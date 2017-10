Gold: Alles oder Nichts, oder?

In den vergangenen Wochen fiel der Goldpreis vom neuen Jahreshoch bei 1.357 USD in einer geradlinigen Verkaufswelle an die Unterstützung bei 1.265 USD zurück. Dort prallte der Wert jedoch nach oben hin ab und konnte eine Erholung bis an den Widerstand bei 1.301 USD vollziehen. Die Chance auf eine direkte Fortsetzung dieser Gegenbewegung wurde in dieser Woche mit dem Bruch der Haltemarke bei 1.275 USD vergeben. Im frühen Handel des heutigen Tages beschleunigte sich der Rückgang und das Edelmetall erreicht aktuell die zentrale Supportmarke bei 1.265 USD.Auf dem aktuellen Niveau wird die mittelfristige Entwicklung von Gold entschieden. Sollte es den Bullen gelingen, die 1.265 USD-Marke für eine Bodenbildung zu nutzen, könnte anschließend eine steile Kaufwelle über die kurzfristige Abwärtstrendlinie und an die Barriere bei 1.301 USD führen. Darüber wäre ein Kaufsignal aktiv und eine Rally an das Jahreshoch und darüber in Richtung der 1.400 USD-Marke wahrscheinlich.Bricht der Goldpreis dagegen nachhaltig unter 1.265 USD ein, dürfte die mittelfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 1.245 USD attackiert werden. Dort könnte es nochmals zu einer Kaufwelle kommen. Abgaben unter die Marke hätten jedoch einen Einbruch bis 1.226 und 1.199 USD zur Folge.© Thomas MayQuelle: GodmodeTrader - ein Service der BörseGo AG