine Divergenz aufweisen. Während er in USD neue Höchststände generierte, liegt er in oz GOLD seit dem Jahrtausendwechsel (Strategiewechsel von uns hin zum Gold) mit über 70 (!) Prozent im Minus und erreicht aktuell sein Hoch aus dem Jahr 2015 nicht mehr.Das letzte Mal, dass sich solch eine negative Divergenz visualisierte, war vor dem Aktien- und Wirtschaftseinbruch in 2008/09 (siehe hierzu die grünen und roten Balken in der Abbildung). Unabhängig was nominal kurz und mittelfristig passiert, real (bewertet in Unzen Gold) wird der Weltaktien-Index bis zum Ende der globalen Krise noch über 80 Prozent an Wert einbüßen!© Global Resources Invest GmbH & Co. KG