Silber: Bereit für den großen Sprung?

Der Silberpreis war in den vergangenen Wochen ausgehend von einem Verlaufshoch bei 18,21 USD in eine deutliche Korrektur übergegangen, die jedoch von den Käufern an der Unterstützung bei 16,26 USD gestoppt wurde. Kurz vor einem weiteren Verkaufssignal gelang ihnen Anfang Oktober die Trendwende und zuletzt der kurzzeitige Ausbruch über die Hürde bei 17,23 USD. Dort setzte eine leichte Gegenbewegung ein, die gestern an der Haltemarke bei 16,96 USD wieder auf Käufer traf.Die Bullen arbeiten bei Silber weiterhin am finalen Ausbruch über die Kursbarriere bei 17,23 USD. Dieser Anstieg wäre bei Kursen oberhalb von 17,50 USD erfolgreich vollzogen und damit der Weg für eine Kaufwelle bis 17,91 USD geebnet. Darüber würde es zum Angriff auf den Widerstand bei 18,50 USD kommen. Oberhalb der Marke wäre bereits ein mittelfristiges Kaufsignal mit einem ersten Ziel bei 19,20 USD aktiviert.Sollte es den Bullen wiederum nicht gelingen, die 17,23 USD-Marke zu durchbrechen, dürfte die Unterstützung bei 16,96 USD erneut angelaufen werden. Dort sollte der nächste Anstieg starten. Bei einem Bruch der Marke hätten die Bullen ihre Chancen dagegen vergeben. In diesem Fall käme es zu Abgaben bis 16,26 USD. Darunter wäre ein Verkaufssignal aktiv und Verluste bis 15,59 USD wahrscheinlich.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG