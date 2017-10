Silber: Ist das die Trendwende?

Nach dem gescheiterten Ausbruchsversuch über den Widerstand bei 17,91 USD setzte bei Silber ab Mitte September eine Abwärtsbewegung ein, die zuletzt an die Unterstützung bei 16,60 USD führte. Nach einem zähen und schwankungsarmen Seitwärtsmarkt brach das Edelmetall am vergangenen Freitag zuerst unter die Marke ein und erreichte die Unterstützung bei 16,26 USD. Doch direkt im Anschluss kam es zu einer Kaufwelle, die den Wert wieder über die 16,60 USD-Marke und an die Kurshürde bei 16,96 USD führte.Die Bullen haben mit dem steilen Konter am Freitag den Grundstein für eine erste Erholungsbewegung gelegt und dürften nach einem kurzen Rücklauf in Richtung der 16,60 USD-Marke auch den Widerstand bei 16,96 USD aus dem Weg räumen und an die zentrale Barriere bei 17,23 USD steigen. Dort wäre anschließend mit einer weiteren kurzen Abwärtsbewegung zu rechnen. Doch ein Ausbruch über die Hürde könnte Silber direkt bis 17,67 und 17,91 USD antreiben.Setzt der Wert dagegen nochmals unter 16,60 USD zurück, wäre die Chance auf eine sofortige Fortsetzung des Anstiegs vorerst vergeben und ein Einbruch bis 16,26 USD die Folge. Darunter drohen bereits Abgaben bis 15,59 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG