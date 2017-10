Gold: Bullisches Reversal am Montag

Der Goldpreis kommt einfach nicht so richtig in die Gänge. Zumindest stoppte der jüngste Rücklauf an der Unterstützung bei 1.274 USD. Dort bildete sich im gestrigen Handel eine bullische Reversalkerze. Der Rücksetzer an den US Märkten hat einige Marktteilnehmer wohl in den vermeintlich sicheren Hafen getrieben.Wie nachhaltig diese Bewegung sein wird, wird sich heute zeigen müssen. Unter dem EMA50 im Tageschart bleibt Gold angeschlagen. Ein Ausbruch darüber würde Potenzial in die Widerstandszone zwischen 1.304 und 1.310 USD eröffnen. Selbst in diesem Fall wäre aber noch kein neuer Aufwärtstrend etabliert. Hierfür benötigt das Edelmetall Kurse signifikant über 1.310 USD. Bereits unter 1.274 USD verschlechtern sich die Karten für die Käufer. Unter 1.262 USD dürfte die nächste Marktbereinigung einsetzen.© Bastian GaluschkaQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG