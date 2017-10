Platin: Bodenbildung bleibt schwierig

Einem steilen Anstieg ab Anfang Juli folgte bei Platin im September der Fehlausbruch über den Widerstand bei 1.020 USD und eine anschließende Talfahrt, die sich aktuell weiter fortsetzt. In der Spitze war das Edelmetall bereits bis an die 900 USD-Marke eingebrochen, ehe eine leichte Erholung bis an die Hürde bei 941 USD folgte. Diese wurde in den letzten beiden Wochen wieder neutralisiert und der Wert erneut in Richtung der 900 USD-Marke abverkauft. Aktuell unternehmen die Bullen einen Bodenbildungsversuch an der ehemaligen Unterstützung bei 920 USD.Der Abwärtsdruck bei Platin ist weiterhin hoch und selbst bei einer erfolgreichen Stabilisierung an der 920 USD-Marke sind weitere Verkaufswellen zu erwarten. Kann der Wert jetzt jedoch über 927 USD ansteigen, würde sich eine leichte Erholung bis 941 USD anschließen. Erst ein deutlicher Anstieg über diese Hürde könnte den Bullen etwas Auftrieb geben und zu einer Aufwärtsbewegung an die 967 USD-Marke führen.Setzt sich der Abwärtstrend dagegen mit dem Bruch der 900 USD-Marke fort, würde die zentrale Unterstützung bei 885 USD einem weiteren Test unterzogen. Kann sie von der Käuferseite nicht verteidigt werden, käme es zu einem Kursrutsch bis 885 USD.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG